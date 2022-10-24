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НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/nato-1826393158.html
НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"
НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"
НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать "грязную бомбу", считают, что это может привести к эскалации, написал генсек альянса Йенс... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T21:26
2022-10-24T21:26
специальная военная операция на украине
йенс столтенберг
нато
министерство обороны сша
украина
россия
великобритания
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать "грязную бомбу", считают, что это может привести к эскалации, написал генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter по итогам беседы с главой Пентагона и министром по обороне Великобритании."Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины", - написал Столтенберг.Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826380418.html
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йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, украина, россия, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Йенс Столтенберг, НАТО, Министерство обороны США, Украина, Россия, Великобритания
21:26 24.10.2022
 
НАТО отвергла заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"

Глава НАТО Столтенберг отверг заявления России о подготовке Украиной "грязной бомбы"

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. НАТО отвергают заявления России о намерении Украины использовать "грязную бомбу", считают, что это может привести к эскалации, написал генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter по итогам беседы с главой Пентагона и министром по обороне Великобритании.
"Поговорил с главой Пентагона и министром обороны Великобритании о ложном заявлении России о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории. Союзники отвергают это утверждение. Россия не должна использовать это как предлог для эскалации. Мы остаемся твердыми в нашей поддержке Украины", - написал Столтенберг.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:49
США не считают, что Украина создает "грязную бомбу"
Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:33Специальная военная операция на Украине
В ООН прокомментировали сообщения о подготовке Киевом "грязной бомбы"
 
Специальная военная операция на УкраинеЙенс СтолтенбергНАТОМинистерство обороны СШАУкраинаРоссияВеликобритания
 
 
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