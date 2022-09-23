https://ria.ru/20220923/lupus-1818761128.html

Остановили самоуничтожение: найден способ борьбы со смертельными болезнями

Остановили самоуничтожение: найден способ борьбы со смертельными болезнями - РИА Новости, 23.09.2022

Остановили самоуничтожение: найден способ борьбы со смертельными болезнями

Новый вид терапии вызвал ремиссию у пациентов с волчанкой — одним из самых тяжелых аутоиммунных заболеваний. Почему такие недуги — бич цивилизованных стран и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:00

2022-09-23T08:12

наука

юлия началова

селена гомес

майкл джексон

германия

биология

медицина

генетика

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Николай Гурьянов. Новый вид терапии вызвал ремиссию у пациентов с волчанкой — одним из самых тяжелых аутоиммунных заболеваний. Почему такие недуги — бич цивилизованных стран и действительно ли ученые нашли способ спасти организм от самоуничтожения — в материале РИА Новости.Переученные клетки-киллерыВолчанкой той или иной формы болеют около пяти миллионов человек во всем мире. Самая распространенная — системная красная.В отличие от большинства аутоиммунных заболеваний, волчанка может поражать любой орган — а значит, пациентов нельзя лечить "по шаблону". Диагноз поставить трудно. Медикаменты, в том числе стероиды, не всегда эффективны, и у них серьезные "побочки".Жертвами болезни нередко становились знаменитости. Например, от волчанки умерла певица Юлия Началова, а поп-звезде Селене Гомес пересадили донорскую почку. Дискоидная красная волчанка оставила следы на лице Майкла Джексона.Причины заболевания понятны не до конца. Исследователи предполагают, что спровоцировать волчанку могут вирусы, некоторые лекарства, а также изменения в организме во время полового созревания и менопаузы. Иногда болезнь возникает из-за действия адаптивной гуморальной иммунной системы — когда так называемые B-лимфоциты начинают атаковать ткани собственного организма. Лечение предполагает уничтожение таких B-клеток, и современная медицина умеет это делать.Раньше так боролись с раком крови. Для этого разработали мощное инновационное средство — CAR-T-клеточную терапию. Название состоит из двух частей: chimeric antigen receptor, то есть химерный антиген рецептора, и T-лимфоцит. Действующее вещество — не лекарство, а живые клетки.В ходе терапии из организма пациента берут здоровые лимфоциты и генетически модифицируют в пробирке. С помощью специального механизма в них вставляют особый ген. Затем "переученный" Т-лимфоцит возвращают в организм больного, где он начинает уничтожать опухолевые клетки.Новое исследование, результаты которого опубликованы в Nature Medicine, показало эффективность метода CAR-T и против волчанки. Врачи в Германии добились ремиссии у пяти человек — четырех женщин и одного мужчины. Пациенты смогли отказаться от приема тяжелых лекарств на срок от пяти до 17 месяцев.У всех пятерых волчанка поразила несколько органов. Но после терапии симптомы — артрит, усталость, фиброз сердечных клапанов и воспаление легких — исчезли. Лечение пациенты переносили хорошо. Анализы крови показали, что примерно через четыре месяца В-клетки восстановились, но больше не производили аномальные антитела.Панацея? Возможно, но не сразуАвторы статьи предполагают, что такого же эффекта с помощью CAR-T-клеточной терапии можно добиться и в борьбе с другими аутоиммунными заболеваниями, например рассеянным склерозом или артритом. Однако, по мнению иммунологов, технологию рано считать панацеей от болезней, связанных с "самоуничтожением" организма."Нам продемонстрировали скорее пилотный проект. Нужны более-менее полноценные клинические исследования, которые показали бы чистый эффект. Но уже ясно, что перспективы очень хорошие", — говорит генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ" иммунолог Николай Крючков.Он поясняет, что, применяя обычные лекарства — гормоны и антиметаболиты, мы бьем по цели из "пушек". Это сильно травмирует организм изнутри, выключаются многие нужные и важные процессы.По его мнению, успехом можно считать не только полное излечение, но и существенное продление жизни больных.У CAR-T-клеточной терапии есть несколько недостатков. Это сложная и крайне дорогостоящая технология. Кроме того, она мало изучена. А значит, есть потенциальная опасность высокой онкогенности и неожиданных реакций со стороны иммунной системы.Клеточная терапия в целом — новое направление, и ее широкое использование уже приводило к негативным последствиям. Одно время знаменитости, в том числе российские, увлекались применением "омолаживающих" стволовых клеток из пуповинной крови. Оказалось, эта методика провоцирует рост опухолей.Однако иммунологи оптимистично оценивают будущее CAR-T-терапии. Эту технологию развивают несколько стран, ученые видят в ней перспективы в борьбе с онкологией, аутоиммунными и инфекционными заболеваниями (например, ВИЧ), а также со старением."Главное, что направление уже нащупали, а значит, прорывы будут. Тем более что CAR-T-терапия — не единственный перспективный способ лечения болезней, связанных с нарушением работы иммунитета. Большие надежды медики возлагают на биологические лекарственные препараты, генную терапию, биомедицинские клеточные продукты", — отмечает Крючков.По его словам, действенная методика лечения аутоиммунных заболеваний может появиться в ближайшие десять лет.Бич богатых странАутоиммунные заболевания гораздо чаще встречаются у жителей развитых стран. И в последнее время пациентов все больше. Точные причины неизвестны, но у ученых есть несколько догадок."Растет число иммунодефицитных людей, а аутоиммунные заболевания — вариант иммунодефицитного состояния, — рассказывает иммунолог Владимир Болибок. — Звучит немного странно, ведь при аутоиммунных заболеваниях, казалось бы, должна активизироваться иммунная система. Но на самом деле происходит сбой регуляции — то есть дефект, а не усиление".Еще один фактор, который он приводит, — высокая ксенобиологическая нагрузка. В среде обитания человека очень много вредной "химии". Взаимодействие синтетических продуктов и белков тела может сработать как триггер аутоиммунного процесса."Это пока не очень хорошо изучено, — отмечает врач. — Я занимаюсь в основном аллергиями, поэтому могу точно сказать: антигены пыльцы становятся более агрессивными, будучи химически модифицированными выхлопными газами и прочими загрязняющими веществами. В городских агломерациях, мегаполисах, где экологически неблагоприятная обстановка, количество респираторной аллергии в процентном соотношении в разы больше, чем в глубинке".Существует спорная гипотеза, согласно которой аутоиммунные заболевания развиваются из-за одержимости гигиеной. Якобы дезинфицирующие средства убивают не только вредных, но и полезных микробов, которые играют ключевую роль в правильной работе жизненных систем. Кроме того, человек перестает взаимодействовать с природой, например с животными, — и это тоже негативно сказывается на микрофлоре его организма.Болибок считает более убедительной другую теорию — "избегание" естественного отбора. Люди с дефектами в организме, родившиеся до эпохи вакцинации и антибиотиков, просто не доживали до манифестации аутоиммунных процессов, которая часто происходит уже после 35 лет. Однако достижения современной медицины существенно продлевают отпущенный природой срок.Как бы то ни было, CAR-T-клеточная терапия и другие инновационные методики способны не только увеличить продолжительность жизни пациентов, но и улучшить ее качество.

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

https://ria.ru/20220609/genetika-1793997371.html

https://ria.ru/20220605/antibiotiki-1793037963.html

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юлия началова , селена гомес, майкл джексон, германия, биология, медицина, генетика