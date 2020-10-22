https://ria.ru/20201022/valday-1580919879.html

Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, выступление... РИА Новости, 22.10.2020

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ринат максютов

россия

александр гинцбург

международный дискуссионный клуб "валдай"

кирилл дмитриев

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", как сообщал его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, выступление главы государства ожидается интересным, не менее интересной будет и дискуссия с участием мировых политологов и активных участников самого клуба.Президент каждый год принимает участие в данном мероприятии, в этом году он пообщается с участниками по видеосвязи.В прошлом году в ходе своего выступления на заседании клуба, которое проходило в Сочи, Путин указал, что большое евразийское партнерство едва ли сложится в ближайшее время, отметил необходимость создания в регионе Персидского залива организации по безопасности и сотрудничеству с участием РФ, Китая, Евросоюза и США, а также сравнил современную дипломатию с "музыкой без фальши".Выступление российского лидера было наполнено призывами к миру, гуманизму и взаимному уважению между странами. Путин отмечал, что Россия выступает в пользу создания равной неделимой безопасности в мире, основанной на широкой коллективной работе, и полностью выполняет свои обязательства одного из гарантов мировой безопасности и миропорядка.Вместе с тем Путин констатировал, что ситуация с безопасностью в мире ухудшилась из-за действий США в связи с выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и отметил, что Россия наверняка даст адекватный зеркальный ответ на возможное размещение США ракет в Азии. Российский лидер также указал на то, что внутриполитическая борьба в США приобрела крайние формы, каких никогда не было.Темы этого годаНынешнее XVII ежегодное заседание "Валдая" проходит с 20 по 22 октября в Москве. Тема этого года – "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира". Впервые в истории клуба для СМИ и широкой публики открыта вся программа заседания.В этом году на заседание Валдайского клуба были приглашены свыше 150 участников со всего мира. В качестве спикеров сессий в нем принимают участие действующие представители российской власти, регионов РФ, а также международные чиновники, выдающиеся политические и общественные деятели, ведущие ученые, зарубежные и российские эксперты в области международных отношений, регионоведения, геополитики и экономики.Среди проблем, которые уже успели обсудить участники клуба - страхи общества и роль государств в обеспечении безопасности в эпоху меняющихся рисков, деглобализация и экономика после пандемии коронавируса, противостояние США и Китая, а также риски гонки в научно-технической сфере.В рамках специальной сессии состоялась встреча с директором НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александром Гинцбургом</a>, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кириллом Дмитриевым</a> и генеральным директором ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Ринатом Максютовым</a>. В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.В четверг дискуссия будет посвящена влиянию экологии на политику, а также возможностям, которые создает для России экологическая политика - внутри страны и на мировой арене. Итоговая сессия дискуссионного клуба носит название "Мир новых возможностей", начало прямой трансляции пленарной сессии запланировано на 16.00 мск.История клубаМеждународный дискуссионный клуб "Валдай" - периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Первое заседание "Валдая" прошло в начале сентября 2004 года в <a href="http://ria.ru/location_Velikijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Великом Новгороде</a>. Место проведения - недалеко от озера <a href="http://ria.ru/location_Valdajj/" target="_blank" data-auto="true">Валдай</a> - дало название клубу. В последующие годы заседание проходило в Твери, Ханты-Мансийке, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Обсуждались самые разные вопросы - от внутренней политики РФ, до глобальных международных кризисов."Валдай" посещали действующие и бывшие главы государств, министры, политики. Среди них президент <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> Хамид Карзай, президент <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> Тарья Халонен, федеральный президент <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a> Хайнц Фишер, президент <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a> Табо Мбеки, президент <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vaclav_Klaus/" target="_blank" data-auto="true">Вацлав Клаус</a>, премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Франсуа Фийон, премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> Романо Проди, премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.Россию на "Валдае" представляли Владимир Путин, <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>, Игорь Шувалов, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, Сергей Шойгу, <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>, Вячеслав Володин и другие.В этом году впервые в качестве премьер-министра участие в работе клуба принял и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>. В своем выступлении он, в частности, заявил, что Россия намерена вывести на международный рынок помимо первой российской вакцины от коронавируса и другие разработанные в стране, и выразил готовность делиться опытом их создания с другими государствами, невзирая на политические взгляды.

https://ria.ru/20201020/mishustin-1580609138.html

https://ria.ru/20201021/valday-1580761635.html

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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