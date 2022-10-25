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Дипломаты США и Южной Кореи обсудили региональные и глобальные проблемы - РИА Новости, 25.10.2022
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Дипломаты США и Южной Кореи обсудили региональные и глобальные проблемы
Дипломаты США и Южной Кореи обсудили региональные и глобальные проблемы - РИА Новости, 25.10.2022
Дипломаты США и Южной Кореи обсудили региональные и глобальные проблемы
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел Чо Хён Дн в Токио обсудили пути сдерживания Северной Кореи, региональные и глобальные... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:07
2022-10-25T20:07
в мире
венди шерман
си цзиньпин
такэо мори
китай
токио
сша
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СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел Чо Хён Дн в Токио обсудили пути сдерживания Северной Кореи, региональные и глобальные проблемы, сообщил МИД Южной Кореи."Оба министра разделили глубокую озабоченность по поводу неоднократных незаконных провокаций Северной Кореи и эскалации напряженности на Корейском полуострове и в регионе, а также подтвердили, что Северная Корея столкнется с сильным и решительным ответом со стороны США и международного сообщества, если она осуществит серьезные провокации, такие как ядерное испытание", - говорится в сообщении МИД.Шерман также заявила журналистам в Токио, что США будет использовать "весь спектр оборонных возможностей" для защиты союзников, включая возможности ядерной и противоракетной обороны.Стороны обсудили меры по сдерживанию Северной Кореи, а также договорились продолжать укреплять реальное сотрудничество, продолжая тесную стратегическую коммуникацию в различных областях, включая полупроводниковую промышленность, цепочки поставок, энергетику и экономическую безопасность.Касательно "Закона о снижении инфляции" США Шерман отметила, что американская сторона осведомлена о беспокойстве Сеула по поводу возможного негативного влияния закона на южнокорейские компании и вместе с соответствующими министерствами рассматривает различные меры для решения проблем.Чо Хён Дон и Шерман обменялись также мнениями о ситуации в области региональной безопасности на фоне завершения 20-ого съезда Компартии Китая, на котором председатель КНР Си Цзиньпин был переизбранием генсеком на третий срок.В среду состоятся трехсторонние переговоры дипломатов в Токио с участием первого заместителя министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Предыдущая трехсторонняя встреча дипломатов состоялась в Сеуле в июне.Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Северная Корея может провести свое седьмое ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, после съезда компартии Китая, но перед промежуточными выборами в США.
https://ria.ru/20221024/kndr-1826148763.html
https://ria.ru/20221005/tomas-grinfild-1821844196.html
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в мире, венди шерман, си цзиньпин, такэо мори, китай, токио, сша
В мире, Венди Шерман, Си Цзиньпин, Такэо Мори, Китай, Токио, США
20:07 25.10.2022
 
Дипломаты США и Южной Кореи обсудили региональные и глобальные проблемы

В Токио дипломаты США и Южной Кореи обсудили КНДР, региональные и глобальные проблемы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел Чо Хён Дн в Токио обсудили пути сдерживания Северной Кореи, региональные и глобальные проблемы, сообщил МИД Южной Кореи.
"Оба министра разделили глубокую озабоченность по поводу неоднократных незаконных провокаций Северной Кореи и эскалации напряженности на Корейском полуострове и в регионе, а также подтвердили, что Северная Корея столкнется с сильным и решительным ответом со стороны США и международного сообщества, если она осуществит серьезные провокации, такие как ядерное испытание", - говорится в сообщении МИД.
Южнокорейские военные у входа пляж на острове Ёнпхёндо недалеко от морской границы с Северной Кореей - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Шерман также заявила журналистам в Токио, что США будет использовать "весь спектр оборонных возможностей" для защиты союзников, включая возможности ядерной и противоракетной обороны.
Стороны обсудили меры по сдерживанию Северной Кореи, а также договорились продолжать укреплять реальное сотрудничество, продолжая тесную стратегическую коммуникацию в различных областях, включая полупроводниковую промышленность, цепочки поставок, энергетику и экономическую безопасность.
Касательно "Закона о снижении инфляции" США Шерман отметила, что американская сторона осведомлена о беспокойстве Сеула по поводу возможного негативного влияния закона на южнокорейские компании и вместе с соответствующими министерствами рассматривает различные меры для решения проблем.
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США не будут безучастными на фоне угроз от КНДР, заявила постпред в ООН
Чо Хён Дон и Шерман обменялись также мнениями о ситуации в области региональной безопасности на фоне завершения 20-ого съезда Компартии Китая, на котором председатель КНР Си Цзиньпин был переизбранием генсеком на третий срок.
В среду состоятся трехсторонние переговоры дипломатов в Токио с участием первого заместителя министра иностранных дел Японии Такэо Мори. Предыдущая трехсторонняя встреча дипломатов состоялась в Сеуле в июне.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что Северная Корея может провести свое седьмое ядерное испытание в период с 16 октября по 7 ноября, после съезда компартии Китая, но перед промежуточными выборами в США.
Офицер ВМС Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 07:12
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В миреВенди ШерманСи ЦзиньпинТакэо МориКитайТокиоСША
 
 
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