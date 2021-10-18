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https://ria.ru/20211018/valday-1754959683.html
В Сочи стартует заседание международного клуба "Валдай" с участием Путина
В Сочи стартует заседание международного клуба "Валдай" с участием Путина - РИА Новости, 18.10.2021
В Сочи стартует заседание международного клуба "Валдай" с участием Путина
Годовые итоги работы международного дискуссионного клуба "Валдай" будут подведены на восемнадцатом ежегодном заседании клуба, которое пройдет в Сочи. В работе... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T00:43
2021-10-18T00:43
политика
валдай
сочи
москва
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Годовые итоги работы международного дискуссионного клуба "Валдай" будут подведены на восемнадцатом ежегодном заседании клуба, которое пройдет в Сочи. В работе конференции, которая продлится с 18 по 21 октября, примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.Программа четырех дней конференции достаточно насыщенна и включает несколько сессий. Заглавная тема предстоящего заседания - "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство", эксперты и политики обсудят и другие вопросы.О чем будут говорить?Среди заявленных организаторами тем - вопросы свободы и закрытых обществ в мире, интеллект и международная борьба за технологическое первенство. Участники клуба поговорят и о российской политике в свете международных усилий по борьбе с изменением климата - теме, которая занимает все большую нишу в международной повестке.Большинство вопросов по своей сути являются глобальными. С учетом продолжающейся пандемии, организаторы не обошли вниманием и тему жизни человечества в эпоху коронавируса, обстановка с которым в России в последнее время ухудшилась.Несмотря на это, аналитический клуб проведет заседание не только в дистанционном, но и в очном формате - с живым общением участников.Не обойдется и без острых и актуальных региональных вопросов, таких как Афганистан и перспективы развития страны после прихода к власти "Талибана"*, а также российско-европейские отношения.УчастникиОрганизаторы обещают преимущественно очный формат - в гостинице "Поляна 1389" соберутся порядка 140 участников, из которых 65 – зарубежные представители. В дистанционном же формате планируется участие свыше 150 представителей, в том числе 60 иностранных - из Австралии, Аргентины, Афганистана, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, Малайзии, США, Турции и Японии. У них будет возможность полноценно участвовать в дискуссии.Среди иностранных участников заседания много экспертов, которые примут участие в работе Валдайского клуба впервые, но есть и постоянные гости: вице-президент Google Inc Меир Бранд, почетный исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, член Сената Олий Майжлиса Мир-Акбар Рахманкулов, иранский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России в 2013-2019 годах Мехди Санаи, помощник президента Казахстана, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин.Российские политикиТрадиционным является и участие в ежегодной конференции аналитического клуба российских высокопоставленных политиков, что обусловлено не только актуальностью текущих мировых проблем, но и важностью обсуждения способов их решения.В работе форума примет участие президент России Владимир Путин, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, - "в ковидно-очном формате", но при этом с присутствием представителей СМИ на мероприятии. В числе российских участников также помощник президента Максим Орешкин.Дискуссии планируются и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он поделится российским видением ключевых аспектов международной обстановки. "В мировом развитии сейчас немало противоречивых тенденций, есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами", - комментировала участие министра официальный представитель МИД Мария Захарова. Беседа с министром пройдет 19 октября.На следующий день участники встретятся с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Среди почетных гостей заседания - руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских ученых и аналитиков - председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, председатель фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов, программный директор клуба Тимофей Бордачев.О "Валдае"Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из нескольких десятков стран мира.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211018/valday-1754721163.html
https://ria.ru/20211013/putin-1754362115.html
https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734814952.html
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политика, валдай, сочи, москва, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
00:43 18.10.2021
 
В Сочи стартует заседание международного клуба "Валдай" с участием Путина

В Сочи стартует ежегодное заседание международного клуба "Валдай" с участием Путина

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 18 окт - РИА Новости. Годовые итоги работы международного дискуссионного клуба "Валдай" будут подведены на восемнадцатом ежегодном заседании клуба, которое пройдет в Сочи. В работе конференции, которая продлится с 18 по 21 октября, примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.
Программа четырех дней конференции достаточно насыщенна и включает несколько сессий. Заглавная тема предстоящего заседания - "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство", эксперты и политики обсудят и другие вопросы.

О чем будут говорить?

Среди заявленных организаторами тем - вопросы свободы и закрытых обществ в мире, интеллект и международная борьба за технологическое первенство. Участники клуба поговорят и о российской политике в свете международных усилий по борьбе с изменением климата - теме, которая занимает все большую нишу в международной повестке.
Большинство вопросов по своей сути являются глобальными. С учетом продолжающейся пандемии, организаторы не обошли вниманием и тему жизни человечества в эпоху коронавируса, обстановка с которым в России в последнее время ухудшилась.
Несмотря на это, аналитический клуб проведет заседание не только в дистанционном, но и в очном формате - с живым общением участников.
Не обойдется и без острых и актуальных региональных вопросов, таких как Афганистан и перспективы развития страны после прихода к власти "Талибана"*, а также российско-европейские отношения.
Ближневосточная конференция клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
00:21
Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Участники

Организаторы обещают преимущественно очный формат - в гостинице "Поляна 1389" соберутся порядка 140 участников, из которых 65 – зарубежные представители. В дистанционном же формате планируется участие свыше 150 представителей, в том числе 60 иностранных - из Австралии, Аргентины, Афганистана, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая, Малайзии, США, Турции и Японии. У них будет возможность полноценно участвовать в дискуссии.
Среди иностранных участников заседания много экспертов, которые примут участие в работе Валдайского клуба впервые, но есть и постоянные гости: вице-президент Google Inc Меир Бранд, почетный исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, член Сената Олий Майжлиса Мир-Акбар Рахманкулов, иранский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России в 2013-2019 годах Мехди Санаи, помощник президента Казахстана, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин.

Российские политики

Традиционным является и участие в ежегодной конференции аналитического клуба российских высокопоставленных политиков, что обусловлено не только актуальностью текущих мировых проблем, но и важностью обсуждения способов их решения.
В работе форума примет участие президент России Владимир Путин, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, - "в ковидно-очном формате", но при этом с присутствием представителей СМИ на мероприятии. В числе российских участников также помощник президента Максим Орешкин.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 13:17
Путин примет участие в Валдайском клубе в очном формате
Дискуссии планируются и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он поделится российским видением ключевых аспектов международной обстановки. "В мировом развитии сейчас немало противоречивых тенденций, есть о чем поговорить с российскими и иностранными экспертами", - комментировала участие министра официальный представитель МИД Мария Захарова. Беседа с министром пройдет 19 октября.
На следующий день участники встретятся с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Среди почетных гостей заседания - руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также ряд российских ученых и аналитиков - председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, член-корреспондент РАН, профессор РАН, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, председатель фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, директор по научной работе фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов, программный директор клуба Тимофей Бордачев.

О "Валдае"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" – периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В работе клуба за годы его существования приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из нескольких десятков стран мира.
* Запрещенная в России террористическая организация.
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
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