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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе" - РИА Новости, 23.10.2022
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Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе" - РИА Новости, 23.10.2022
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T23:51
2022-10-23T23:51
в мире
технологии
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Кулеба в сообщении в Twitter назвал сведения о "грязной бомбе" "дезинформацией" и "предлогом для проведения операции под ложным флагом" и отметил, что Блинкен с ним согласен."Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины", - добавил украинский министр.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html
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в мире, технологии, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей шойгу, украина, сша, россия, мид украины
В мире, Технологии, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Сергей Шойгу, Украина, США, Россия, МИД Украины
23:51 23.10.2022
 
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и укреплению ПВО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"
Кулеба в сообщении в Twitter назвал сведения о "грязной бомбе" "дезинформацией" и "предлогом для проведения операции под ложным флагом" и отметил, что Блинкен с ним согласен.
"Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины", - добавил украинский министр.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:40Специальная военная операция на Украине
Украина пыталась сделать ЗАЭС "грязной" ядерной бомбой, заявил МИД
 
В миреТехнологииДмитрий КулебаЭнтони БлинкенСергей ШойгуУкраинаСШАРоссияМИД Украины
 
 
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