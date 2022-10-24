https://ria.ru/20221024/ukraina-1826197676.html

Мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием, заявил Нарышкин

Мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.10.2022

Мир не должен допустить обладания Украиной ядерным оружием, заявил Нарышкин

Мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:41

сергей нарышкин

украина

россия

мюнхен

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мир не должен допустить обладания Украиной ядерного оружия, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить", - сказал Нарышкин.Он напомнил, что накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал главам военных ведомств США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

https://ria.ru/20221024/makron-1826169752.html

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html

украина

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сергей нарышкин, украина, россия, мюнхен, владимир зеленский, в мире