https://ria.ru/20220905/mikhaylov-1814627096.html

В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman

В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman - РИА Новости, 05.09.2022

В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman

В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:31

2022-09-05T17:31

2022-09-05T17:31

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте.В комментариях пользователи поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей.Клипы и треки Shaman в последнее время пользуются огромной популярностью в интернете. Так, его видео с гимном России вышло на первое место в главных трендах YouTube.

https://ria.ru/20220818/shaman-1810577815.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, стас михайлов, шоу-бизнес