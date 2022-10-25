https://ria.ru/20221025/magate-1826663414.html

Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды

Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды

После предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы" эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, сообщил в эфире "России 24" российский... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:44

2022-10-25T15:44

2022-10-25T17:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. После предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы" эксперты МАГАТЭ направятся в Киев и Желтые Воды, сообщил в эфире "России 24" российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Обычно такого рода инспекции сопряжены с отбором проб, а на их анализ уходит довольно много времени, месяца два, как правило, то есть где-то через неделю с небольшим узнаем предварительные итоги этих посещений, а окончательные появятся нескоро", — сказал дипломат.Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит на два украинских объекта в ближайшие дни.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, киевский режим планирует на своей территории провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Это позволит обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.По словам источников, этот план уже выполняется под руководством западных кураторов. Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований получили задачу изготовить "грязную бомбу", сейчас работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны России Сергей Шойгу связался с коллегами из США, Франции и Турции и выразил озабоченность по этому поводу. Однако те отвергли утверждения, что Киев готовится к подобной провокации."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, загрязняя большие площади. По оценке Минобороны, если киевский режим применит "грязную бомбу", радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на расстояние до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магатэ, россия, украина