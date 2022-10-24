https://ria.ru/20221024/marshrutka-1826166776.html
В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет
В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет - РИА Новости, 24.10.2022
В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет
Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщила в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:49
2022-10-24T08:49
2022-10-24T11:58
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
подпорожье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщила в понедельник прокуратура региона.Как отмечает ведомство, авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск."По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 6 человек, один погиб на месте", - говорится в сообщении.Как информирует прокуратура, по факту ДТП организована проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, подпорожье
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Подпорожье
08:49 24.10.2022 (обновлено: 11:58 24.10.2022)
В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет
В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет, шестеро пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщила в понедельник прокуратура региона.
Как отмечает ведомство, авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск
.
"По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 6 человек, один погиб на месте", - говорится в сообщении.
Как информирует прокуратура, по факту ДТП организована проверка.