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Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
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Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров
Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров
Россия разберётся до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:21
2022-10-24T14:21
сергей лавров
сергей шойгу
сша
киев
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в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия разберётся до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В вопросе о "грязных бомбах" мы обязательно разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации, и то, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826257738.html
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сергей лавров, сергей шойгу, сша, киев, россия, в мире
Сергей Лавров, Сергей Шойгу, США, Киев, Россия, В мире
14:21 24.10.2022
 
Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия разберётся до конца в вопросе подготовки Киевом "грязной бомбы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В вопросе о "грязных бомбах" мы обязательно разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации, и то, что говорят наши западные партнеры публично, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Зеленского и его режима, не означает обязательно, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать представленную нами информацию", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) в понедельник.
Лавров о провокации с грязной бомбой: Это не пустое подозрение - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:46Специальная военная операция на Украине
Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы"
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Стенд концерна Росэнергоатом на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:15В мире
В "Росэнергоатоме" рассказали, чем страшен подрыв "грязной бомбы"
 
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