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Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям - РИА Новости, 22.10.2022
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Наука
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Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям
Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям - РИА Новости, 22.10.2022
Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям
Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:00
2022-10-22T08:09
наука
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пандемия
медицина
биология
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье людей."Разница между жизнью и смертью"Распространяемая крысиными блохами бактерия Yersinia pestis появилась из района озера Иссык-Куль (современная Киргизия). Сначала была поражена Золотая Орда. После опустошения столицы, Сарая, инфекция двинулась по торговым и военным маршрутам по нынешнему югу России в Крым. По одной из версий, ордынцы в ходе осады забрасывали генуэзскую крепость Каффа (Феодосия) трупами умерших от чумы. Затем на кораблях генуэзцев зараза достигла Европы.Распространяясь с необъяснимо высокой скоростью (четыре километра в сутки), она за несколько лет (1346-1353) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 50 процентов европейского населения. Это могло повлиять на эволюцию человека.Команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах.В центре внимания исследователей оказался ген ERAP2. Он отвечает за производство белков, которые "измельчают" вторгшиеся микробы, а затем "показывают" фрагменты иммунной системе, заставляя ее эффективнее распознавать и уничтожать болезнетворные организмы.Существуют эффективные и неэффективные версии этого гена. Выяснилось, что после пандемии варианты ERAP2, работающие хорошо, распространились по европейской популяции. Сдвиг достиг десяти процентов в течение двух-трех поколений. Ген помогал пережить пандемию и дать потомство — шансы на это повышались в полтора раза."В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены", — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, один из авторов статьи.Черная смерть в чашке ПетриУченые воссоздали черную смерть в чашке Петри. Образцы крови людей с полезными мутациями продемонстрировали большую устойчивость к бактерии Yersinia pestis — возбудителю чумы.По данным генетиков, версии ERAP2, которые позволили средневековым европейцам пережить пандемию, до сих пор преобладают в популяции. Однако, перестав защищать людей от чумы, эта генетическая особенность стала приносить вред. Ряд исследований связывают вариации ERAP2 с повышенной восприимчивостью к инфекционным и аутоиммунным заболеваниям — например, к болезни Крона, поражающей, в частности, кишечник.Примечательно, что это иммунное расстройство характерно прежде всего для европейских стран и государств с населением европейского происхождения. Так, распространенность недуга в Австралии — 29,3 человека на 100 тысяч, в Канаде — 20,2, в Великобритании — 10,6. В России, которая, как считается, пострадала от чумы не так сильно (хотя и существенно), — всего 3,5.Другую "противочумную" аллель подозревают в причастности к ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке. Авторы работы считают это "уравновешивающим действием эволюции".Кстати, SARS-CoV-2 не окажет такого влияния на человека. Коронавирус убивал в основном пожилых людей, тогда как черная смерть поражала всех, включая детей.Оздоровительная процедураК середине XIV века из-за глобального похолодания Европа страдала от неурожая и голода — это ослабило коллективный иммунитет. К тому же европейцы непрерывно воевали.Чумой болели с каменного века, но эпидемии были редкими. Предыдущая, Юстинианова, была довольно давно — в середине первого тысячелетия, поэтому организм средневекового человека не был готов отразить нападение Yersinia pestis.В работе 2014 года, где также исследовали ДНК останков из средневековых лондонских могил, сделали вывод, что люди после пандемии чумы в целом стали более здоровыми. Было еще несколько волн, но смертность каждый раз неуклонно снижалась. Население стремительно росло, что продолжалось вплоть до демографического перехода."Оздоровилось" и общество. По мнению ряда исследователей, резкое сокращение рабочей силы способствовало технологическому развитию. Именно с последствиями пандемии чумы связывают появление прялки и печатного станка, широкое применение ветряных и водяных мельниц.Из-за дороговизны труда сформировался запрос на повышение его производительности. Феодализм сменился ранним капитализмом.Как отмечал в книге "Прощай, нищета!" историк экономики Грегори Кларк, на фоне уменьшения населения выросло его благосостояния: так, во второй половине XIV века в рационе английского крестьянина резко увеличилась доля дорогой мясной продукции (55% по сравнению с 43% в дочумной период).В то же время массовая гибель людей на востоке континента произвела противоположный эффект — пандемия значительно ослабила Золотую Орду и в конечном итоге привела к ее краху.
https://ria.ru/20220919/bakterii-1816812744.html
https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html
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Наука, Европа, Россия, Канада, пандемия, Медицина, биология
08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:09 22.10.2022)
 

Страдающие из-за Средневековья. Черная смерть до сих пор вредит людям

CC0 / Public domain / Питер Брейгель Старший, "Триумф смерти", 1562
Питер Брейгель Старший, Триумф смерти, 1562 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
CC0 / Public domain /
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Средневековая пандемия чумы стала поворотным событием в истории мировой цивилизации. Свежее исследование показывает, что черная смерть оставила глубокий след в геноме человека и продолжает влиять на здоровье людей.

"Разница между жизнью и смертью"

Распространяемая крысиными блохами бактерия Yersinia pestis появилась из района озера Иссык-Куль (современная Киргизия). Сначала была поражена Золотая Орда. После опустошения столицы, Сарая, инфекция двинулась по торговым и военным маршрутам по нынешнему югу России в Крым. По одной из версий, ордынцы в ходе осады забрасывали генуэзскую крепость Каффа (Феодосия) трупами умерших от чумы. Затем на кораблях генуэзцев зараза достигла Европы.
Распространяясь с необъяснимо высокой скоростью (четыре километра в сутки), она за несколько лет (1346-1353) уничтожила, по разным оценкам, от 30 до 50 процентов европейского населения. Это могло повлиять на эволюцию человека.
Команда ученых из США, Канады и ряда стран Европы проанализировала ДНК из зубов 206 человек, похороненных до, во время и после пандемии в Лондоне и Дании, в том числе в чумных ямах.
© Museum of London Archaeology (MOLA)Останки жертв чумы из массовых захоронений 1348-1349 годов
Останки жертв чумы из массовых захоронений 1348-1349 гг.
© Museum of London Archaeology (MOLA)
Останки жертв чумы из массовых захоронений 1348-1349 годов
В центре внимания исследователей оказался ген ERAP2. Он отвечает за производство белков, которые "измельчают" вторгшиеся микробы, а затем "показывают" фрагменты иммунной системе, заставляя ее эффективнее распознавать и уничтожать болезнетворные организмы.
Существуют эффективные и неэффективные версии этого гена. Выяснилось, что после пандемии варианты ERAP2, работающие хорошо, распространились по европейской популяции. Сдвиг достиг десяти процентов в течение двух-трех поколений. Ген помогал пережить пандемию и дать потомство — шансы на это повышались в полтора раза.
"В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов). Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены", — объясняет генетик-эволюционист Хендрик Пойнар, один из авторов статьи.
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Черная смерть в чашке Петри

Ученые воссоздали черную смерть в чашке Петри. Образцы крови людей с полезными мутациями продемонстрировали большую устойчивость к бактерии Yersinia pestis — возбудителю чумы.
По данным генетиков, версии ERAP2, которые позволили средневековым европейцам пережить пандемию, до сих пор преобладают в популяции. Однако, перестав защищать людей от чумы, эта генетическая особенность стала приносить вред. Ряд исследований связывают вариации ERAP2 с повышенной восприимчивостью к инфекционным и аутоиммунным заболеваниям — например, к болезни Крона, поражающей, в частности, кишечник.
CC BY-SA 4.0 / Flappiefh / Map showing the spread of the Black Death in Europe between 1346 and 1353Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годах. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути
Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346—1353 годы. Пунктирная линия - примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки - наземные и морские торговые пути - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Flappiefh / Map showing the spread of the Black Death in Europe between 1346 and 1353
Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годах. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути
Примечательно, что это иммунное расстройство характерно прежде всего для европейских стран и государств с населением европейского происхождения. Так, распространенность недуга в Австралии — 29,3 человека на 100 тысяч, в Канаде — 20,2, в Великобритании — 10,6. В России, которая, как считается, пострадала от чумы не так сильно (хотя и существенно), — всего 3,5.
Другую "противочумную" аллель подозревают в причастности к ревматоидному артриту и смертельно опасной системной красной волчанке. Авторы работы считают это "уравновешивающим действием эволюции".
Кстати, SARS-CoV-2 не окажет такого влияния на человека. Коронавирус убивал в основном пожилых людей, тогда как черная смерть поражала всех, включая детей.
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16 июня 2021, 08:00Наука
Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья

Оздоровительная процедура

К середине XIV века из-за глобального похолодания Европа страдала от неурожая и голода — это ослабило коллективный иммунитет. К тому же европейцы непрерывно воевали.
Чумой болели с каменного века, но эпидемии были редкими. Предыдущая, Юстинианова, была довольно давно — в середине первого тысячелетия, поэтому организм средневекового человека не был готов отразить нападение Yersinia pestis.
В работе 2014 года, где также исследовали ДНК останков из средневековых лондонских могил, сделали вывод, что люди после пандемии чумы в целом стали более здоровыми. Было еще несколько волн, но смертность каждый раз неуклонно снижалась. Население стремительно росло, что продолжалось вплоть до демографического перехода.
© ИнфографикаЧисленность населения Лондона
Численность населения Лондона
© Инфографика
Численность населения Лондона
"Оздоровилось" и общество. По мнению ряда исследователей, резкое сокращение рабочей силы способствовало технологическому развитию. Именно с последствиями пандемии чумы связывают появление прялки и печатного станка, широкое применение ветряных и водяных мельниц.
Из-за дороговизны труда сформировался запрос на повышение его производительности. Феодализм сменился ранним капитализмом.
Как отмечал в книге "Прощай, нищета!" историк экономики Грегори Кларк, на фоне уменьшения населения выросло его благосостояния: так, во второй половине XIV века в рационе английского крестьянина резко увеличилась доля дорогой мясной продукции (55% по сравнению с 43% в дочумной период).
В то же время массовая гибель людей на востоке континента произвела противоположный эффект — пандемия значительно ослабила Золотую Орду и в конечном итоге привела к ее краху.
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31 марта 2021, 08:00Наука
Выжили сильнейшие. Во что человека превратили смертельные эпидемии
 
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