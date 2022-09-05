В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman
В Сети пришли в восторг от совместного фото Стаса Михайлова и Shaman на концерте в Колпино
© Фото : аккаунт Стаса Михайлова в соцсетиПевцы Стас Михайлов и Шаман
© Фото : аккаунт Стаса Михайлова в соцсети
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от совместной фотографии Стаса Михайлова и Shaman. Артисты встретились в Колпино на концерте.
"Встретились с молодым и талантливым артистом Shaman в Колпино! Произвел очень приятное впечатление!" – написал Михайлов.
В комментариях пользователи поблагодарили певца за поддержку молодых исполнителей.
"Все правильно, вы народный артист и должны поддерживать молодых талантливых ребят", "Он еще и красавец! Талант и голосище!", "Прекрасная фотография!", "Спасибо за добрые слова в адрес нашего Ярослава", – написали поклонники.
Клипы и треки Shaman в последнее время пользуются огромной популярностью в интернете. Так, его видео с гимном России вышло на первое место в главных трендах YouTube.