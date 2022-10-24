Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия разберётся до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В вопросе о "грязных бомбах" мы обязательно разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации, и то, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.