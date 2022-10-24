https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826147299.html

Координационный штаб сообщил о подготовке Киевом провокации

Координационный штаб сообщил о подготовке Киевом провокации - РИА Новости, 24.10.2022

Координационный штаб сообщил о подготовке Киевом провокации

Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в понедельник в Межведомственном РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T00:19

2022-10-24T00:19

2022-10-24T01:32

специальная военная операция на украине

киев

россия

харьковская область

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.Там отметили, что теракт спланирован киевским режимом "для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения".Ранее заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили РИА Новости, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны России Сергей Шойгу высказал своим коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/shoygu-1826088820.html

киев

россия

харьковская область

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киев, россия, харьковская область