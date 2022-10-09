https://ria.ru/20221009/otnosheniya-1822557542.html

Кинолог рассказал об отношениях между хозяином и собакой

Кинолог рассказал об отношениях между хозяином и собакой - РИА Новости, 09.10.2022

Кинолог рассказал об отношениях между хозяином и собакой

Доверительные отношения между хозяином и собакой легко разрушить, после чего питомец начнет неприятно себя вести и не реагировать на команды, таких ситуаций... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T05:30

2022-10-09T05:30

2022-10-09T05:53

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Доверительные отношения между хозяином и собакой легко разрушить, после чего питомец начнет неприятно себя вести и не реагировать на команды, таких ситуаций можно избежать, если придерживаться с собакой определенных правил, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Одной из причин разрушения отношений между хозяином и собакой он назвал отсутствие поощрения со стороны владельца. Чтобы питомец понимал, когда его поведение оценивается положительно, важно хвалить и поощрять его за правильные действия. Более того, собака, как и человек, нуждается в одобрении и ласке, указал кинолог.Если постоянно быть недовольным поведением питомца и не указывать на то, что приемлемо, рано или поздно он запутается и будет теряться, находясь в стрессе, поскольку не знает, как вести себя правильно. Со временем собака может просто потерять доверие к хозяину, поскольку не будет понимать, как себя вести в той или иной ситуации.Еще одним источником проблем в поведении собаки может стать непоследовательность действий хозяина. Голубев порекомендовал с первого дня нахождения питомца в доме определить правила, никогда их не нарушать и не менять в зависимости от настроения хозяина."Наверняка вам сложно сблизиться с человеком, от которого не знаешь, что ожидать. Собака чувствует то же самое, когда живет с непредсказуемым хозяином. Представьте, какой стресс испытывали бы вы, если бы не знали, что ждать от своего начальника: сегодня он вас хвалит за то, что вы пришли на работу вовремя, а завтра он в ярости, от того, что вы пришли без опоздания. Аналогичные эмоции испытывает собака, если ей сегодня можно заходить на кухню, а завтра нельзя", - пояснил он.Кроме того, при обучении командам ни в коем случае не следует применять физическое наказание. По словам Голубева, так можно лишь потерять доверие питомца и превратить его в пугливое, нервное животное, которое к тому же однажды может ответить агрессией на такое поведение хозяина.К такому результату может привести не только физическое насилие, но и угрозы, крики и замахивания, а также принуждение к чему-либо. Такой подход, по словам кинолога, приводит к гораздо меньшему эффекту, чем понятное и последовательное объяснение собаке, что от нее требуется, с помощью поощрения.Также важным он назвал соблюдение личных границ и желаний питомца. Если пес ушел отдохнуть к себе на лежанку, не стоит подходит к нему, чтобы погладить или поиграть. Кроме того, не нужно насильно показывать собаку гостям, если она предпочла спрятаться. Также не стоит беспокоить питомца во время приема пищи или когда он занят со своим потомством, добавил Голубев.

https://sn.ria.ru/20220726/povodyr-1804984330.html

https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)