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Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные - РИА Новости, 23.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html
Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные
Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные - РИА Новости, 23.10.2022
Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные
Сегодня во всем мире отмечают день снежного барса. Этот грациозный зверь вызывает умиление — но не у всех. РИА Новости разбирается вместе с экспертами, почему... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:00
2022-10-23T08:10
культура
животные
стиль жизни
кошки
собаки
змеи
домашние животные
домашний питомец
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня во всем мире отмечают день снежного барса. Этот грациозный зверь вызывает умиление — но не у всех. РИА Новости разбирается вместе с экспертами, почему одни животные нравятся нам больше других, о чем свидетельствует нелюбовь к кошкам, зачем люди заводят змей и почему не всегда полезны веселые видео про питомцев. Котики — это диагноз?Коты — символ семейного очага и домашнего уюта. Считается, что их часто заводят интроверты, предпочитающие проводить время в уединении, укутавшись в теплый плед, за просмотром кино или чтением книг. Что недалеко от истины, отмечает психолог, эксперт по отношениям Елена Гранчук.Однако кошка кошке рознь. К примеру, поведение хозяев мейнкунов обычно более активное, считает зоопсихолог, кинолог Надежда Симохина. Владельцы же сиамских, абиссинских и сомалийских пород, по наблюдениям специалиста, уверены в себе и склонны к проявлению агрессии.Верные друзьяЗавести собаку часто решают общительные, открытые, энергичные и дисциплинированные люди. Кое-что о них может рассказать и порода питомца.По словам Надежды Симохиной, маленьких псов выбирают обладатели доброго и веселого нрава. "Владельцы корги — всегда суперпозитивные, — говорит зоопсихолог. — Доберманов, овчарок, ризеншнауцеров обычно заводят люди с сильным характером, знающие, чего хотят, — они всегда четко ставят задачу дрессировщику. Бульдоги — классные компаньоны и флегматики, такие же спокойные хозяева им и достаются. Неторопливые мопсы также подойдут любителям размеренного образа жизни. Собак охотничьих пород выбирают холерики, те, кто не уверен в себе".Эксперт советует обзавестись собакой, соответствующей вашему темпераменту, предварительно понаблюдав за ней. Скромным и застенчивым, например, стоит обратить внимание на щенка, забившегося в угол.Редкие и опасныеКлинический психолог Екатерина Алексеева считает, что пристрастие к экзотике говорит о желании обратить на себя внимание и потешить самолюбие. В то же время выбор необычного питомца может быть признаком нестандартного мышления или потребности в острых ощущениях, адреналине."К хищным и задиристым животным испытывают интерес люди с сильным духом конкуренции, с высокими амбициями", — добавляет Елена Гранчук.Тем не менее иногда желание завести декоративного питона объясняется проще: аллергией на шерсть или загруженным графиком."Таких владельцев можно отнести к визуалам, — отмечает Екатерина Алексеева. — Рептилии — это красиво, а телесный контакт с ними минимален. То же можно сказать о рыбках в аквариуме"."Ленивцев, птиц, насекомых чаще выбирают мечтатели, наблюдатели, которые ценят размеренность и покой", — уточняет Гранчук.Любить нельзя ненавидетьКакое-то животное необычайно привлекательно для одних, а у других вызывает антипатию. Часто в основе нелюбви — негативный опыт взаимодействия."Мы можем даже не помнить, с какого именно момента стали бояться голубей или визжать от ужаса при виде мышек, но реакции тела работают как механизм выживания", — объясняет психолог.По мнению Екатерины Алексеевой, симпатии к собакам не испытывают любители тишины и покоя, а также те, кто всячески избегает конфликтов. Кошек не любят люди, отвергающие женственность. Если речь о мужчине, то велика вероятность, что у него есть трудности с пониманием противоположного пола, замечает психолог.Домашний зоопаркЧрезмерная любовь к животным может свидетельствовать о психологических проблемах. По мнению специалистов, маркер здорового отношения к питомцам — это баланс между заботой о нем и личными интересами.Если человек неадекватно оценивает свои возможности, жертвует ресурсами, нарушает границы комфорта соседей и не видит в этом проблемы, это говорит о перекосе приоритетов и даже возможной патологии."Неимоверная жалость к пушистикам — это проекция на них собственных болезненных чувств, — говорит Елена Гранчук. — В глубине души такой человек сам очень нуждается в сочувствии и поддержке. Если большое количество животных причиняет беспокойство другим — это еще и проявление пассивной агрессии за пережитые обиды. Слишком много питомцев — признак неразрешенной психологической травмы".Пушистое лекарствоЛюбое позитивное взаимодействие с животными снижает уровень стресса, выяснили ученые Лидсского университета Великобритании. Поэтому рекомендация посещать зоопарки и экофермы — это забота не только о нашем досуге, но и о психическом здоровье.Причем регулярное общение с определенными видами может повлиять и на характер. Собаки способствуют развитию коммуникабельности, росту активности и взаимодействия с внешним миром. А наблюдение за кошками и другими умиротворенными четвероногими помогает стать спокойнее.Виртуальный другЕсли не получается пойти в контактный зоопарк или набирающие популярность котокафе, можно отвлечься от повседневных проблем, включив видео о любимых животных.Как отмечает клинический психолог Олеся Скретнева, во время просмотра подобных роликов вырабатывается окситоцин: он отвечает за механизмы привязанности, повышает уровень доверия, снижает тревогу. Поэтому такие видео улучшают настроение.Если хочется успокоиться, лучше смотреть видео с медлительными зверьками. Если цель — расслабление и умиление, больше всего подойдут сценки с кошками и собаками. А когда есть потребность увидеть величие дикой природы и отключиться от реальности, стоит обратиться к роликам с экзотическими животными или морскими обитателями, добавляет Олеся Скретнева.По мнению исследователей университета Лидса, такое времяпрепровождение не только помогает бороться со стрессом, но и улучшает работу мозга."Но я бы рекомендовала взаимодействие с настоящими животными, — обращает внимание Скретнева. — Тактильность, проявление заботы и безусловной любви способствуют развитию эмоционального интеллекта. Если нет такой возможности, можно смотреть и видео".Главное — не уходить в это занятие с головой, убегая от реальных проблем.
https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html
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Екатерина Янсон
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животные, стиль жизни, кошки, собаки, змеи, домашние животные, домашний питомец, психология, психологи, психология личности
Культура, Животные, Стиль жизни, кошки, Собаки, змеи, домашние животные, Домашний питомец, Психология, психологи, психология личности
08:00 23.10.2022 (обновлено: 08:10 23.10.2022)
 

Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные

© Фото предоставлено Михаилом СтенинымАнималистический портрет
Анималистический портрет
© Фото предоставлено Михаилом Стениным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня во всем мире отмечают день снежного барса. Этот грациозный зверь вызывает умиление — но не у всех. РИА Новости разбирается вместе с экспертами, почему одни животные нравятся нам больше других, о чем свидетельствует нелюбовь к кошкам, зачем люди заводят змей и почему не всегда полезны веселые видео про питомцев.

Котики — это диагноз?

Коты — символ семейного очага и домашнего уюта. Считается, что их часто заводят интроверты, предпочитающие проводить время в уединении, укутавшись в теплый плед, за просмотром кино или чтением книг. Что недалеко от истины, отмечает психолог, эксперт по отношениям Елена Гранчук.
© Фото предоставлено Михаилом СтенинымАнималистический портрет
Анималистический портрет
© Фото предоставлено Михаилом Стениным
Анималистический портрет

"Другие отличительные черты кошатников — наблюдательность, терпение, внимание к деталям, — добавляет она. — Это, в свою очередь, говорит о творческом начале, склонности к ручному труду и экспериментам".

Однако кошка кошке рознь. К примеру, поведение хозяев мейнкунов обычно более активное, считает зоопсихолог, кинолог Надежда Симохина. Владельцы же сиамских, абиссинских и сомалийских пород, по наблюдениям специалиста, уверены в себе и склонны к проявлению агрессии.
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Анималистический портрет кота

Анималистический портрет
1 из 3

Анималистический портрет кота

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Кошка абиссинской породы на выставке "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

Кошка абиссинской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
2 из 3

Кошка абиссинской породы на выставке "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Фотопортрет кошки

Анималистический портрет
3 из 3

Фотопортрет кошки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
1 из 3

Анималистический портрет кота

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
2 из 3

Кошка абиссинской породы на выставке "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Фотопортрет кошки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Верные друзья

Завести собаку часто решают общительные, открытые, энергичные и дисциплинированные люди. Кое-что о них может рассказать и порода питомца.
По словам Надежды Симохиной, маленьких псов выбирают обладатели доброго и веселого нрава.
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Портрет собаки

Анималистический портрет
1 из 5

Портрет собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Портрет маленькой собаки

Анималистический портрет
2 из 5

Портрет маленькой собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Анималистический портрет

Анималистический портрет
3 из 5

Анималистический портрет

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Портрет наряженной собачки

Анималистический портрет
4 из 5

Портрет наряженной собачки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Мопс

Анималистический портрет
5 из 5

Мопс

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
1 из 5

Портрет собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
2 из 5

Портрет маленькой собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
3 из 5

Анималистический портрет

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
4 из 5

Портрет наряженной собачки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
5 из 5

Мопс

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
"Владельцы корги — всегда суперпозитивные, — говорит зоопсихолог. — Доберманов, овчарок, ризеншнауцеров обычно заводят люди с сильным характером, знающие, чего хотят, — они всегда четко ставят задачу дрессировщику. Бульдоги — классные компаньоны и флегматики, такие же спокойные хозяева им и достаются. Неторопливые мопсы также подойдут любителям размеренного образа жизни. Собак охотничьих пород выбирают холерики, те, кто не уверен в себе".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Собака в парке в Москве

Собака в парке в Москве
1 из 4

Собака в парке в Москве

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Фотосъемка с собаками

Анималистический портрет
2 из 4

Фотосъемка с собаками

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Пушистая собака

Анималистический портрет
3 из 4

Пушистая собака

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
© Фото предоставлено Михаилом Стениным

Портрет собаки

Анималистический портрет
4 из 4

Портрет собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
1 из 4

Собака в парке в Москве

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
2 из 4

Фотосъемка с собаками

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
3 из 4

Пушистая собака

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
4 из 4

Портрет собаки

© Фото предоставлено Михаилом Стениным
Эксперт советует обзавестись собакой, соответствующей вашему темпераменту, предварительно понаблюдав за ней. Скромным и застенчивым, например, стоит обратить внимание на щенка, забившегося в угол.

Редкие и опасные

Клинический психолог Екатерина Алексеева считает, что пристрастие к экзотике говорит о желании обратить на себя внимание и потешить самолюбие. В то же время выбор необычного питомца может быть признаком нестандартного мышления или потребности в острых ощущениях, адреналине.

"Содержание любого опасного животного — это сублимация скрытой агрессии хозяина, выражение ее в социально приемлемой в обществе форме", — подчеркивает специалист.

© Depositphotos.com / hdamkeПитон
Питон
1 из 3
Питон
© Depositphotos.com / hdamke
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Пантеровый хамелеон в павильоне "Удивительный мир рептилий" Московского зоопарка

Пантеровый хамелеон в павильоне Удивительный мир рептилий Московского зоопарка
2 из 3

Пантеровый хамелеон в павильоне "Удивительный мир рептилий" Московского зоопарка

© РИА Новости / Владимир Песня
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CC0 / JakeWilliamHeckey / Тарантул
Тарантул
3 из 3
Тарантул
CC0 / JakeWilliamHeckey /
1 из 3
Питон
© Depositphotos.com / hdamke
2 из 3

Пантеровый хамелеон в павильоне "Удивительный мир рептилий" Московского зоопарка

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 3
Тарантул
CC0 / JakeWilliamHeckey /
"К хищным и задиристым животным испытывают интерес люди с сильным духом конкуренции, с высокими амбициями", — добавляет Елена Гранчук.
Тем не менее иногда желание завести декоративного питона объясняется проще: аллергией на шерсть или загруженным графиком.
"Таких владельцев можно отнести к визуалам, — отмечает Екатерина Алексеева. — Рептилии — это красиво, а телесный контакт с ними минимален. То же можно сказать о рыбках в аквариуме".
© AFP 2022 / Raul Arboleda

Ленивец

Ленивец в Фонде Айунау в Кальдасе, департамент Антиокия, Колумбия
1 из 4

Ленивец

© AFP 2022 / Raul Arboleda
© AP Photo / Matias Delacroix

Попугай ара

Попугай Ара в Каракасе, Венесуэла
2 из 4

Попугай ара

© AP Photo / Matias Delacroix
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Кенгуренок-альбинос в частном зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани

Кенгуренок-альбинос родился в частном зоопарке гостиничного комплекса Регина в Казани
3 из 4

Кенгуренок-альбинос в частном зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанк

Маленькая львица Весна в сафари-парке "Тайган" в Крыму

Маленькая львица Весна в сафари-парке Тайган в Крыму
4 из 4

Маленькая львица Весна в сафари-парке "Тайган" в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
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1 из 4

Ленивец

© AFP 2022 / Raul Arboleda
2 из 4

Попугай ара

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 4

Кенгуренок-альбинос в частном зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 4

Маленькая львица Весна в сафари-парке "Тайган" в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
"Ленивцев, птиц, насекомых чаще выбирают мечтатели, наблюдатели, которые ценят размеренность и покой", — уточняет Гранчук.

Любить нельзя ненавидеть

Какое-то животное необычайно привлекательно для одних, а у других вызывает антипатию. Часто в основе нелюбви — негативный опыт взаимодействия.
"Мы можем даже не помнить, с какого именно момента стали бояться голубей или визжать от ужаса при виде мышек, но реакции тела работают как механизм выживания", — объясняет психолог.
© Depositphotos.com / ots-photoЧерная крыса на улице
Черная крыса на улице
1 из 2
Черная крыса на улице
© Depositphotos.com / ots-photo
© Depositphotos.com / alexkalashnikovХомяк
Хомяк
2 из 2
Хомяк
© Depositphotos.com / alexkalashnikov
1 из 2
Черная крыса на улице
© Depositphotos.com / ots-photo
2 из 2
Хомяк
© Depositphotos.com / alexkalashnikov
По мнению Екатерины Алексеевой, симпатии к собакам не испытывают любители тишины и покоя, а также те, кто всячески избегает конфликтов. Кошек не любят люди, отвергающие женственность. Если речь о мужчине, то велика вероятность, что у него есть трудности с пониманием противоположного пола, замечает психолог.

Домашний зоопарк

Чрезмерная любовь к животным может свидетельствовать о психологических проблемах. По мнению специалистов, маркер здорового отношения к питомцам — это баланс между заботой о нем и личными интересами.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкКошки британской породы на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"
Кошки британской породы на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кошки британской породы на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"
Если человек неадекватно оценивает свои возможности, жертвует ресурсами, нарушает границы комфорта соседей и не видит в этом проблемы, это говорит о перекосе приоритетов и даже возможной патологии.
"Неимоверная жалость к пушистикам — это проекция на них собственных болезненных чувств, — говорит Елена Гранчук. — В глубине души такой человек сам очень нуждается в сочувствии и поддержке. Если большое количество животных причиняет беспокойство другим — это еще и проявление пассивной агрессии за пережитые обиды. Слишком много питомцев — признак неразрешенной психологической травмы".

Пушистое лекарство

Любое позитивное взаимодействие с животными снижает уровень стресса, выяснили ученые Лидсского университета Великобритании. Поэтому рекомендация посещать зоопарки и экофермы — это забота не только о нашем досуге, но и о психическом здоровье.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Юный посетитель гладит кролика в первом на Дальнем Востоке контактном зоопарке "Садгород", обитателей которого можно кормить, гладить и брать на руки

Юный посетитель гладит кролика в первом на Дальнем Востоке контактном зоопарке Садгород, обитателей которого можно кормить, гладить и брать на руки
1 из 4

Юный посетитель гладит кролика в первом на Дальнем Востоке контактном зоопарке "Садгород", обитателей которого можно кормить, гладить и брать на руки

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
2 из 4

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанк

Девушка показывает кошку породы мейнкун на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

Девушка показывает кошку породы мейн-кун на выставке кошек Баст-Москва в выставочном центре Сокольники
3 из 4

Девушка показывает кошку породы мейнкун на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Животные, живущие в котокафе "Республика кошек", знакомятся с эрмитажными котами

Коты, живущие в котокафе Республика кошек, знакомятся с эрмитажными котами
4 из 4

Животные, живущие в котокафе "Республика кошек", знакомятся с эрмитажными котами

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Юный посетитель гладит кролика в первом на Дальнем Востоке контактном зоопарке "Садгород", обитателей которого можно кормить, гладить и брать на руки

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Дети гладят кошку тонкинской породы (тонкинез) на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Девушка показывает кошку породы мейнкун на выставке кошек "Баст-Москва" в выставочном центре "Сокольники"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Животные, живущие в котокафе "Республика кошек", знакомятся с эрмитажными котами

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Причем регулярное общение с определенными видами может повлиять и на характер. Собаки способствуют развитию коммуникабельности, росту активности и взаимодействия с внешним миром. А наблюдение за кошками и другими умиротворенными четвероногими помогает стать спокойнее.

"Эмоциональный фон всегда легче наладить, когда в жизни присутствует общение в достаточном количестве, — поясняет Елена Гранчук. — Животные отчасти закрывают эту потребность и становятся дополнительной психологической опорой".

Виртуальный друг

Если не получается пойти в контактный зоопарк или набирающие популярность котокафе, можно отвлечься от повседневных проблем, включив видео о любимых животных.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАльпака на ферме "Российские альпаки"
Альпака на ферме Российские альпаки - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Альпака на ферме "Российские альпаки"
Как отмечает клинический психолог Олеся Скретнева, во время просмотра подобных роликов вырабатывается окситоцин: он отвечает за механизмы привязанности, повышает уровень доверия, снижает тревогу. Поэтому такие видео улучшают настроение.

"Нас привлекает естественность поведения пушистых героев, отсутствие наигранности, свойственной людям, — говорит Елена Гранчук. — Животные в роликах сталкиваются с теми же ситуациями, что и мы, но проживают их своеобразно — честно, ярко, без стеснения. Мы видим в них более расслабленную и проявленную версию себя".

© AP Photo / DPA/Roland WeihrauchДетеныш коалы по кличке Рамбура и его мать Иона в зоопарке Дуйсбурга, Германия
Детеныш коалы по кличке Рамбура и его мать Иона в зоопарке Дуйсбурга, Германия
1 из 4
Детеныш коалы по кличке Рамбура и его мать Иона в зоопарке Дуйсбурга, Германия
© AP Photo / DPA/Roland Weihrauch
© Pixabay / Free-Photos Мопс
Мопс
2 из 4
Мопс
© Pixabay / Free-Photos
CC BY 2.0 / Ron Knight / Common Wombat

Вомбат на острове Марайа, Тасмания

Вомбат на острове Марайа, Тасмания
3 из 4

Вомбат на острове Марайа, Тасмания

CC BY 2.0 / Ron Knight / Common Wombat
© AP Photo / Martin MeissnerКошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга, Германия
Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга, Германия
4 из 4
Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
1 из 4
Детеныш коалы по кличке Рамбура и его мать Иона в зоопарке Дуйсбурга, Германия
© AP Photo / DPA/Roland Weihrauch
2 из 4
Мопс
© Pixabay / Free-Photos
3 из 4

Вомбат на острове Марайа, Тасмания

CC BY 2.0 / Ron Knight / Common Wombat
4 из 4
Кошачий лемур в зоопарке Дуйсбурга, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Если хочется успокоиться, лучше смотреть видео с медлительными зверьками. Если цель — расслабление и умиление, больше всего подойдут сценки с кошками и собаками. А когда есть потребность увидеть величие дикой природы и отключиться от реальности, стоит обратиться к роликам с экзотическими животными или морскими обитателями, добавляет Олеся Скретнева.
По мнению исследователей университета Лидса, такое времяпрепровождение не только помогает бороться со стрессом, но и улучшает работу мозга.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Кот в котокафе "Кис-кис" в Красноярске

Кот в котокафе Кис-кис в Красноярске
1 из 3

Кот в котокафе "Кис-кис" в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AP Photo / Richard Vogel

Табата Бандесен и ее "сердитый" кот

Табата Бандесен и ее Сердитый кот
2 из 3

Табата Бандесен и ее "сердитый" кот

© AP Photo / Richard Vogel
© paparazzi news

Кот Степан, кадр из видео

Кот Степан. Кадр из видео
3 из 3

Кот Степан, кадр из видео

© paparazzi news
1 из 3

Кот в котокафе "Кис-кис" в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Табата Бандесен и ее "сердитый" кот

© AP Photo / Richard Vogel
3 из 3

Кот Степан, кадр из видео

© paparazzi news
"Но я бы рекомендовала взаимодействие с настоящими животными, — обращает внимание Скретнева. — Тактильность, проявление заботы и безусловной любви способствуют развитию эмоционального интеллекта. Если нет такой возможности, можно смотреть и видео".
Главное — не уходить в это занятие с головой, убегая от реальных проблем.
Картина Михаила Врубеля Царевна-лебедь (1900 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00Культура
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