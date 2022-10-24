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Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма - РИА Новости, 24.10.2022
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Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма
Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма - РИА Новости, 24.10.2022
Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:11
2022-10-24T08:22
вячеслав володин
евросоюз
политика
госдума рф
джо байден
сша
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского, становятся спонсорами ядерного терроризма."Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды"* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу"."Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - подчеркнул Володин.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".* Террористическая организация, запрещенная в России.
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вячеслав володин, евросоюз, политика, госдума рф, джо байден, сша
Вячеслав Володин, Евросоюз, Политика, Госдума РФ, Джо Байден, США
08:11 24.10.2022 (обновлено: 08:22 24.10.2022)
 
Володин назвал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма

Володин назвал Байдена и глав стран ЕС спонсорами и пособниками ядерного терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая финансовую и военную помощь режиму Владимира Зеленского, становятся спонсорами ядерного терроризма.
"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы "Аль-Каиды"* во главе с Усамой бен Ладеном получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать "грязную бомбу".
"Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского", - подчеркнул Володин.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:00
Выбирая между Францией и Украиной, Эммануэль Макрон предпочел Киев
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:00
Когда на Западе перестанут выбирать русофобов
 
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