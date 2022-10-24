https://ria.ru/20221024/bomba-1826247206.html

В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"

В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"

Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:13

2022-10-24T13:13

2022-10-24T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Самое страшное... - то, что я вижу, и как бы это грубо ни звучало. То, что жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой "грязной ядерной бомбы", – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, Третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – сказал Карча в эфире "Россия24".Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, отметил советник."Речь может (идти) о минимум 30-50 годах (исключения использования зараженных территорий)", – сказал Карчаа, отметив, что точно ответить на этот вопрос невозможно, так как неизвестны параметры "грязной" бомбы.Украина с ее научно-техническом потенциалом способна на создание "грязной" атомной бомбы, заявил Карчаа. Он добавил, что радиоактивному заражению однозначно подвергнутся десятки тысяч людей."Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум", - сказал он.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826168846.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

росэнергоатом, в мире, украина