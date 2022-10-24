17:12 24.10.2022 (обновлено: 23:23 24.10.2022)
Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии
Глава Генштаба Герасимов обсудил с британским коллегой угрозу "грязной бомбы" Киева
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином, они, в частности, обсудили угрозу применения Украиной "грязной бомбы", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.
"24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В.В.Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э.Рэйдэйкином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", — говорится в сообщении.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".