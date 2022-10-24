https://ria.ru/20221024/razgovor-1826403862.html

Белый дом анонсировал разговор Байдена с Сунаком в ближайшие дни

Белый дом анонсировал разговор Байдена с Сунаком в ближайшие дни - РИА Новости, 24.10.2022

Белый дом анонсировал разговор Байдена с Сунаком в ближайшие дни

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен провести разговор с Риши Сунаком, который станет новым премьер-министром Великобритании, заявила... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:04

2022-10-24T23:04

2022-10-24T23:04

в мире

риши сунак

джо байден

карин жан-пьер

великобритания

сша

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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен провести разговор с Риши Сунаком, который станет новым премьер-министром Великобритании, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Как вам известно, согласно протоколу, новый премьер (Великобритании) сперва должен встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны. Однако президент Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/bayden-1826391493.html

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826362520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риши сунак, джо байден, карин жан-пьер, великобритания, сша