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Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/mikhaylov-1826479772.html
Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе
Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе - РИА Новости, 25.10.2022
Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе
Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:22
2022-10-25T12:22
шоубиз
стас михайлов
дети
семья
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу. Кроме того, Михайлов подчеркнул, что для него важно счастье дочерей, а не их карьера. Также артист назвал еще одну причину, по которой не хочет видеть своих детей в шоу-бизнесе. Он сказал, что плотный гастрольный график не способствует укреплению семейных уз. Ранее пользователи Сети пришли в восторг от совместного фото Михайлова и Shaman. Они поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей в комментариях.
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стас михайлов, дети, семья
Шоубиз, Стас Михайлов, Дети, Семья
12:22 25.10.2022
 
Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе

Певец Стас Михайлов заявил, что мир шоу-бизнеса не для его дочерей

© Sputnik / Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов
Певец Стас Михайлов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу.
"Не хочу, чтобы дети занимались музыкой. Это не тот мир, который им нужен", – сообщил исполнитель.
Кроме того, Михайлов подчеркнул, что для него важно счастье дочерей, а не их карьера.
"Я хочу, чтобы мои девочки выросли не удачливыми, а счастливыми. Это очень важно, чтобы они состоялись как матери, как женщины", – добавил певец.
Также артист назвал еще одну причину, по которой не хочет видеть своих детей в шоу-бизнесе. Он сказал, что плотный гастрольный график не способствует укреплению семейных уз.

"Потому что это жизнь вне дома, жизнь ночами. Кажется, что это все легко. На самом деле, очень тяжелый труд. Не все мужчины могут выдержать", – подчеркнул исполнитель.

Ранее пользователи Сети пришли в восторг от совместного фото Михайлова и Shaman. Они поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей в комментариях.
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