00:19 24.10.2022 (обновлено: 01:32 24.10.2022)
Координационный штаб сообщил о подготовке Киевом провокации
В Координационном штабе заявили о подготовке Киевом провокации с обстрелом гражданских
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Киев готовит в Харьковской области провокацию с гибелью собственных граждан, чтобы обвинить в этом российских военных, сообщили в понедельник в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
"Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября с.г. в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наёмников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - рассказали в штабе.
Там отметили, что теракт спланирован киевским режимом "для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения".
Ранее заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили РИА Новости, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы, или маломощного ядерного боеприпаса с целью обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны России Сергей Шойгу высказал своим коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".