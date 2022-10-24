https://ria.ru/20221024/sammit-1826312634.html

В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия

В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия - РИА Новости, 24.10.2022

В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:48

2022-10-24T15:48

2022-10-24T16:07

в мире

астана

центральная азия

узбекистан

евросоюз

шавкат мирзиеев

шарль мишель

казахстан

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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Двадцать седьмого октября глава нашего государства посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите "Европейский союз – Центральная Азия"", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что на этой неделе Мирзиеев примет главу Европейского Совета Шарля Мишеля.

https://ria.ru/20220930/sng-1820508774.html

астана

центральная азия

узбекистан

казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, астана, центральная азия, узбекистан, евросоюз, шавкат мирзиеев, шарль мишель, казахстан