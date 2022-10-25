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Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
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Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку
Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:16
2022-10-25T15:35
великобритания
в мире
риши сунак
борис джонсон
лиз трасс
twitter
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака."Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - написал он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.Льюис также поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.Незадолго до этого о своей отставке сообщил министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/sunak-1826611260.html
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великобритания, в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, twitter, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Twitter, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:16 25.10.2022 (обновлено: 15:35 25.10.2022)
 
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку

Министр юстиции Британии Брэндон Льюис заявил об уходе в отставку

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака.
"Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - написал он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.
Король Карл III и Риши Сунак во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:34
Король Британии назначил Сунака премьером
Льюис также поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.
Незадолго до этого о своей отставке сообщил министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг.
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:45
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака
 
ВеликобританияВ миреРиши СунакБорис ДжонсонЛиз ТрассTwitterОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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