https://ria.ru/20221024/bomba-1826247206.html
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"
Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:13
2022-10-24T13:13
2022-10-24T13:30
росэнергоатом
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Самое страшное... - то, что я вижу, и как бы это грубо ни звучало. То, что жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой "грязной ядерной бомбы", – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, Третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – сказал Карча в эфире "Россия24".Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, отметил советник."Речь может (идти) о минимум 30-50 годах (исключения использования зараженных территорий)", – сказал Карчаа, отметив, что точно ответить на этот вопрос невозможно, так как неизвестны параметры "грязной" бомбы.Украина с ее научно-техническом потенциалом способна на создание "грязной" атомной бомбы, заявил Карчаа. Он добавил, что радиоактивному заражению однозначно подвергнутся десятки тысяч людей."Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум", - сказал он.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
https://ria.ru/20221024/bomba-1826168846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росэнергоатом, в мире, украина
Росэнергоатом, В мире, Украина
13:13 24.10.2022 (обновлено: 13:30 24.10.2022)
В "Росэнергоатоме" рассказали о последствиях подрыва "грязной бомбы"
Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: подрыв "грязной бомбы" увеличит риск ядерной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости.
Применение "грязной атомной бомбы" многократно увеличит риск мировой ядерной войны, заявил
в понедельник советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Самое страшное... - то, что я вижу, и как бы это грубо ни звучало. То, что жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой "грязной ядерной бомбы", – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, Третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – сказал Карча в эфире "Россия24".
Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, отметил советник.
"Речь может (идти) о минимум 30-50 годах (исключения использования зараженных территорий)", – сказал Карчаа, отметив, что точно ответить на этот вопрос невозможно, так как неизвестны параметры "грязной" бомбы.
Украина с ее научно-техническом потенциалом способна на создание "грязной" атомной бомбы, заявил Карчаа. Он добавил, что радиоактивному заражению однозначно подвергнутся десятки тысяч людей.
"Заражение однозначно будет, заражение однозначно поразит десятки тысяч людей как минимум", - сказал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
высказал коллегам из США
, Франции
и Турции
озабоченность в связи с возможным применением Киевом
"грязной бомбы".
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине
- по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве
.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области
, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.