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В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/mikhaylov-1814627096.html
В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman
В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman - РИА Новости, 05.09.2022
В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman
В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:31
2022-09-05T17:31
шоубиз
знаменитости
стас михайлов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте.В комментариях пользователи поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей.Клипы и треки Shaman в последнее время пользуются огромной популярностью в интернете. Так, его видео с гимном России вышло на первое место в главных трендах YouTube.
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знаменитости, стас михайлов, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Стас Михайлов, Шоу-бизнес
17:31 05.09.2022
 
В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman

В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman на концерте в Колпино

© Фото : аккаунт Стаса Михайлова в соцсетиПевцы Стас Михайлов и Шаман
Певцы Стас Михайлов и Шаман - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : аккаунт Стаса Михайлова в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте.

"Встретились с молодым и талантливым артистом Shaman в Колпино! Произвел очень приятное впечатление!" – написал Михайлов.

В комментариях пользователи поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей.

"Все правильно, вы народный артист и должны поддерживать молодых талантливых ребят", "Он еще и красавец! Талант и голосище!", "Прекрасная фотография!", "Спасибо за добрые слова в адрес нашего Ярослава", – написали поклонники.

Клипы и треки Shaman в последнее время пользуются огромной популярностью в интернете. Так, его видео с гимном России вышло на первое место в главных трендах YouTube.
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