https://ria.ru/20221024/valday-1825802421.html

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" - РИА Новости, 24.10.2022

Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:59

2022-10-24T00:59

2022-10-24T00:59

справки

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155928/28/1559282861_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a646f47355c954dcaf045412bb2aefcc.jpg

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 85 стран мира.Известность среди международного экспертного сообщества получили региональные конференции клуба "Валдай" – Азиатский, Ближневосточный, Российско-китайский и Евро-атлантический диалоги.С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.В 2011 году с целью расширения деятельности клуба и организации новых направлений его работы – научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ – была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами клуба.Учредителями фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). В 2021 году XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошло 18-21 октября в Сочи. Тема заседания: "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство". Основными вопросами для дискуссий были: психологическое состояние мирового сообщества в эпоху COVID-19; целесообразность несвободы и границы контроля государства в современных условиях; российская политика и международные усилия по борьбе с изменением климата; международная борьба за технологическое первенство; Россия и идейная трансформация мира; российский опыт преодоления кризисов.В работе клуба "Валдай" принял участие президент РФ Владимир Путин.В рамках заседания состоялись также встречи с представителями руководства органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.В 2022 году XIX ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 24-27 октября в Москве. Тема заседания: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".Программа конференции поделена на тематические блоки: каждый день будет посвящен одной широкой теме – политике, экономике или гуманитарным вопросам.Основные вопросы для дискуссий: Россия в условиях противостояния с Западом; причины и последствия текущего геополитического кризиса вокруг Украины; конец глобализации и новый этап всеобщей связанности мира; возвращение фактора ядерного оружия в мировую политику; экономическая и технологическая война в новых условиях; ценности и коммуникации в современном мире.Ожидается, что в заседании Клуба примут участие более 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, Россию, США, Турцию, Францию, Узбекистан, ЮАР и другие.С 2017 года за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике, вручается премия клуба "Валдай". Ее лауреатами были академик Виталий Наумкин, британский историк Доминик Ливен, американский политолог Джон Джозеф Миршаймер. В 2020 году премия была вручена историку Юрию Слезкину – автору книги "Дом правительства".В 2021 году лауреатом премии стала британская журналистка Мэри Дежевски, ведущий автор редакционных комментариев и колумнист газеты The Independent, участвующая в работе Клуба с самого его основания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"