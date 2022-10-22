https://ria.ru/20221022/chuma-1825760546.html

Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям

Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям - РИА Новости, 22.10.2022

Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям

Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:09

наука

европа

россия

канада

пандемия

медицина

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736574098_161:412:2126:1517_1920x0_80_0_0_7b74462d780713f665bc255511d3596f.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье людей."Разница между жизнью и смертью"Распространяемая крысиными блохами бактерия Yersinia pestis появилась из района озера Иссык-Куль (современная Киргизия). Сначала была поражена Золотая Орда. После опустошения столицы, Сарая, инфекция двинулась по торговым и военным маршрутам по нынешнему югу России в Крым. По одной из версий, ордынцы в ходе осады забрасывали генуэзскую крепость Каффа (Феодосия) трупами умерших от чумы. Затем на кораблях генуэзцев зараза достигла Европы.Распространяясь с необъяснимо высокой скоростью (четыре километра в сутки), она за несколько лет (1346-1353) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 50 процентов европейского населения. Это могло повлиять на эволюцию человека.Команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах.В центре внимания исследователей оказался ген ERAP2. Он отвечает за производство белков, которые "измельчают" вторгшиеся микробы, а затем "показывают" фрагменты иммунной системе, заставляя ее эффективнее распознавать и уничтожать болезнетворные организмы.Существуют эффективные и неэффективные версии этого гена. Выяснилось, что после пандемии варианты ERAP2, работающие хорошо, распространились по европейской популяции. Сдвиг достиг десяти процентов в течение двух-трех поколений. Ген помогал пережить пандемию и дать потомство — шансы на это повышались в полтора раза."В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены", — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, один из авторов статьи.Черная смерть в чашке ПетриУченые воссоздали черную смерть в чашке Петри. Образцы крови людей с полезными мутациями продемонстрировали большую устойчивость к бактерии Yersinia pestis — возбудителю чумы.По данным генетиков, версии ERAP2, которые позволили средневековым европейцам пережить пандемию, до сих пор преобладают в популяции. Однако, перестав защищать людей от чумы, эта генетическая особенность стала приносить вред. Ряд исследований связывают вариации ERAP2 с повышенной восприимчивостью к инфекционным и аутоиммунным заболеваниям — например, к болезни Крона, поражающей, в частности, кишечник.Примечательно, что это иммунное расстройство характерно прежде всего для европейских стран и государств с населением европейского происхождения. Так, распространенность недуга в Австралии — 29,3 человека на 100 тысяч, в Канаде — 20,2, в Великобритании — 10,6. В России, которая, как считается, пострадала от чумы не так сильно (хотя и существенно), — всего 3,5.Другую "противочумную" аллель подозревают в причастности к ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке. Авторы работы считают это "уравновешивающим действием эволюции".Кстати, SARS-CoV-2 не окажет такого влияния на человека. Коронавирус убивал в основном пожилых людей, тогда как черная смерть поражала всех, включая детей.Оздоровительная процедураК середине XIV века из-за глобального похолодания Европа страдала от неурожая и голода — это ослабило коллективный иммунитет. К тому же европейцы непрерывно воевали.Чумой болели с каменного века, но эпидемии были редкими. Предыдущая, Юстинианова, была довольно давно — в середине первого тысячелетия, поэтому организм средневекового человека не был готов отразить нападение Yersinia pestis.В работе 2014 года, где также исследовали ДНК останков из средневековых лондонских могил, сделали вывод, что люди после пандемии чумы в целом стали более здоровыми. Было еще несколько волн, но смертность каждый раз неуклонно снижалась. Население стремительно росло, что продолжалось вплоть до демографического перехода."Оздоровилось" и общество. По мнению ряда исследователей, резкое сокращение рабочей силы способствовало технологическому развитию. Именно с последствиями пандемии чумы связывают появление прялки и печатного станка, широкое применение ветряных и водяных мельниц.Из-за дороговизны труда сформировался запрос на повышение его производительности. Феодализм сменился ранним капитализмом.Как отмечал в книге "Прощай, нищета!" историк экономики Грегори Кларк, на фоне уменьшения населения выросло его благосостояния: так, во второй половине XIV века в рационе английского крестьянина резко увеличилась доля дорогой мясной продукции (55% по сравнению с 43% в дочумной период).В то же время массовая гибель людей на востоке континента произвела противоположный эффект — пандемия значительно ослабила Золотую Орду и в конечном итоге привела к ее краху.

https://ria.ru/20220919/bakterii-1816812744.html

https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html

https://ria.ru/20210331/epidemiya-1603505952.html

европа

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, канада, пандемия, медицина, биология