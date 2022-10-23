Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"
Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и укреплению ПВО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Кулеба в сообщении в Twitter назвал сведения о "грязной бомбе" "дезинформацией" и "предлогом для проведения операции под ложным флагом" и отметил, что Блинкен с ним согласен.
"Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины", - добавил украинский министр.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".