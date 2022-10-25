https://ria.ru/20221025/britaniya-1826650182.html
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку - РИА Новости, 25.10.2022
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку
Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:16
2022-10-25T15:16
2022-10-25T15:35
великобритания
в мире
риши сунак
борис джонсон
лиз трасс
twitter
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961259_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c9b94e015bf2bc032f6f10e3930a064.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Министр юстиции Великобритании Брэндон Льюис заявил, что подает в отставку в преддверии перестановок в кабмине после назначения премьер-министром Риши Сунака."Обдумав свою позицию, я пишу, чтобы подать в отставку из правительства", - написал он в официальном письме, опубликованном в его Twitter.Льюис также поздравил Сунака с назначением на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства и выразил ему свою поддержку.Незадолго до этого о своей отставке сообщил министр энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/sunak-1826611260.html
https://ria.ru/20221025/stranitsa-1826636470.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961259_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_56afc7ade6831b06c1cf5a363091c19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, twitter, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, В мире, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Twitter, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:16 25.10.2022 (обновлено: 15:35 25.10.2022)
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис подал в отставку
Министр юстиции Британии Брэндон Льюис заявил об уходе в отставку