https://ria.ru/20221023/kuleba-1826144086.html

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе" - РИА Новости, 23.10.2022

Кулеба заявил, что обсудил с Блинкеном информацию о "грязной бомбе"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T23:51

2022-10-23T23:51

2022-10-23T23:51

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о "грязной бомбе" и шаги по укреплению украинской ПВО.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом т.н. "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Кулеба в сообщении в Twitter назвал сведения о "грязной бомбе" "дезинформацией" и "предлогом для проведения операции под ложным флагом" и отметил, что Блинкен с ним согласен."Мы также обсудили дальнейшие практические шаги по усилению ПВО Украины", - добавил украинский министр.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность о возможном применении Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html

https://ria.ru/20221007/zaes-1822193365.html

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Наталья Макарова

в мире, технологии, дмитрий кулеба, энтони блинкен, сергей шойгу, украина, сша, россия, мид украины