https://ria.ru/20221025/kino-1826301059.html

Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе

Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе - РИА Новости, 25.10.2022

Фильтруй контент: как выбирать фильмы и сериалы при стрессе

Проникнуться сюжетом, соотнести себя с героями и быстро найти выход в сложной ситуации — в периоды стресса психологи советуют попробовать арт-терапию. О том,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:00

2022-10-25T08:13

дженнифер энистон

культура

одри тоту

уилл смит

одри хепберн

кино и сериалы

что посмотреть

стресс

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Проникнуться сюжетом, соотнести себя с героями и быстро найти выход в сложной ситуации — в периоды стресса психологи советуют попробовать арт-терапию. О том, как Дженнифер Энистон и Сальвадор Дали помогут успокоиться, — в материале РИА Новости.Не просмотр, а терапияПоследние 30 лет специалисты активно рекомендуют арт-терапию — исцеление искусством, особенно кино. В лечебных целях предлагают смотреть определенные картины и эмоционально соотносить себя с героями. Такое переосмысление сюжета помогает зрителю проработать собственные проблемы, найти выход из сложных ситуаций или понять, чего ему не хватает.Это не просто приятное времяпрепровождение: человек "перемещается" в вымышленный мир, на время оставляя в реальности усталость или нерешенные вопросы.Изменить всеПо мнению эксперта, от тревожного настроения могут излечить "Полосатый рейс", "Моя собака Тюльпан", "Душа", мультфильмы со смыслом, которые рассказывают о важных вещах.Жизнеутверждающие истории успокаивают и примиряют с реальностью, добавляют специалисты. Такие сюжетные линии можно найти в "Амели" про мечтательную героиню Одри Тоту, которая пытается сделать окружающих счастливее. Или в картине "Полночь в Париже" — о писателе-романтике, ищущем вдохновение в прошлом в компании Сальвадора Дали, Эрнеста Хемингуэя, четы Фицджеральд, Пабло Пикассо, Ман Рэя и других.Также стоят просмотра легендарный ромком "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн про гедонистку Холли или "Ускользающая красота" про американку, которая после личной трагедии едет в Италию и пытается не только насладиться жизнью, но и разгадать непонятную запись в дневнике матери. Сюда же можно отнести "Римские каникулы" про принцессу, которая сбегает из дворца, чтобы узнать, как живут обычные люди в Вечном городе.По словам Евгения Фомина, особенно целительны картины, которые показывают, что любой способен изменить свое существование. Как, например, герой фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти": застенчивый клерк отправляется в захватывающее путешествие по миру, о чем мечтал с детства.Что выбрать?Киноконтента сейчас много и он не всегда качественный, поэтому важно его тщательно фильтровать.По его мнению, фильмы и сериалы могут стать подвидом терапии или частью комплексной стратегии по спасению от стресса. Например, психолог подсказывает, как правильно действовать, на консультациях дает "домашнее задание" — подбирает картины, просит обращать внимание на свои эмоции во время просмотра.Если человек в тревоге, шутка "посмотрю ужастик — успокоюсь" неактуальна. Картинами о катаклизмах, оружии, боевых столкновениях сейчас увлекаться не стоит, подчеркивает Рыбьяков.Кроме того, при выборе кино стоит ответить на вопрос, какой эффект вам нужен, хотите ли вы расслабиться, успокоиться, найти мотивацию к достижению цели или просто отдохнуть, не думая ни о чем, говорит арт-терапевт Марина Зинченко. И только после этого приступать к поиску.Чтобы лента не усугубила подавленность, стоит заранее ознакомиться с сюжетом, посмотреть трейлер, почитать отзывы.Бережно к себеПсихолог рекомендует составлять собственные подборки и помечать, какие эмоции и "послевкусие" вызвал тот или иной фильм.Ею может стать жизнеутверждающая "Всегда говори "Да!" с Джимом Керри — о том, что мир изменится, если видеть во всем возможности, а не препятствия. Или ставшая классикой картина "Ешь, молись, люби": о познании себя, переосмыслении и новых шансах, с которыми встречаешься в путешествии.Безусловно удачным выбором станет "1+1" (или "Неприкасаемые"), драматичная комедия с Омаром Си — о том, что иногда стоит поставить себя на место другого человека, чтобы лучше понять жизнь.Тем, кто не уверен в себе или устал бороться, подойдет "Король Ричард" с Уиллом Смитом про отца легендарных теннисисток Венус и Серены Уильямс. В фильме показано, как обычный человек достигает желаемого, несмотря на трудности.Подборка будет незавершенной без сериалов: "Друзья" уже не один год помогают многим справиться с тревожностью. Погружаясь во вселенную ситкома, зритель сам становится одним из персонажей и избавляется от одиночества. Интересен и проект "Как я встретил вашу маму", полный искренней любви, поддержки и добрых шуток.Кинотерапия — простой и доступный способ самопомощи при стрессе, тревоге или подавленном состоянии. Сам просмотр поможет успокоиться и переключиться на положительные или нейтральные темы, а "послевкусие" станет поводом для обсуждения или размышлений.

https://ria.ru/20221020/povar-1824962820.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

дженнифер энистон, одри тоту, уилл смит, одри хепберн, кино и сериалы, что посмотреть , стресс, психология, искусство, стиль жизни