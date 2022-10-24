https://ria.ru/20221024/marshrutka-1826166776.html

В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет

В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет - РИА Новости, 24.10.2022

В Ленинградской области человек погиб при съезде марштрутки в кювет

Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщила в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:49

2022-10-24T08:49

2022-10-24T11:58

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

подпорожье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Маршрутка, которая следовала из Подпорожья в Ленинградской области в Санкт-Петербург, съехала в кювет, один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщила в понедельник прокуратура региона.Как отмечает ведомство, авария произошла около 5.40 мск на автодороге Р-21 Петербург – Мурманск."По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали 6 человек, один погиб на месте", - говорится в сообщении.Как информирует прокуратура, по факту ДТП организована проверка.

https://ria.ru/20221021/dtp-1825682764.html

ленинградская область

санкт-петербург

подпорожье

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, подпорожье