https://ria.ru/20221024/bomba-1826340766.html

Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии

Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии - РИА Новости, 24.10.2022

Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии

Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином, они, в частности, обсудили... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:12

2022-10-24T17:12

2022-10-24T23:23

валерий герасимов

россия

великобритания

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином, они, в частности, обсудили угрозу применения Украиной "грязной бомбы", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В.Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э.Рэйдэйкином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", — говорится в сообщении.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/bomba-1826267216.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий герасимов, россия, великобритания, вооруженные силы рф, украина