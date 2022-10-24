https://ria.ru/20221024/zakavkaze-1826406514.html

В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений

В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 24.10.2022

В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений

Запад демонстрирует бесцеремонный и нахрапистый подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений, а наработки с участием России "присваиваются и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:21

2022-10-24T23:21

2022-10-24T23:21

в мире

мария захарова

россия

обсе

азербайджан

армения

эммануэль макрон

владимир путин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад демонстрирует бесцеремонный и нахрапистый подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений, а наработки с участием России "присваиваются и извращаются", истинные же цели Вашингтона и Брюсселя - самопиар и выдавливание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом "присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки"."Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - отметила она.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно в результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения в Карабахе в 2020 году были остановлены.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html

https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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