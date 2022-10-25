Стас Михайлов рассказал о нежелании видеть своих детей в шоу-бизнесе
Певец Стас Михайлов заявил, что мир шоу-бизнеса не для его дочерей
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Стас Михайлов заявил о нежелании приобщать своих детей к музыке из-за особенностей профессии артиста. Певец рассказал об этом в интервью Пятому каналу.
"Не хочу, чтобы дети занимались музыкой. Это не тот мир, который им нужен", – сообщил исполнитель.
Кроме того, Михайлов подчеркнул, что для него важно счастье дочерей, а не их карьера.
"Я хочу, чтобы мои девочки выросли не удачливыми, а счастливыми. Это очень важно, чтобы они состоялись как матери, как женщины", – добавил певец.
Также артист назвал еще одну причину, по которой не хочет видеть своих детей в шоу-бизнесе. Он сказал, что плотный гастрольный график не способствует укреплению семейных уз.
"Потому что это жизнь вне дома, жизнь ночами. Кажется, что это все легко. На самом деле, очень тяжелый труд. Не все мужчины могут выдержать", – подчеркнул исполнитель.
Ранее пользователи Сети пришли в восторг от совместного фото Михайлова и Shaman. Они поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей в комментариях.
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