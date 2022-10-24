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Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева - РИА Новости, 24.10.2022
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Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева
Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева - РИА Новости, 24.10.2022
Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева
Министр обороны России Сергей Шойгу накануне донес до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:53
2022-10-24T15:01
сергей шойгу
ллойд остин
сергей лавров
франция
министерство обороны сша
россия
киев
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне донес до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также и с главой Пентагона Остином, мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о создании и использовании Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".Шойгу договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу грязной бомбы, добавил Лавров."С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", - добавил глава российского МИД.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
https://ria.ru/20221024/ukraina-1826274192.html
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сергей шойгу, ллойд остин, сергей лавров, франция, министерство обороны сша, россия, киев, в мире
Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Франция, Министерство обороны США, Россия, Киев, В мире
14:53 24.10.2022 (обновлено: 15:01 24.10.2022)
 
Лавров рассказал, что Шойгу сообщил Остину о возможной провокации Киева

Глава МИД Лавров: Шойгу сообщил главе Пентагона о провокации Киева с "грязной бомбой"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу накануне донес до главы Пентагона Ллойда Остина информацию о том, что Киев может готовить провокацию с использованием так называемой "грязной бомбы", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также и с главой Пентагона Остином, мы предприняли необходимые шаги и по постановке этого вопроса в международных структурах", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о создании и использовании Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:21
Россия разберется в вопросе создания Киевом "грязной бомбы", заявил Лавров
Шойгу договорился о проведении консультаций на профессиональном уровне с некоторыми коллегами из стран Запада по поводу грязной бомбы, добавил Лавров.
"С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне", - добавил глава российского МИД.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 13:03
Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева
 
Сергей ШойгуЛлойд ОстинСергей ЛавровФранцияМинистерство обороны СШАРоссияКиевВ мире
 
 
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