https://ria.ru/20221022/trutnev-1825900184.html

Трутнев посетил космодром Восточный в Амурской области

Трутнев посетил космодром Восточный в Амурской области - РИА Новости, 22.10.2022

Трутнев посетил космодром Восточный в Амурской области

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил космодром Восточный в Амурской области, было отмечено, что... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:32

2022-10-22T14:32

2022-10-22T14:32

юрий трутнев

амурская область

роскосмос

восточный (космодром)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763601689_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_8c9da8098ec8353a1bbddc0d6733d570.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил космодром Восточный в Амурской области, было отмечено, что создание стартового комплекса "Ангары" идет строго по плану, без задержек и отставаний, сообщается на сайте кабмина."В Амурской области заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев посетил космодром Восточный и провёл совещание по вопросу создания арктической спутниковой группировки в целях безопасности судоходства по Северному морскому пути. Во время посещения космодрома Восточный было отмечено, что создание стартового комплекса "Ангары" идёт строго по плану, без задержек и отставаний – об этом докладывают строители второй очереди космодрома", - говорится в сообщении.Трутнев отметил, что Северный морской путь играет стратегическую роль для развития экономики страны. По его словам, он может взять часть грузов с Восточного полигона, улучшив результаты для экономики страны. "Северный морской путь должен стать вторым глобальным транспортным коридором, забирая часть грузов Суэцкого канала, потому что он значительно короче", – приводятся слова вице-премьера.Уточняется, что в рамках создания арктической орбитальной спутниковой группировки к 2024 году на орбиту должно быть выведено два космических аппарата "Арктика-М", которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в высоких широтах."Без создания арктической спутниковой группировки безопасное прохождение судов по Северному морскому пути не представляется возможным. Эта работа ведётся, на днях состоится запуск серии спутников, которые должны работать на инфраструктуру этого глобального транспортного коридора. Работа "Роскосмоса" организуется эффективно. Отставания, которые существовали, сокращаются, и сроки запуска космической группировки на всех её направлениях сокращены", – приводятся слова Трутнева.Добавляется, что обсуждалось расширение системы мониторинга ледяного покрова и гидрометеорологической обстановки. Отмечено, что благодаря успешному запуску космического аппарата "Арктика-М" №1 в феврале 2021 года у Росгидромета появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону.

https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783102724.html

https://ria.ru/20211102/priamure-1757319398.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий трутнев, амурская область, роскосмос, восточный (космодром), россия