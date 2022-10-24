Рейтинг@Mail.ru
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/sammit-1826397657.html
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения - РИА Новости, 24.10.2022
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения
Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:08
2022-10-24T22:18
россия
армения
азербайджан
дмитрий песков
в мире
владимир путин
ильхам алиев
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна."Саммит готовится. О дате и месте сообщим", - заявил Песков.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221012/voyska-1823527829.html
https://ria.ru/20221012/zayavlenie-1823440418.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, азербайджан, дмитрий песков, в мире, владимир путин, ильхам алиев, обсе, никол пашинян
Россия, Армения, Азербайджан, Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев, ОБСЕ, Никол Пашинян
22:08 24.10.2022 (обновлено: 22:18 24.10.2022)
 
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия-Азербайджан-Армения

Песков: саммит Россия-Азербайджан-Армения готовится, о дате Кремль сообщит позднее

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит РФ-Азербайджан-Армения готовится, о дате и месте его проведения Кремль сообщит, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна.
Военнослужащий армии Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 20:55
Ереван ожидает поддержки России в вопросе вывода ВС Азербайджана из страны
"Саммит готовится. О дате и месте сообщим", - заявил Песков.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:51
Лавров: Москва "воплотит в жизнь" заявления России, Армении и Азербайджана
 
РоссияАрменияАзербайджанДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинИльхам АлиевОБСЕНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала