Белый дом анонсировал разговор Байдена с Сунаком в ближайшие дни
Белый дом: Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьером Британии Сунаком
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен провести разговор с Риши Сунаком, который станет новым премьер-министром Великобритании, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Как вам известно, согласно протоколу, новый премьер (Великобритании) сперва должен встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны. Однако президент Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру.
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.
Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.