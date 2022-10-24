https://ria.ru/20221024/nato-1826393158.html

НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"

НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"

НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать "грязную бомбу", считают, что это может привести к эскалации, написал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T21:26

2022-10-24T21:26

2022-10-24T21:26

специальная военная операция на украине

йенс столтенберг

нато

министерство обороны сша

украина

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать "грязную бомбу", считают, что это может привести к эскалации, написал генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter по итогам беседы с главой Пентагона и министром по обороне Великобритании."Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины", - написал Столтенберг.Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826380418.html

https://ria.ru/20221024/oon-1826377773.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, украина, россия, великобритания