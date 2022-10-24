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В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия - РИА Новости, 24.10.2022
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В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия - РИА Новости, 24.10.2022
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:48
2022-10-24T16:07
в мире
астана
центральная азия
узбекистан
евросоюз
шавкат мирзиеев
шарль мишель
казахстан
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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов."Двадцать седьмого октября глава нашего государства посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите "Европейский союз – Центральная Азия"", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Он сообщил, что на этой неделе Мирзиеев примет главу Европейского Совета Шарля Мишеля.
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в мире, астана, центральная азия, узбекистан, евросоюз, шавкат мирзиеев, шарль мишель, казахстан
В мире, Астана, Центральная Азия, Узбекистан, Евросоюз, Шавкат Мирзиеев, Шарль Мишель, Казахстан
15:48 24.10.2022 (обновлено: 16:07 24.10.2022)
 
В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия

В Астане 27 октября пройдет саммит ЕС — Центральная Азия с участием Мирзиеева

© Pixabay / niki7mcraeАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Pixabay / niki7mcrae
Астана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в саммите "ЕС - Центральная Азия", который пройдет в Астане 27 октября, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"Двадцать седьмого октября глава нашего государства посетит столицу Казахстана Астану для участия в саммите "Европейский союз – Центральная Азия"", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что на этой неделе Мирзиеев примет главу Европейского Совета Шарля Мишеля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреАстанаЦентральная АзияУзбекистанЕвросоюзШавкат МирзиеевШарль МишельКазахстан
 
 
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