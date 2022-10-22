08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:09 22.10.2022)
Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье людей.
"Разница между жизнью и смертью"
Распространяемая крысиными блохами бактерия Yersinia pestis появилась из района озера Иссык-Куль (современная Киргизия). Сначала была поражена Золотая Орда. После опустошения столицы, Сарая, инфекция двинулась по торговым и военным маршрутам по нынешнему югу России в Крым. По одной из версий, ордынцы в ходе осады забрасывали генуэзскую крепость Каффа (Феодосия) трупами умерших от чумы. Затем на кораблях генуэзцев зараза достигла Европы.
Распространяясь с необъяснимо высокой скоростью (четыре километра в сутки), она за несколько лет (1346-1353) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 50 процентов европейского населения. Это могло повлиять на эволюцию человека.
Команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах.
© Museum of London Archaeology (MOLA)Останки жертв чумы из массовых захоронений 1348-1349 годов
© Museum of London Archaeology (MOLA)
Останки жертв чумы из массовых захоронений 1348-1349 годов
В центре внимания исследователей оказался ген ERAP2. Он отвечает за производство белков, которые "измельчают" вторгшиеся микробы, а затем "показывают" фрагменты иммунной системе, заставляя ее эффективнее распознавать и уничтожать болезнетворные организмы.
Существуют эффективные и неэффективные версии этого гена. Выяснилось, что после пандемии варианты ERAP2, работающие хорошо, распространились по европейской популяции. Сдвиг достиг десяти процентов в течение двух-трех поколений. Ген помогал пережить пандемию и дать потомство — шансы на это повышались в полтора раза.
"В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены", — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, один из авторов статьи.
19 сентября, 08:00НаукаБактерии-убийцы. Ученые раскрыли тайну гибели древних цивилизаций
Черная смерть в чашке Петри
Ученые воссоздали черную смерть в чашке Петри. Образцы крови людей с полезными мутациями продемонстрировали большую устойчивость к бактерии Yersinia pestis — возбудителю чумы.
По данным генетиков, версии ERAP2, которые позволили средневековым европейцам пережить пандемию, до сих пор преобладают в популяции. Однако, перестав защищать людей от чумы, эта генетическая особенность стала приносить вред. Ряд исследований связывают вариации ERAP2 с повышенной восприимчивостью к инфекционным и аутоиммунным заболеваниям — например, к болезни Крона, поражающей, в частности, кишечник.
CC BY-SA 4.0 / Flappiefh / Map showing the spread of the Black Death in Europe between 1346 and 1353Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годах. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути
Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годах. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути
Примечательно, что это иммунное расстройство характерно прежде всего для европейских стран и государств с населением европейского происхождения. Так, распространенность недуга в Австралии — 29,3 человека на 100 тысяч, в Канаде — 20,2, в Великобритании — 10,6. В России, которая, как считается, пострадала от чумы не так сильно (хотя и существенно), — всего 3,5.
Другую "противочумную" аллель подозревают в причастности к ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке. Авторы работы считают это "уравновешивающим действием эволюции".
Кстати, SARS-CoV-2 не окажет такого влияния на человека. Коронавирус убивал в основном пожилых людей, тогда как черная смерть поражала всех, включая детей.
16 июня 2021, 08:00НаукаЧерная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья
Оздоровительная процедура
К середине XIV века из-за глобального похолодания Европа страдала от неурожая и голода — это ослабило коллективный иммунитет. К тому же европейцы непрерывно воевали.
Чумой болели с каменного века, но эпидемии были редкими. Предыдущая, Юстинианова, была довольно давно — в середине первого тысячелетия, поэтому организм средневекового человека не был готов отразить нападение Yersinia pestis.
В работе 2014 года, где также исследовали ДНК останков из средневековых лондонских могил, сделали вывод, что люди после пандемии чумы в целом стали более здоровыми. Было еще несколько волн, но смертность каждый раз неуклонно снижалась. Население стремительно росло, что продолжалось вплоть до демографического перехода.
© ИнфографикаЧисленность населения Лондона
© Инфографика
Численность населения Лондона
"Оздоровилось" и общество. По мнению ряда исследователей, резкое сокращение рабочей силы способствовало технологическому развитию. Именно с последствиями пандемии чумы связывают появление прялки и печатного станка, широкое применение ветряных и водяных мельниц.
Из-за дороговизны труда сформировался запрос на повышение его производительности. Феодализм сменился ранним капитализмом.
Как отмечал в книге "Прощай, нищета!" историк экономики Грегори Кларк, на фоне уменьшения населения выросло его благосостояния: так, во второй половине XIV века в рационе английского крестьянина резко увеличилась доля дорогой мясной продукции (55% по сравнению с 43% в дочумной период).
В то же время массовая гибель людей на востоке континента произвела противоположный эффект — пандемия значительно ослабила Золотую Орду и в конечном итоге привела к ее краху.
31 марта 2021, 08:00НаукаВыжили сильнейшие. Во что человека превратили смертельные эпидемии