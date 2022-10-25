https://ria.ru/20221025/podmoskove-1826441035.html
Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Московскую область
Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Московскую область - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Московскую область
Турпоток в Московскую область за первые три квартала 2022 года вырос в 2,7 раза к аналогичному периоду пандемийного 2020 года, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:34
2022-10-25T17:34
2022-10-25T17:34
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Турпоток в Московскую область за первые три квартала 2022 года вырос в 2,7 раза к аналогичному периоду пандемийного 2020 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе мобильного оператора Tele2.С помощью big data эксперты проанализировали число туристов в Подмосковье и сравнили показатели за предшествующие два года. "Интерес к региону у путешественников вырос в 2,7 раза и в 1,4 раза относительно аналогичных периодов 2020-го и 2021 года соответственно", — говорится в сообщении.Больше всего гостей прибывают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калужской и Тверской областей. Внутри региона чаще всего путешествуют жители Пушкина, Балашихи, Люберец, Раменского, Одинцово.Исследование также показало, что привлекательность Московской области для туристов растет. По итогам девяти месяцев 2022 года доля посетителей, которые проводят там больше суток, увеличилась на 42 процента к 2021 году и на 53 процента — к 2020 году.
https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, москва, московская область (подмосковье), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Московская область (Подмосковье), туристы
Эксперты рассказали, сколько туристов посетили Московскую область
Tele2: турпоток в Московскую область вырос почти втрое к пандемийному 2020 году