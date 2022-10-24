22:08 24.10.2022 (обновлено: 22:18 24.10.2022)
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
Песков: саммит Россия-Азербайджан-Армения готовится, о дате Кремль сообщит позднее
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
"Саммит готовится. О дате и месте сообщим", - заявил Песков.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.