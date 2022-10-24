https://ria.ru/20221024/makron-1826344837.html

Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине

Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Пользователи Twitter осудили Макрона за заявление по Украине

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о разрешении конфликта на Украине. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:29

2022-10-24T17:29

2022-10-24T17:51

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о разрешении конфликта на Украине.Ранее он заявил, что верит в перспективу мирного урегулирования лишь на условиях Киева. Газета The Washington Post выложила в своем Twitter-аккаунте ссылку на статью по теме с высказыванием Макрона. В комментариях к публикации пользователи раскритиковали предложение президента Франции."Макрон тоже своего рода актер, играет нужную роль в нужное время", — написал naige021667."Все союзники НАТО ответственны за кровопролитие на Украине, так как они продолжают спонсировать этот конфликт. Им же и заниматься деэскалацией", — высказался Anthony."Макрон говорит сначала одно, потом другое. Кто знает, о чем он думает на самом деле? Ему нельзя доверять", — заявил Quantum T. Institute."Только после получения разрешения от Госдепартамента США", — написал FudgeTosser."Я думал, что Bojo (Борис Джонсон. — Прим. ред.) решил это от имени Америки и НАТО еще в апреле, когда прибыл на Украину, чтобы отменить предварительное урегулирование", — заключил пользователь LisaPizza.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.

https://ria.ru/20221024/diplomatiya-1826242846.html

https://ria.ru/20221024/makron-1826169752.html

франция

киев

украина

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в мире, борис джонсон, владимир путин, франция, киев, государственный департамент сша, нато, twitter, украина