https://ria.ru/20221024/oon-1826353962.html

Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе"

Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе" - РИА Новости, 24.10.2022

Россия направит в ООН письмо с данными о "грязной бомбе"

Россия направит позднее в понедельник генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием "грязной бомбы", написал в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:04

2022-10-24T18:04

2022-10-24T18:15

россия

оон

в мире

антониу гутерреш

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ООН, 24 окт - РИА Новости. Россия направит позднее в понедельник генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо в связи с готовящейся Киевом провокацией с использованием "грязной бомбы", написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, в мире, антониу гутерреш, украина