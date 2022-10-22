https://ria.ru/20221022/muzey-1825902810.html
В Псковской области открыли Музей оккупации
В Псковской области открыли Музей оккупации - РИА Новости, 22.10.2022
В Псковской области открыли Музей оккупации
Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в субботу в доме на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:45
2022-10-22T14:45
2022-10-22T14:45
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
михаил ведерников
псков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в субботу в доме на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган "Эстонская полиция безопасности и СД", а также следственная тюрьма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Псковской области."Сегодня, в День памяти жителей сожженных деревень, в памятную дату, которая впервые отмечается в регионе, состоялось торжественное открытие музея оккупации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что День памяти жителей сожженных деревень установлен в Псковской области в память о более чем 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы немецкой оккупации региона, и о 71 тысяче невинных жертв. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в деревне Ланёва Гора, которую 22 октября 1943 каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли вместе с её жителями, уничтожив 55 мирных граждан.Экспозиция начинается с информации о первых днях Великой Отечественной войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения. Согласно материалам областного правительства, в оконных проемах представлены фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, где размещен музей, а также копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев о бесчинствах фашистов.В одном из залов представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, здесь же воспроизводятся уникальные кадры кинохроники. Также в музее оккупации обустроена "камера заключения".Экспозиция сформирована из фондов Государственного архива Псковской области, Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области. При этом она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей."Музей оккупации — место очень важное, каждый житель Псковской области обязательно должен здесь побывать. Мы с удовольствием поддержали проект, потому как все это нужно знать, хранить, обо всех зверствах нацистов нужно обязательно помнить. Время показывает — как только о страшных событиях Великой Отечественной войны начинаешь забывать, тогда эта зараза снова может подойти к порогу нашего дома. Мы обязательно включим посещение музея в образовательную программу, чтобы дети сюда пришли. Туристам, уверен, тоже будет интересно познакомиться с этой трагической страницей истории Псковской земли", - сказал посетивший музей оккупации накануне открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20221020/blokada-1825378871.html
https://ria.ru/20221014/pobeda-1823922494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), псковская область, михаил ведерников, псков
Великая Отечественная война (1941-1945), Псковская область, Михаил Ведерников, Псков
В Псковской области открыли Музей оккупации
В Псковской области в День памяти жителей сожженных деревень открыли Музей оккупации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в субботу в доме на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган "Эстонская полиция безопасности и СД", а также следственная тюрьма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Псковской области.
"Сегодня, в День памяти жителей сожженных деревень, в памятную дату, которая впервые отмечается в регионе, состоялось торжественное открытие музея оккупации", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что День памяти жителей сожженных деревень установлен в Псковской области в память о более чем 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы немецкой оккупации региона, и о 71 тысяче невинных жертв. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в деревне Ланёва Гора, которую 22 октября 1943 каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли вместе с её жителями, уничтожив 55 мирных граждан.
Экспозиция начинается с информации о первых днях Великой Отечественной войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения. Согласно материалам областного правительства, в оконных проемах представлены фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, где размещен музей, а также копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев о бесчинствах фашистов.
В одном из залов представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, здесь же воспроизводятся уникальные кадры кинохроники. Также в музее оккупации обустроена "камера заключения".
Экспозиция сформирована из фондов Государственного архива Псковской области, Государственного архива РФ
, Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга
, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива ФСБ
России, архива УФСБ России по Псковской области. При этом она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей.
"Музей оккупации — место очень важное, каждый житель Псковской области обязательно должен здесь побывать. Мы с удовольствием поддержали проект, потому как все это нужно знать, хранить, обо всех зверствах нацистов нужно обязательно помнить. Время показывает — как только о страшных событиях Великой Отечественной войны начинаешь забывать, тогда эта зараза снова может подойти к порогу нашего дома. Мы обязательно включим посещение музея в образовательную программу, чтобы дети сюда пришли. Туристам, уверен, тоже будет интересно познакомиться с этой трагической страницей истории Псковской земли", - сказал посетивший музей оккупации накануне открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников
, слова которого привели в пресс-службе.