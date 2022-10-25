https://ria.ru/20221025/mikhaylov-1826479772.html

Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе

Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе - РИА Новости, 25.10.2022

Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе

Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:22

2022-10-25T12:22

2022-10-25T12:22

шоубиз

стас михайлов

дети

семья

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу. Кроме того, Михайлов подчеркнул, что для него важно счастье дочерей, а не их карьера. Также артист назвал еще одну причину, по которой не хочет видеть своих детей в шоу-бизнесе. Он сказал, что плотный гастрольный график не способствует укреплению семейных уз. Ранее пользователи Сети пришли в восторг от совместного фото Михайлова и Shaman. Они поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей в комментариях.

https://ria.ru/20210917/povaliy-1750573510.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас михайлов, дети, семья