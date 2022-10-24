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В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
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В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"
Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:13
2022-10-24T13:30
росэнергоатом
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Самое страшное... - то, что я вижу, и как бы это грубо ни звучало. То, что жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой "грязной ядерной бомбы", – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, Третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – сказал Карча в эфире "Россия24".Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, отметил советник."Речь может (идти) о минимум 30-50 годах (исключения использования зараженных территорий)", – сказал Карчаа, отметив, что точно ответить на этот вопрос невозможно, так как неизвестны параметры "грязной" бомбы.Украина с ее научно-техническом потенциалом способна на создание "грязной" атомной бомбы, заявил Карчаа. Он добавил, что радиоактивному заражению однозначно подвергнутся десятки тысяч людей."Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум", - сказал он.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826168846.html
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росэнергоатом, в мире, украина
Росэнергоатом, В мире, Украина
13:13 24.10.2022 (обновлено: 13:30 24.10.2022)
 
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"

Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: подрыв "грязной бомбы" увеличит риск ядерной войны

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПредупреждающий знак
Предупреждающий знак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Самое страшное... - то, что я вижу, и как бы это грубо ни звучало. То, что жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой "грязной ядерной бомбы", – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, Третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – сказал Карча в эфире "Россия24".
Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, отметил советник.
"Речь может (идти) о минимум 30-50 годах (исключения использования зараженных территорий)", – сказал Карчаа, отметив, что точно ответить на этот вопрос невозможно, так как неизвестны параметры "грязной" бомбы.
Украина с ее научно-техническом потенциалом способна на создание "грязной" атомной бомбы, заявил Карчаа. Он добавил, что радиоактивному заражению однозначно подвергнутся десятки тысяч людей.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:11
В СФ надеются, что заявление о "грязной бомбе" остановило провокацию Киева
"Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум", - сказал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Группа инспекторов МАГАТЭ в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления России о "грязной бомбе"
 
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