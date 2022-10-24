https://ria.ru/20221024/bomba-1826161077.html

Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине

Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022

Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:34

2022-10-24T07:34

2022-10-24T07:39

специальная военная операция на украине

технологии

катрин колонна

энтони блинкен

сергей шойгу

россия

франция

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/bomba-1826153816.html

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html

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технологии, катрин колонна, энтони блинкен, сергей шойгу, россия, франция, украина