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Белый дом опроверг сообщения о проверке бизнеса Маска - РИА Новости, 24.10.2022
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Белый дом опроверг сообщения о проверке бизнеса Маска
Белый дом опроверг сообщения о проверке бизнеса Маска - РИА Новости, 24.10.2022
Белый дом опроверг сообщения о проверке бизнеса Маска
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник опровергла появившиеся в СМИ публикации о том, что власти США могут начать проверку деятельности... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:36
2022-10-24T23:36
в мире
илон маск
карин жан-пьер
украина
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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник опровергла появившиеся в СМИ публикации о том, что власти США могут начать проверку деятельности американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с его высказываниями касательно урегулирования кризиса вокруг Украины."Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.О том, что Белый дом рассматривает такую возможность, написало в конце минувшей недели агентство Блумберг. Отмечалось, что чиновники Белого дома испытывают "дискомфорт" из-за заявлений Маска о возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его "все более дружественной позиции по отношению к России". Должностные лица США также обеспокоены из-за его планов приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов, сообщалось в публикации агентства.В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
https://ria.ru/20221023/mask-1826064098.html
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в мире, илон маск, карин жан-пьер, украина, россия, сша, оон, администрация президента сша
В мире, Илон Маск, Карин Жан-Пьер, Украина, Россия, США, ООН, Администрация президента США
23:36 24.10.2022
 
Белый дом опроверг сообщения о проверке бизнеса Маска

Белый дом: власти США не проверяют бизнес Маска из-за его позиции по России и Украине

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник опровергла появившиеся в СМИ публикации о том, что власти США могут начать проверку деятельности американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с его высказываниями касательно урегулирования кризиса вокруг Украины.
"Сообщения о том, что в отношении Илона Маска может быть проведена проверка в контексте национальной безопасности, не соответствуют действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
23 октября, 15:13
СМИ: правительство США испугалось влияния Илона Маска
О том, что Белый дом рассматривает такую возможность, написало в конце минувшей недели агентство Блумберг. Отмечалось, что чиновники Белого дома испытывают "дискомфорт" из-за заявлений Маска о возможном прекращении финансирования спутниковой сети Starlink на Украине и его "все более дружественной позиции по отношению к России". Должностные лица США также обеспокоены из-за его планов приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов, сообщалось в публикации агентства.
В начале октября Маск писал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Позднее Маск заявил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции бизнесмен опубликовал карту результатов выборов на Украине 2012 года. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
21 октября, 18:21
В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине
 
В миреИлон МаскКарин Жан-ПьерУкраинаРоссияСШАООНАдминистрация президента США
 
 
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