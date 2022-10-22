https://ria.ru/20221022/muzey-1825902810.html

В Псковской области открыли Музей оккупации

В Псковской области открыли Музей оккупации - РИА Новости, 22.10.2022

В Псковской области открыли Музей оккупации

Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в субботу в доме на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:45

2022-10-22T14:45

2022-10-22T14:45

великая отечественная война (1941-1945)

псковская область

михаил ведерников

псков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693782_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3c8aa9a73e5b46e8d79aa9bfca4c51d7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в субботу в доме на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещался карательный орган "Эстонская полиция безопасности и СД", а также следственная тюрьма, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Псковской области."Сегодня, в День памяти жителей сожженных деревень, в памятную дату, которая впервые отмечается в регионе, состоялось торжественное открытие музея оккупации", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что День памяти жителей сожженных деревень установлен в Псковской области в память о более чем 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы немецкой оккупации региона, и о 71 тысяче невинных жертв. Эта памятная дата связана с трагическими событиями в деревне Ланёва Гора, которую 22 октября 1943 каратели 37-го эстонского полицейского батальона сожгли вместе с её жителями, уничтожив 55 мирных граждан.Экспозиция начинается с информации о первых днях Великой Отечественной войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения. Согласно материалам областного правительства, в оконных проемах представлены фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, где размещен музей, а также копии писем допросов карателей, воспоминания очевидцев о бесчинствах фашистов.В одном из залов представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, здесь же воспроизводятся уникальные кадры кинохроники. Также в музее оккупации обустроена "камера заключения".Экспозиция сформирована из фондов Государственного архива Псковской области, Государственного архива РФ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области. При этом она адаптирована как для взрослых, так и для юных посетителей."Музей оккупации — место очень важное, каждый житель Псковской области обязательно должен здесь побывать. Мы с удовольствием поддержали проект, потому как все это нужно знать, хранить, обо всех зверствах нацистов нужно обязательно помнить. Время показывает — как только о страшных событиях Великой Отечественной войны начинаешь забывать, тогда эта зараза снова может подойти к порогу нашего дома. Мы обязательно включим посещение музея в образовательную программу, чтобы дети сюда пришли. Туристам, уверен, тоже будет интересно познакомиться с этой трагической страницей истории Псковской земли", - сказал посетивший музей оккупации накануне открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20221020/blokada-1825378871.html

https://ria.ru/20221014/pobeda-1823922494.html

псковская область

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), псковская область, михаил ведерников, псков