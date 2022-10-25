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Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/magate-1826663414.html
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды
После предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы" эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, сообщил в эфире "России 24" российский... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:44
2022-10-25T17:13
специальная военная операция на украине
магатэ
россия
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. После предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы" эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, сообщил в эфире "России 24" российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро", — сказал дипломат.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит на два украинских объекта в ближайшие дни.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, киевский режим планирует на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.По словам источников, этот план уже выполняется под руководством западных кураторов. Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований получили задачу изготовить "грязную бомбу", сейчас работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны России Сергей Шойгу связался с коллегами из США, Франции и Турции и выразил озабоченность по этому поводу. Однако те отвергли утверждения, что Киев готовится к подобной провокации."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. По оценке Минобороны, если киевский режим применит "грязную бомбу", радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html
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магатэ, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Россия, Украина
15:44 25.10.2022 (обновлено: 17:13 25.10.2022)
 
Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды

Постпред России Ульянов: эксперты МАГАТЭ посетят предприятия в Киеве и Желтых Водах

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. После предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы" эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, сообщил в эфире "России 24" российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро", — сказал дипломат.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
"Накроет половину Европы". Чем опасна "грязная бомба"
Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит на два украинских объекта в ближайшие дни.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, киевский режим планирует на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
По словам источников, этот план уже выполняется под руководством западных кураторов. Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований получили задачу изготовить "грязную бомбу", сейчас работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны России Сергей Шойгу связался с коллегами из США, Франции и Турции и выразил озабоченность по этому поводу. Однако те отвергли утверждения, что Киев готовится к подобной провокации.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. По оценке Минобороны, если киевский режим применит "грязную бомбу", радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭРоссияУкраина
 
 
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