https://ria.ru/20221024/terrorizm-1826163498.html

Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма

Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма - РИА Новости, 24.10.2022

Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:11

2022-10-24T08:22

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского, становятся спонсорами ядерного терроризма."Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды"* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу"."Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - подчеркнул Володин.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, евросоюз, политика, госдума рф, джо байден, сша