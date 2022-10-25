На Украине возбудили дело против главы российского Минтранса
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против главы Минтранса России Савельева
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело заведено против министра транспорта России Виталия Савельева за участие в подготовке и проведении спецоперации, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, "сообщено о подозрении министру транспорта РФ, который принимал участие в подготовке и проведении" спецоперации. Министру транспорта объявлено о подозрении в соучастии по двум статьям уголовного кодекса Украины: подготовка к ведению войны и незаконная переправка через границу. Прокуратура утверждает, что Савельев "содействовал Минобороны РФ в перемещении личного состава, вооружения и военной техники" к границам Украины и на ее территорию.
Савельев возглавляет Минтранс РФ с ноября 2020 года.
Еще в начале марта на Украине завели уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность страны на министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора СВР Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу Совфеда Валентину Матвиенко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В ходе нее на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы о вхождении в состав РФ. На заседании Совбеза РФ 19 октября Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров и продолжает обстреливать российские территории, решением президента в четырех новых регионах России был введен режим военного положения.