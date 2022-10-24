https://ria.ru/20221024/ssha-1826287492.html

Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева

Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева - РИА Новости, 24.10.2022

Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева

Министр обороны России Сергей Шойгу накануне донес до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:53

2022-10-24T14:53

2022-10-24T15:01

сергей шойгу

ллойд остин

сергей лавров

франция

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне донес до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также и с главой Пентагона Остином, мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о создании и использовании Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".Шойгу договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу грязной бомбы, добавил Лавров."С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", - добавил глава российского МИД.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/ukraina-1826274192.html

https://ria.ru/20221024/peskov-1826243459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, ллойд остин, сергей лавров, франция, министерство обороны сша, россия, киев, в мире