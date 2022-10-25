https://ria.ru/20221025/savelev-1826665112.html

На Украине возбудили дело против главы российского Минтранса

На Украине возбудили дело против главы российского Минтранса - РИА Новости, 25.10.2022

На Украине возбудили дело против главы российского Минтранса

Уголовное дело заведено против министра транспорта России Виталия Савельева за участие в подготовке и проведении спецоперации, сообщили в офисе генпрокурора... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:49

2022-10-25T15:49

2022-10-25T15:49

специальная военная операция на украине

россия

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виталий савельев

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено против министра транспорта России Виталия Савельева за участие в подготовке и проведении спецоперации, сообщили в офисе генпрокурора Украины.Как отмечается в Telegram-канале ведомства, "сообщено о подозрении министру транспорта РФ, который принимал участие в подготовке и проведении" спецоперации. Министру транспорта объявлено о подозрении в соучастии по двум статьям уголовного кодекса Украины: подготовка к ведению войны и незаконная переправка через границу. Прокуратура утверждает, что Савельев "содействовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники" к границам Украины и на ее территорию.Савельев возглавляет Минтранс РФ с ноября 2020 года.Еще в начале марта на Украине завели уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность страны на министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.

https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, виталий савельев, в мире, ситуация в днр и лнр