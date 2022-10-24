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В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения

В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения - РИА Новости, 24.10.2022

В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения

Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T22:08

2022-10-24T22:08

2022-10-24T22:18

россия

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дмитрий песков

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ильхам алиев

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна."Саммит готовится. О дате и месте сообщим", - заявил Песков.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221012/voyska-1823527829.html

https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире, владимир путин, ильхам алиев, обсе, никол пашинян