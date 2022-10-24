13:03 24.10.2022 (обновлено: 13:25 24.10.2022)
Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева
Песков заявил, что угроза использования Киевом "грязной бомбы" реальна
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Угроза применения Киевом "грязной бомбы" налицо, Шойгу довел эти сведения до Запада, а верить или нет - их дело, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Запад не верит в такую угрозу от Киева.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.