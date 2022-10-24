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В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 24.10.2022
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В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений
В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений - РИА Новости, 24.10.2022
В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений
Запад демонстрирует бесцеремонный и нахрапистый подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений, а наработки с участием России "присваиваются и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:21
2022-10-24T23:21
в мире
мария захарова
россия
обсе
азербайджан
армения
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад демонстрирует бесцеремонный и нахрапистый подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений, а наработки с участием России "присваиваются и извращаются", истинные же цели Вашингтона и Брюсселя - самопиар и выдавливание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом "присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки"."Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - отметила она.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно в результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения в Карабахе в 2020 году были остановлены.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html
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россия
азербайджан
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нагорный карабах
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в мире, мария захарова, россия, обсе, азербайджан, армения, эммануэль макрон, владимир путин, ситуация на армяно-азербайджанской границе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нагорный карабах
В мире, Мария Захарова, Россия, ОБСЕ, Азербайджан, Армения, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нагорный Карабах
23:21 24.10.2022
 
В МИД осудили подход Запада к нормализации армяно-азербайджанских отношений

Представитель МИД Захарова заявила, что США и Запад пытаются выдавить Россию из Закавказья

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Запад демонстрирует бесцеремонный и нахрапистый подход к нормализации армяно-азербайджанских отношений, а наработки с участием России "присваиваются и извращаются", истинные же цели Вашингтона и Брюсселя - самопиар и выдавливание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья", - заявила Захарова.
При этом "присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки".
"Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - отметила она.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно-карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе, чтобы "ослабить и разделить всех". По мнению французского лидера, Россия "явно играла в игру Азербайджана при турецком соучастии" и намеревалась "ослабить Армению, которая когда-то была ей близка".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 01:24
Блинкен заявил, что США готовы помочь урегулировать конфликт в Закавказье
Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о роли РФ в нагорно-карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с французским коллегой.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно в результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения в Карабахе в 2020 году были остановлены.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 22:08
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
 
В миреМария ЗахароваРоссияОБСЕАзербайджанАрменияЭммануэль МакронВладимир ПутинСитуация на армяно-азербайджанской границеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нагорный Карабах
 
 
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