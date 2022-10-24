https://ria.ru/20221024/matvienko-1826253303.html

Матвиенко назвала взаимодействие Путина и Си Цзиньпина уникальным

Матвиенко назвала взаимодействие Путина и Си Цзиньпина уникальным - РИА Новости, 24.10.2022

Матвиенко назвала взаимодействие Путина и Си Цзиньпина уникальным

Россия высоко ценит сложившиеся отношения с КНР, в том числе, уникальное по доверительности и эффективности взаимодействие лидеров двух стран, заявила спикер... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:34

2022-10-24T13:34

2022-10-24T13:34

си цзиньпин

валентина матвиенко

владимир путин

россия

пекин

китай

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия высоко ценит сложившиеся отношения с КНР, в том числе, уникальное по доверительности и эффективности взаимодействие лидеров двух стран, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы высоко ценим сложившиеся между нашими странами отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества в новой эпохе, уникальное по доверительности и эффективности взаимодействие лидеров наших государств Владимира Путина и Си Цзиньпина", - сказала Матвиенко в эфире китайского телеканала CGTN.Подчеркнув, что российско-китайское сотрудничество продолжает динамично развиваться во всех областях, спикер заявила, что доклад Си Цзиньпина, с которым тот выступил на прошедшем в Пекине съезде коммунистической партии Китая, открывает для страны новые перспективы, "которые, безусловно, будут реализованы".Матвиенко отметила, что на съезде на пост генсека партии вновь был избран Си Цзиньпин, который занимает эту должность уже десять лет. "За этот период ВВП страны увеличился в два раза, построено, как говорят в Китае, общество средней зажиточности, в стране практически полностью ликвидирована бедность", - констатировала она.При этом, считает спикер Совфеда, прошедший в Пекине съезд имеет большое значение для всего мирового сообщества, поскольку Китай оказывает "огромное зримое влияние" на ситуацию в мире в целом.Матвиенко подчеркнула, что в основе модернизации Китая лежит подход, согласно которому развитие страны должно соответствовать ее национальным особенностям. "Мы разделяем этот подход, считаем его, конечно же, правильным и верным", - заключила она.

https://ria.ru/20220915/tayvan-1817057194.html

https://ria.ru/20221017/kitay-1824503746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, валентина матвиенко, владимир путин, россия, пекин, китай, совет федерации рф, в мире