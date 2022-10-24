https://ria.ru/20221024/sammit-1826312634.html
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия - РИА Новости, 24.10.2022
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:48
2022-10-24T15:48
2022-10-24T16:07
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центральная азия
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шарль мишель
казахстан
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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Двадцать седьмого октября глава нашего государства посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите "Европейский союз – Центральная Азия"", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что на этой неделе Мирзиеев примет главу Европейского Совета Шарля Мишеля.
https://ria.ru/20220930/sng-1820508774.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, центральная азия, узбекистан, евросоюз, шавкат мирзиеев, шарль мишель, казахстан
В мире, Астана, Центральная Азия, Узбекистан, Евросоюз, Шавкат Мирзиеев, Шарль Мишель, Казахстан
15:48 24.10.2022 (обновлено: 16:07 24.10.2022)
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия с участием Мирзиеева