https://ria.ru/20221023/zhivotnye-1825659171.html

Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные

Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные - РИА Новости, 23.10.2022

Скажи мне, кто твой кот: что о нас говорят любимые животные

Сегодня во всем мире отмечают день снежного барса. Этот грациозный зверь вызывает умиление — но не у всех. РИА Новости разбирается вместе с экспертами, почему... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:00

2022-10-23T08:10

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Алина Кравцова. Сегодня во всем мире отмечают день снежного барса. Этот грациозный зверь вызывает умиление — но не у всех. РИА Новости разбирается вместе с экспертами, почему одни животные нравятся нам больше других, о чем свидетельствует нелюбовь к кошкам, зачем люди заводят змей и почему не всегда полезны веселые видео про питомцев. Котики — это диагноз?Коты — символ семейного очага и домашнего уюта. Считается, что их часто заводят интроверты, предпочитающие проводить время в уединении, укутавшись в теплый плед, за просмотром кино или чтением книг. Что недалеко от истины, отмечает психолог, эксперт по отношениям Елена Гранчук.Однако кошка кошке рознь. К примеру, поведение хозяев мейнкунов обычно более активное, считает зоопсихолог, кинолог Надежда Симохина. Владельцы же сиамских, абиссинских и сомалийских пород, по наблюдениям специалиста, уверены в себе и склонны к проявлению агрессии.Верные друзьяЗавести собаку часто решают общительные, открытые, энергичные и дисциплинированные люди. Кое-что о них может рассказать и порода питомца.По словам Надежды Симохиной, маленьких псов выбирают обладатели доброго и веселого нрава. "Владельцы корги — всегда суперпозитивные, — говорит зоопсихолог. — Доберманов, овчарок, ризеншнауцеров обычно заводят люди с сильным характером, знающие, чего хотят, — они всегда четко ставят задачу дрессировщику. Бульдоги — классные компаньоны и флегматики, такие же спокойные хозяева им и достаются. Неторопливые мопсы также подойдут любителям размеренного образа жизни. Собак охотничьих пород выбирают холерики, те, кто не уверен в себе".Эксперт советует обзавестись собакой, соответствующей вашему темпераменту, предварительно понаблюдав за ней. Скромным и застенчивым, например, стоит обратить внимание на щенка, забившегося в угол.Редкие и опасныеКлинический психолог Екатерина Алексеева считает, что пристрастие к экзотике говорит о желании обратить на себя внимание и потешить самолюбие. В то же время выбор необычного питомца может быть признаком нестандартного мышления или потребности в острых ощущениях, адреналине."К хищным и задиристым животным испытывают интерес люди с сильным духом конкуренции, с высокими амбициями", — добавляет Елена Гранчук.Тем не менее иногда желание завести декоративного питона объясняется проще: аллергией на шерсть или загруженным графиком."Таких владельцев можно отнести к визуалам, — отмечает Екатерина Алексеева. — Рептилии — это красиво, а телесный контакт с ними минимален. То же можно сказать о рыбках в аквариуме"."Ленивцев, птиц, насекомых чаще выбирают мечтатели, наблюдатели, которые ценят размеренность и покой", — уточняет Гранчук.Любить нельзя ненавидетьКакое-то животное необычайно привлекательно для одних, а у других вызывает антипатию. Часто в основе нелюбви — негативный опыт взаимодействия."Мы можем даже не помнить, с какого именно момента стали бояться голубей или визжать от ужаса при виде мышек, но реакции тела работают как механизм выживания", — объясняет психолог.По мнению Екатерины Алексеевой, симпатии к собакам не испытывают любители тишины и покоя, а также те, кто всячески избегает конфликтов. Кошек не любят люди, отвергающие женственность. Если речь о мужчине, то велика вероятность, что у него есть трудности с пониманием противоположного пола, замечает психолог.Домашний зоопаркЧрезмерная любовь к животным может свидетельствовать о психологических проблемах. По мнению специалистов, маркер здорового отношения к питомцам — это баланс между заботой о нем и личными интересами.Если человек неадекватно оценивает свои возможности, жертвует ресурсами, нарушает границы комфорта соседей и не видит в этом проблемы, это говорит о перекосе приоритетов и даже возможной патологии."Неимоверная жалость к пушистикам — это проекция на них собственных болезненных чувств, — говорит Елена Гранчук. — В глубине души такой человек сам очень нуждается в сочувствии и поддержке. Если большое количество животных причиняет беспокойство другим — это еще и проявление пассивной агрессии за пережитые обиды. Слишком много питомцев — признак неразрешенной психологической травмы".Пушистое лекарствоЛюбое позитивное взаимодействие с животными снижает уровень стресса, выяснили ученые Лидсского университета Великобритании. Поэтому рекомендация посещать зоопарки и экофермы — это забота не только о нашем досуге, но и о психическом здоровье.Причем регулярное общение с определенными видами может повлиять и на характер. Собаки способствуют развитию коммуникабельности, росту активности и взаимодействия с внешним миром. А наблюдение за кошками и другими умиротворенными четвероногими помогает стать спокойнее.Виртуальный другЕсли не получается пойти в контактный зоопарк или набирающие популярность котокафе, можно отвлечься от повседневных проблем, включив видео о любимых животных.Как отмечает клинический психолог Олеся Скретнева, во время просмотра подобных роликов вырабатывается окситоцин: он отвечает за механизмы привязанности, повышает уровень доверия, снижает тревогу. Поэтому такие видео улучшают настроение.Если хочется успокоиться, лучше смотреть видео с медлительными зверьками. Если цель — расслабление и умиление, больше всего подойдут сценки с кошками и собаками. А когда есть потребность увидеть величие дикой природы и отключиться от реальности, стоит обратиться к роликам с экзотическими животными или морскими обитателями, добавляет Олеся Скретнева.По мнению исследователей университета Лидса, такое времяпрепровождение не только помогает бороться со стрессом, но и улучшает работу мозга."Но я бы рекомендовала взаимодействие с настоящими животными, — обращает внимание Скретнева. — Тактильность, проявление заботы и безусловной любви способствуют развитию эмоционального интеллекта. Если нет такой возможности, можно смотреть и видео".Главное — не уходить в это занятие с головой, убегая от реальных проблем.

https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

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