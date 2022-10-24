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Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине - РИА Новости, 24.10.2022
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Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине
Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине
Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о разрешении конфликта на Украине. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:29
2022-10-24T17:51
в мире
борис джонсон
владимир путин
франция
киев
государственный департамент сша
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twitter
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о разрешении конфликта на Украине.Ранее он заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования лишь на условиях Киева. Газета The Washington Post выложила в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью по теме с высказыванием Макрона. В комментариях к публикации пользователи раскритиковали предложение президента Франции."Макрон тоже своего рода актер, играет нужную роль в нужное время", — написал naige021667."Все союзники НАТО ответственны за кровопролитие на Украине, так как они продолжают спонсировать этот конфликт. Им же и заниматься деэскалацией", — высказался Anthony."Макрон говорит сначала одно, потом другое. Кто знает, о чем он думает на самом деле? Ему нельзя доверять", — заявил Quantum T. Institute."Только после получения разрешения от Госдепартамента США", — написал FudgeTosser."Я думал, что Bojo (Борис Джонсон. — Прим. ред.) решил это от имени Америки и НАТО еще в апреле, когда прибыл на Украину, чтобы отменить предварительное урегулирование", — заключил пользователь LisaPizza.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
https://ria.ru/20221024/diplomatiya-1826242846.html
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в мире, борис джонсон, владимир путин, франция, киев, государственный департамент сша, нато, twitter, украина
В мире, Борис Джонсон, Владимир Путин, Франция, Киев, Государственный департамент США, НАТО, Twitter, Украина
17:29 24.10.2022 (обновлено: 17:51 24.10.2022)
 
Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине

В Сети осудили Макрона за заявление об урегулировании кризиса на Украине на условиях Киева

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о разрешении конфликта на Украине.
Ранее он заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования лишь на условиях Киева. Газета The Washington Post выложила в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью по теме с высказыванием Макрона. В комментариях к публикации пользователи раскритиковали предложение президента Франции.
"Макрон тоже своего рода актер, играет нужную роль в нужное время", — написал naige021667.
"Все союзники НАТО ответственны за кровопролитие на Украине, так как они продолжают спонсировать этот конфликт. Им же и заниматься деэскалацией", — высказался Anthony.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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"Макрон говорит сначала одно, потом другое. Кто знает, о чем он думает на самом деле? Ему нельзя доверять", — заявил Quantum T. Institute.
"Только после получения разрешения от Госдепартамента США", — написал FudgeTosser.
"Я думал, что Bojo (Борис Джонсон. — Прим. ред.) решил это от имени Америки и НАТО еще в апреле, когда прибыл на Украину, чтобы отменить предварительное урегулирование", — заключил пользователь LisaPizza.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.
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