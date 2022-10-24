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Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/bomba-1826161077.html
Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине
Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине - РИА Новости, 24.10.2022
Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине
Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:34
2022-10-24T07:39
специальная военная операция на украине
технологии
катрин колонна
энтони блинкен
сергей шойгу
россия
франция
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии."Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
https://ria.ru/20221024/bomba-1826153816.html
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технологии, катрин колонна, энтони блинкен, сергей шойгу, россия, франция, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Катрин Колонна, Энтони Блинкен, Сергей Шойгу, Россия, Франция, Украина
07:34 24.10.2022 (обновлено: 07:39 24.10.2022)
 
Британия, Франция и США ответили на заявление о "грязной бомбе" на Украине

Главы МИД Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом "грязной бомбе"

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России о том, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу" на своей собственной территории.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 02:09
Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о "грязной бомбе"
"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 23:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКатрин КолоннаЭнтони БлинкенСергей ШойгуРоссияФранцияУкраина
 
 
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