https://ria.ru/20221024/peskov-1826243459.html

Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева

Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева - РИА Новости, 24.10.2022

Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева

Угроза применения Киевом "грязной бомбы" налицо, Шойгу довел эти сведения до Запада, а верить или нет - их дело, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:03

2022-10-24T13:03

2022-10-24T13:25

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Угроза применения Киевом "грязной бомбы" налицо, Шойгу довел эти сведения до Запада, а верить или нет - их дело, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Запад не верит в такую угрозу от Киева.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221024/gryaznaya-bomba-1826237737.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826168846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, в мире, сергей шойгу, сша