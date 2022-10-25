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Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
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Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе
Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе - РИА Новости, 25.10.2022
Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе
Проникнуться сюжетом, соотнести себя с героями и быстро найти выход в сложной ситуации — в периоды стресса психологи советуют попробовать арт-терапию. О том,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:00
2022-10-25T08:13
дженнифер энистон
культура
одри тоту
уилл смит
одри хепберн
кино и сериалы
что посмотреть
стресс
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Проникнуться сюжетом, соотнести себя с героями и быстро найти выход в сложной ситуации — в периоды стресса психологи советуют попробовать арт-терапию. О том, как Дженнифер Энистон и Сальвадор Дали помогут успокоиться, — в материале РИА Новости.Не просмотр, а терапияПоследние 30 лет специалисты активно рекомендуют арт-терапию — исцеление искусством, особенно кино. В лечебных целях предлагают смотреть определенные картины и эмоционально соотносить себя с героями. Такое переосмысление сюжета помогает зрителю проработать собственные проблемы, найти выход из сложных ситуаций или понять, чего ему не хватает.Это не просто приятное времяпрепровождение: человек "перемещается" в вымышленный мир, на время оставляя в реальности усталость или нерешенные вопросы.Изменить всеПо мнению эксперта, от тревожного настроения могут излечить "Полосатый рейс", "Моя собака Тюльпан", "Душа", мультфильмы со смыслом, которые рассказывают о важных вещах.Жизнеутверждающие истории успокаивают и примиряют с реальностью, добавляют специалисты. Такие сюжетные линии можно найти в "Амели" про мечтательную героиню Одри Тоту, которая пытается сделать окружающих счастливее. Или в картине "Полночь в Париже" — о писателе-романтике, ищущем вдохновение в прошлом в компании Сальвадора Дали, Эрнеста Хемингуэя, четы Фицджеральд, Пабло Пикассо, Ман Рэя и других.Также стоят просмотра легендарный ромком "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн про гедонистку Холли или "Ускользающая красота" про американку, которая после личной трагедии едет в Италию и пытается не только насладиться жизнью, но и разгадать непонятную запись в дневнике матери. Сюда же можно отнести "Римские каникулы" про принцессу, которая сбегает из дворца, чтобы узнать, как живут обычные люди в Вечном городе.По словам Евгения Фомина, особенно целительны картины, которые показывают, что любой способен изменить свое существование. Как, например, герой фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти": застенчивый клерк отправляется в захватывающее путешествие по миру, о чем мечтал с детства.Что выбрать?Киноконтента сейчас много и он не всегда качественный, поэтому важно его тщательно фильтровать.По его мнению, фильмы и сериалы могут стать подвидом терапии или частью комплексной стратегии по спасению от стресса. Например, психолог подсказывает, как правильно действовать, на консультациях дает "домашнее задание" — подбирает картины, просит обращать внимание на свои эмоции во время просмотра.Если человек в тревоге, шутка "посмотрю ужастик — успокоюсь" неактуальна. Картинами о катаклизмах, оружии, боевых столкновениях сейчас увлекаться не стоит, подчеркивает Рыбьяков.Кроме того, при выборе кино стоит ответить на вопрос, какой эффект вам нужен, хотите ли вы расслабиться, успокоиться, найти мотивацию к достижению цели или просто отдохнуть, не думая ни о чем, говорит арт-терапевт Марина Зинченко. И только после этого приступать к поиску.Чтобы лента не усугубила подавленность, стоит заранее ознакомиться с сюжетом, посмотреть трейлер, почитать отзывы.Бережно к себеПсихолог рекомендует составлять собственные подборки и помечать, какие эмоции и "послевкусие" вызвал тот или иной фильм.Ею может стать жизнеутверждающая "Всегда говори "Да!" с Джимом Керри — о том, что мир изменится, если видеть во всем возможности, а не препятствия. Или ставшая классикой картина "Ешь, молись, люби": о познании себя, переосмыслении и новых шансах, с которыми встречаешься в путешествии.Безусловно удачным выбором станет "1+1" (или "Неприкасаемые"), драматичная комедия с Омаром Си — о том, что иногда стоит поставить себя на место другого человека, чтобы лучше понять жизнь.Тем, кто не уверен в себе или устал бороться, подойдет "Король Ричард" с Уиллом Смитом про отца легендарных теннисисток Венус и Серены Уильямс. В фильме показано, как обычный человек достигает желаемого, несмотря на трудности.Подборка будет незавершенной без сериалов: "Друзья" уже не один год помогают многим справиться с тревожностью. Погружаясь во вселенную ситкома, зритель сам становится одним из персонажей и избавляется от одиночества. Интересен и проект "Как я встретил вашу маму", полный искренней любви, поддержки и добрых шуток.Кинотерапия — простой и доступный способ самопомощи при стрессе, тревоге или подавленном состоянии. Сам просмотр поможет успокоиться и переключиться на положительные или нейтральные темы, а "послевкусие" станет поводом для обсуждения или размышлений.
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Анна Нехаева
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дженнифер энистон, одри тоту, уилл смит, одри хепберн, кино и сериалы, что посмотреть , стресс, психология, искусство, стиль жизни
Дженнифер Энистон, Культура, Одри Тоту, Уилл Смит, Одри Хепберн, Кино и сериалы, что посмотреть , стресс, Психология, Искусство, Стиль жизни
08:00 25.10.2022 (обновлено: 08:13 25.10.2022)
 

Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе

© Heyday Films (2008)Кадр из фильма "Всегда говори "Да!"
Кадр из фильма Всегда говори Да!
© Heyday Films (2008)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Проникнуться сюжетом, соотнести себя с героями и быстро найти выход в сложной ситуации — в периоды стресса психологи советуют попробовать арт-терапию. О том, как Дженнифер Энистон и Сальвадор Дали помогут успокоиться, — в материале РИА Новости.

Не просмотр, а терапия

"Печаль — важная и нужная эмоция: она позволяет сделать паузу, поразмышлять о том, в правильном ли направлении вы движетесь, — говорит арт-терапевт, педагог-психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Марина Зинченко. — Но если этот период затянулся, а хронический стресс перешел в апатию и привел к выгоранию, эффективным мотиватором к возвращению душевных сил может стать просмотр любимого фильма".

Последние 30 лет специалисты активно рекомендуют арт-терапию — исцеление искусством, особенно кино. В лечебных целях предлагают смотреть определенные картины и эмоционально соотносить себя с героями. Такое переосмысление сюжета помогает зрителю проработать собственные проблемы, найти выход из сложных ситуаций или понять, чего ему не хватает.
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
Кадр из сериала "Друзья"
Это не просто приятное времяпрепровождение: человек "перемещается" в вымышленный мир, на время оставляя в реальности усталость или нерешенные вопросы.

"Сцены, поведение героев вызывают у зрителя эмоциональный отклик, тем самым связывая бессознательное восприятие картинки и звуков с рациональным осмыслением сюжета и проекцией на себя, — поясняет Зинченко. — Просмотр комедий и мелодрам со счастливым концом рождает позитивные ощущения. Смешные события активизируют зеркальные нейроны, вызывают у нас улыбку".

© Heyday Films (2008)Кадр из фильма "Всегда говори "ДА"
Кадр из фильма Всегда говори ДА
© Heyday Films (2008)
Кадр из фильма "Всегда говори "ДА"

Изменить все

"Фильмы или сериалы способны помочь при стрессе, — соглашается врач-психотерапевт Евгений Фомин. — Как правило, выбирают по вкусу — чаще мелодраму, фантастику, мультфильмы. Зрители за 40 предпочитают фильмы, которые смотрели в детстве, советские картины, ведь они обычно добрые и человечные".

© Ленфильм (1961)Кадр из фильма "Полосатый рейс"
Кадр из фильма Полосатый рейс
1 из 3
Кадр из фильма "Полосатый рейс"
© Ленфильм (1961)
© "Ленфильм" (1961)Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
Кадр из фильма Полосатый рейс
2 из 3
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© "Ленфильм" (1961)
© Pixar/YoutubeСкриншот мультфильма "Душа"
Скриншот трейлера мультфильма Душа
3 из 3
Скриншот мультфильма "Душа"
© Pixar/Youtube
1 из 3
Кадр из фильма "Полосатый рейс"
© Ленфильм (1961)
2 из 3
Василий Лановой в фильме "Полосатый рейс"
© "Ленфильм" (1961)
3 из 3
Скриншот мультфильма "Душа"
© Pixar/Youtube
По мнению эксперта, от тревожного настроения могут излечить "Полосатый рейс", "Моя собака Тюльпан", "Душа", мультфильмы со смыслом, которые рассказывают о важных вещах.
Жизнеутверждающие истории успокаивают и примиряют с реальностью, добавляют специалисты. Такие сюжетные линии можно найти в "Амели" про мечтательную героиню Одри Тоту, которая пытается сделать окружающих счастливее. Или в картине "Полночь в Париже" — о писателе-романтике, ищущем вдохновение в прошлом в компании Сальвадора Дали, Эрнеста Хемингуэя, четы Фицджеральд, Пабло Пикассо, Ман Рэя и других.
© Фото : Gravier Productions (2011)Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
Кадр из фильма Вуди Аллена Полночь в Париже
1 из 3
Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
© Фото : Gravier Productions (2011)
© Gravier Productions (2011)

Сцена из фильма "Полночь в Париже"

Кадр из фильма Полночь в Париже
2 из 3

Сцена из фильма "Полночь в Париже"

© Gravier Productions (2011)
© Gravier Productions (2011)

Фрагмент фильма "Полночь в Париже"

Кадр из фильма Полночь в Париже
3 из 3

Фрагмент фильма "Полночь в Париже"

© Gravier Productions (2011)
1 из 3
Кадр из фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже"
© Фото : Gravier Productions (2011)
2 из 3

Сцена из фильма "Полночь в Париже"

© Gravier Productions (2011)
3 из 3

Фрагмент фильма "Полночь в Париже"

© Gravier Productions (2011)
Также стоят просмотра легендарный ромком "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн про гедонистку Холли или "Ускользающая красота" про американку, которая после личной трагедии едет в Италию и пытается не только насладиться жизнью, но и разгадать непонятную запись в дневнике матери. Сюда же можно отнести "Римские каникулы" про принцессу, которая сбегает из дворца, чтобы узнать, как живут обычные люди в Вечном городе.
© Jurow-Shepherd (1961)

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Кадр из фильма Завтрак у Тиффани. Коктейль Зомби
1 из 3

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

© Jurow-Shepherd (1961)
© Union Générale Cinématographique (UGC) (1995)

Сцена из фильма "Ускользающая красота"

Кадр из фильма Ускользающая красота
2 из 3

Сцена из фильма "Ускользающая красота"

© Union Générale Cinématographique (UGC) (1995)
© Paramount Pictures (1953)

Фрагмент фильма "Римские каникулы"

Кадр из фильма Римские каникулы
3 из 3

Фрагмент фильма "Римские каникулы"

© Paramount Pictures (1953)
1 из 3

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

© Jurow-Shepherd (1961)
2 из 3

Сцена из фильма "Ускользающая красота"

© Union Générale Cinématographique (UGC) (1995)
3 из 3

Фрагмент фильма "Римские каникулы"

© Paramount Pictures (1953)
По словам Евгения Фомина, особенно целительны картины, которые показывают, что любой способен изменить свое существование. Как, например, герой фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти": застенчивый клерк отправляется в захватывающее путешествие по миру, о чем мечтал с детства.

"Такие киноленты успокаивают и дают ощущение вариативности действия — то есть что человек может все поменять. Это вдохновляет и мотивирует", — говорит психотерапевт.

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти
1 из 3
Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)

Сцена из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти
2 из 3

Сцена из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)

Фрагмент фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Кадр из фильма Невероятная жизнь Уолтера Митти
3 из 3

Фрагмент фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
1 из 3
Кадр из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
2 из 3

Сцена из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
3 из 3

Фрагмент фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти"

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)

Что выбрать?

Киноконтента сейчас много и он не всегда качественный, поэтому важно его тщательно фильтровать.

"Выбирать нужно исходя из ценностей и потребностей", — советует эксперт по развитию эмоционального интеллекта, психолог кризисных состояний Юрий Рыбьяков.

© Heyday Films (2008)Кадр из фильма "Всегда говори "Да!"
Кадр из фильма Всегда говори ДА
© Heyday Films (2008)
Кадр из фильма "Всегда говори "Да!"
По его мнению, фильмы и сериалы могут стать подвидом терапии или частью комплексной стратегии по спасению от стресса. Например, психолог подсказывает, как правильно действовать, на консультациях дает "домашнее задание" — подбирает картины, просит обращать внимание на свои эмоции во время просмотра.
Если человек в тревоге, шутка "посмотрю ужастик — успокоюсь" неактуальна. Картинами о катаклизмах, оружии, боевых столкновениях сейчас увлекаться не стоит, подчеркивает Рыбьяков.
© Columbia Pictures (2010)Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Кадр из фильма Ешь, молись, люби
1 из 3
Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
© Columbia Pictures (2010)
© Canal+ [fr] (2011)

Сцена из фильма "1+1"

Кадр из фильма 1+1
2 из 3

Сцена из фильма "1+1"

© Canal+ [fr] (2011)
© Союзмультфильм (1969-2006)

Фрагмент мультфильма "Ну, погоди!"

Кадр из мультфильма Ну, погоди!
3 из 3

Фрагмент мультфильма "Ну, погоди!"

© Союзмультфильм (1969-2006)
1 из 3
Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
© Columbia Pictures (2010)
2 из 3

Сцена из фильма "1+1"

© Canal+ [fr] (2011)
3 из 3

Фрагмент мультфильма "Ну, погоди!"

© Союзмультфильм (1969-2006)

"Мы лишний раз даем возможность мозгу ночью осмыслять картину, а не отдыхать. Сейчас лучше выбирать более нейтральный контент — сюжеты, связанные с романтическими линиями, семьей, детьми", — считает эксперт.

Кроме того, при выборе кино стоит ответить на вопрос, какой эффект вам нужен, хотите ли вы расслабиться, успокоиться, найти мотивацию к достижению цели или просто отдохнуть, не думая ни о чем, говорит арт-терапевт Марина Зинченко. И только после этого приступать к поиску.
© Columbia Pictures (2010)Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Кадр из фильма Ешь, молись, люби
© Columbia Pictures (2010)
Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Чтобы лента не усугубила подавленность, стоит заранее ознакомиться с сюжетом, посмотреть трейлер, почитать отзывы.

Бережно к себе

"Принцип бережности к себе — один из главных, который нужно соблюдать при выходе из стресса", — подчеркивает Зинченко.

Психолог рекомендует составлять собственные подборки и помечать, какие эмоции и "послевкусие" вызвал тот или иной фильм.
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994) Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
Кадр из сериала "Друзья"

"В подавленном состоянии нам необходима быстрая действенная помощь, и здесь "таблеткой хорошего настроения" может стать просмотр одной из ранее понравившихся кинолент", — отмечает специалист.

Ею может стать жизнеутверждающая "Всегда говори "Да!" с Джимом Керри — о том, что мир изменится, если видеть во всем возможности, а не препятствия. Или ставшая классикой картина "Ешь, молись, люби": о познании себя, переосмыслении и новых шансах, с которыми встречаешься в путешествии.
© Columbia Pictures (2010)Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Кадр из фильма Ешь, молись, люби
© Columbia Pictures (2010)
Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"
Безусловно удачным выбором станет "1+1" (или "Неприкасаемые"), драматичная комедия с Омаром Си — о том, что иногда стоит поставить себя на место другого человека, чтобы лучше понять жизнь.
Тем, кто не уверен в себе или устал бороться, подойдет "Король Ричард" с Уиллом Смитом про отца легендарных теннисисток Венус и Серены Уильямс. В фильме показано, как обычный человек достигает желаемого, несмотря на трудности.
© Canal+ [fr] (2011)Кадр из фильма "1+1"
Кадр из фильма 1+1
1 из 3
Кадр из фильма "1+1"
© Canal+ [fr] (2011)
© Canal+ [fr] (2011)

Сцена из фильма "1+1"

Кадр из фильма 1+1
2 из 3

Сцена из фильма "1+1"

© Canal+ [fr] (2011)
© Warner Bros. (2021)

Фрагмент фильма "Король Ричард"

Кадр из фильма Король Ричард
3 из 3

Фрагмент фильма "Король Ричард"

© Warner Bros. (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "1+1"
© Canal+ [fr] (2011)
2 из 3

Сцена из фильма "1+1"

© Canal+ [fr] (2011)
3 из 3

Фрагмент фильма "Король Ричард"

© Warner Bros. (2021)
Подборка будет незавершенной без сериалов: "Друзья" уже не один год помогают многим справиться с тревожностью. Погружаясь во вселенную ситкома, зритель сам становится одним из персонажей и избавляется от одиночества. Интересен и проект "Как я встретил вашу маму", полный искренней любви, поддержки и добрых шуток.
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
1 из 3
Кадр из сериала "Друзья"
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)
© 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)

Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму"

Кадр из сериала Как я встретил вашу маму
2 из 3

Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму"

© 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)
© 20th Century Fox Television (2005–2014)

Фрагмент сериала "Как я встретил вашу маму"

Кадр из сериала Как я встретил вашу маму
3 из 3

Фрагмент сериала "Как я встретил вашу маму"

© 20th Century Fox Television (2005–2014)
1 из 3
Кадр из сериала "Друзья"
© Bright/Kauffman/Crane Productions/Warner Bros. Television (1994 – 2004)
2 из 3

Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму"

© 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)
3 из 3

Фрагмент сериала "Как я встретил вашу маму"

© 20th Century Fox Television (2005–2014)
Кинотерапия — простой и доступный способ самопомощи при стрессе, тревоге или подавленном состоянии. Сам просмотр поможет успокоиться и переключиться на положительные или нейтральные темы, а "послевкусие" станет поводом для обсуждения или размышлений.
Кадр из сериала Кухня
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