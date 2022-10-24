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Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022
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Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе"
Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022
Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе"
Россия направит позднее в понедельник генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием "грязной бомбы", написал в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:04
2022-10-24T18:15
россия
оон
в мире
антониу гутерреш
украина
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия направит позднее в понедельник генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием "грязной бомбы", написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
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россия, оон, в мире, антониу гутерреш, украина
Россия, ООН, В мире, Антониу Гутерреш, Украина
18:04 24.10.2022 (обновлено: 18:15 24.10.2022)
 
Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе"

Полянский: Россия направит генсеку ООН Гутеррешу письмо с данными о "грязной бомбе"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия направит позднее в понедельник генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием "грязной бомбы", написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы направим письмо Антониу Гутеррешу по этому вопросу позднее сегодня", - сообщил Полянский.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
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