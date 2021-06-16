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Наука
https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html
Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья
Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья - РИА Новости, 16.06.2021
Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья
Идея искусственного происхождения инфекций, вызывающих эпидемии, стара как мир. До сих пор некоторые исследователи считают, что Черная смерть, самая страшная в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:00
2021-06-16T08:06
наука
пандемия
биология
эпидемия
здоровье
европа
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Идея искусственного происхождения инфекций, вызывающих эпидемии, стара как мир. До сих пор некоторые исследователи считают, что Черная смерть, самая страшная в истории человечества пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, возникла из-за особого "чумного яда". Изготовление ядов и противоядий в Средние века было целой индустрией, а испытания на людях стали прообразом современных клинических исследований.Самое грандиозное "отравление" в историиПредполагается, что Черная смерть появилась в Золотой Орде, откуда через Крым и Константинополь по торговым путям разошлась по Европе. Причем с ошеломляющей скоростью — ни одна инфекция в доиндустриальную эпоху не распространялась так быстро.Начавшись на юге континента в 1347 году, эпидемия за пару лет охватила Балканский, Апеннинский, Пиренейский полуостров, Центральную Европу, территорию современной Франции, Англии и Норвегии. К 1351-му не осталось практически ни одного населенного пункта, не пострадавшего от чумы. По разным данным, население Европы сократилось на 30-50 процентов.Люди не верили, что у катастрофы таких масштабов естественное происхождение. Заговорили о том, что "отравители", под которыми обычно понимали евреев или сектантов-сатанистов, распыляли "чумной яд" в виде порошка, отравляли им воду в колодцах, покрывали все предметы смертельной "чумной мазью".Доводы конспирологовКак ни странно, конспирологическую версию обсуждают и сегодня. В 1984 году британский зоолог Грэм Твигг опубликовал книгу "Черная смерть. Пересмотр господствующей теории с точки зрения биологии" (The Black Death: A Biological Reappraisal). Затем появились работы "Биология чумных эпидемий" (The Biology of Plagues) демографа Сюзанны Скотт в соавторстве с биологом Кристофером Дунканом и "Нетрадиционный взгляд на проблему Черной смерти" (Black Death Transformed) Сэмюэля Кона, профессора медиевистики из Университета Глазго.Вызывающая чуму бактерия Yersinia pestis, чумная палочка, передается человеку с укусами инфицированных блох, обитающих на грызунах, в первую очередь крысах, которые выступают главными переносчиками заразы. Зоонозный патоген не мог так быстро расплодиться естественным путем, полагают ученые. Они сравнили средневековую эпидемию с Третьей пандемией чумы конца XIX — начала ХХ века, когда погибли пять с половиной миллионов человек. По оценкам, в XIV столетии ситуация была гораздо хуже. Так, в Индии, в эпицентре Третьей пандемии, население сократилось на три процента. Много, но все же не 30-50, как от Черной смерти. В Третью пандемию инфекция распространялась со скоростью около 30 километров в год, при Черной смерти — четыре километра в сутки. Чумная блоха предпочитает теплый и влажный климат, поэтому даже в Индии в более холодное время года заболеваемость падала. В XIV веке суровая европейская зима ничуть не затормозила эпидемию.Не совсем совпадают и симптомы болезни. Средневековые хроникеры говорят о гангренозном воспалении горла и легких, сильных болях в области сердца, кровохаркании и кровавой рвоте. Теперь такого почти не бывает.Ну и самый весомый аргумент — чтобы заразить за год-два десятки миллионов человек, нужны полчища инфицированных грызунов. Улицы европейских городов были бы завалены дохлыми крысами, но ничего подобного ни один из хроникеров не упоминает. А генетические исследования останков жертв эпидемии однозначно указывают на чумную палочку, геном которой практически идентичен современному.Чума как биологическое оружиеВозбудителя чумы действительно применяли как биологическое оружие. В Древнем Китае и средневековой Европе погибших от чумы лошадей и коров использовали для заражения источников питьевой воды противника — об этом есть письменные свидетельства. Так же поступали гунны, турки и монголы. По одной из версий, пандемия Черной смерти в Европе началась после осады генуэзской крепости Каффа в Крыму золотоордынским ханом Джанибеком в 1346 году. Генуэзский нотариус Габриэль де Мюсси, находящийся в то время в Каффе, записал, что, когда в монгольском войске появилась чума, хан приказал забрасывать катапультами погибших людей и грызунов в крепость. Покидающие город жители на кораблях перевезли заразу в Константинополь, откуда она и разошлась по Европе.Во время Второй мировой войны японцы в Китае разрабатывали биологическое оружие на основе новых особо вирулентных штаммов чумной палочки. Испытывали на военнопленных, а также экспериментировали с массовым заражением мирного населения. По жестокости это превосходит даже средневековые "клинические" опыты с отравляющими веществами.Жестокие нравыВ Средние века яды применяли широко — как для защиты от грызунов, так и для устранения соперников. Изготавливали смертельное зелье не только колдуны и алхимики, но и лекари. В недавно вышедшей книге "Испытания ядов" американский историк из Университета Тафтса Алиша Ранкин отмечает, что в ту эпоху на этот счет не было никаких законов или ограничений. Уважаемые врачи устраивали на ярмарках представления с постановочными отравлениями и чудесными исцелениями, и к ним выстраивались очереди за противоядиями.Конечно, были опыты на людях. В европейских архивах — более десятка отчетов о подобных экспериментах. Одно из них приводит Ранкин.В 1524 году папа римский Климент VII передал своему врачу Грегорио Каравита двух осужденных преступников, чтобы тот испытал на них противоядие от аконита — растения семейства лютиковые. После того как оба съели по куску марципанового торта, отравленного аконитом, один получил противоядие и выжил, а другой скончался в мучениях. Затем "исследователи" решили проверить эффективность "эликсира Каравиты" против других ядов. В качестве "общественных наблюдателей" присутствовали папский фармацевт и один из римских сенаторов. Осужденному за убийство дали смесь из сырых яиц, сахара и мышьяка, а когда он начал корчиться и кричать от боли, врач помазал его противоядием. Испытуемый выжил — чтобы провести остаток дней на галерах.По просьбе Климента VII оба эксперимента тщательно документировали. Две недели спустя его авторы представили четырехстраничный отчет с подробным описанием действия ядов и противоядия. Тогда многие опасались отравлений, и действенное лекарство в руках духовенства, по мнению папы, должно было повысить лояльность прихожан и вернуть в лоно церкви тех, кто верил колдунам больше, чем священникам.Ранкин считает, что это первое официально задокументированное клиническое испытание. Была "контрольная группа", соблюдались определенные этические нормы — все участники были осужденными. Кроме того, на эксперименте присутствовали "благочестивые люди", которые молились за то, чтобы противоядие подействовало.
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пандемия, биология, эпидемия, здоровье, европа

Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья

08:00 16.06.2021 (обновлено: 08:06 16.06.2021)
 
CC0 / Public domain / Питер Брейгель Старший, "Триумф смерти", 1562
Питер Брейгель Старший, Триумф смерти, 1562 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
CC0 / Public domain /
Питер Брейгель Старший, "Триумф смерти", 1562
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Идея искусственного происхождения инфекций, вызывающих эпидемии, стара как мир. До сих пор некоторые исследователи считают, что Черная смерть, самая страшная в истории человечества пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, возникла из-за особого "чумного яда". Изготовление ядов и противоядий в Средние века было целой индустрией, а испытания на людях стали прообразом современных клинических исследований.

Самое грандиозное "отравление" в истории

Предполагается, что Черная смерть появилась в Золотой Орде, откуда через Крым и Константинополь по торговым путям разошлась по Европе. Причем с ошеломляющей скоростью — ни одна инфекция в доиндустриальную эпоху не распространялась так быстро.
Начавшись на юге континента в 1347 году, эпидемия за пару лет охватила Балканский, Апеннинский, Пиренейский полуостров, Центральную Европу, территорию современной Франции, Англии и Норвегии. К 1351-му не осталось практически ни одного населенного пункта, не пострадавшего от чумы. По разным данным, население Европы сократилось на 30-50 процентов.
Люди не верили, что у катастрофы таких масштабов естественное происхождение. Заговорили о том, что "отравители", под которыми обычно понимали евреев или сектантов-сатанистов, распыляли "чумной яд" в виде порошка, отравляли им воду в колодцах, покрывали все предметы смертельной "чумной мазью".
CC BY-SA 4.0 / Flappiefh / Map showing the spread of the Black Death in Europe between 1346 and 1353Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годы. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути
Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346—1353 годы. Пунктирная линия - примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки - наземные и морские торговые пути - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Flappiefh / Map showing the spread of the Black Death in Europe between 1346 and 1353
Пути распространения чумы в Европе и на Ближнем Востоке в 1346-1353 годы. Пунктирная линия — примерная граница между Киевским княжеством и Золотой Ордой, дальше которой христианам проход был запрещен. Стрелки — наземные и морские торговые пути

Доводы конспирологов

Как ни странно, конспирологическую версию обсуждают и сегодня. В 1984 году британский зоолог Грэм Твигг опубликовал книгу "Черная смерть. Пересмотр господствующей теории с точки зрения биологии" (The Black Death: A Biological Reappraisal). Затем появились работы "Биология чумных эпидемий" (The Biology of Plagues) демографа Сюзанны Скотт в соавторстве с биологом Кристофером Дунканом и "Нетрадиционный взгляд на проблему Черной смерти" (Black Death Transformed) Сэмюэля Кона, профессора медиевистики из Университета Глазго.
Вызывающая чуму бактерия Yersinia pestis, чумная палочка, передается человеку с укусами инфицированных блох, обитающих на грызунах, в первую очередь крысах, которые выступают главными переносчиками заразы. Зоонозный патоген не мог так быстро расплодиться естественным путем, полагают ученые.
Они сравнили средневековую эпидемию с Третьей пандемией чумы конца XIX — начала ХХ века, когда погибли пять с половиной миллионов человек. По оценкам, в XIV столетии ситуация была гораздо хуже. Так, в Индии, в эпицентре Третьей пандемии, население сократилось на три процента. Много, но все же не 30-50, как от Черной смерти.
CC BY-SA 3.0 / Matija Podhraški / Всего за четыре года, с 1347-го по 1351-й, население Европы сократилось на 34 миллиона человек. По вертикали — численность населения Европы в миллионах человек
Всего за четыре года с 1347 по 1351 год население Европы сократилось на 34 миллиона человек. По вертикали - численность населения Европы в млн человек - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Matija Podhraški /
Всего за четыре года, с 1347-го по 1351-й, население Европы сократилось на 34 миллиона человек. По вертикали — численность населения Европы в миллионах человек
В Третью пандемию инфекция распространялась со скоростью около 30 километров в год, при Черной смерти — четыре километра в сутки. Чумная блоха предпочитает теплый и влажный климат, поэтому даже в Индии в более холодное время года заболеваемость падала. В XIV веке суровая европейская зима ничуть не затормозила эпидемию.
Не совсем совпадают и симптомы болезни. Средневековые хроникеры говорят о гангренозном воспалении горла и легких, сильных болях в области сердца, кровохаркании и кровавой рвоте. Теперь такого почти не бывает.
Ну и самый весомый аргумент — чтобы заразить за год-два десятки миллионов человек, нужны полчища инфицированных грызунов. Улицы европейских городов были бы завалены дохлыми крысами, но ничего подобного ни один из хроникеров не упоминает. А генетические исследования останков жертв эпидемии однозначно указывают на чумную палочку, геном которой практически идентичен современному.
© Xu et al. / PNAS 2019Карта распространения чумы во время Третьей пандемии. Цветами показаны разные генотипы чумной палочки
Карта распространения чумы в современную историческую эпоху
© Xu et al. / PNAS 2019
Карта распространения чумы во время Третьей пандемии. Цветами показаны разные генотипы чумной палочки

Чума как биологическое оружие

Возбудителя чумы действительно применяли как биологическое оружие. В Древнем Китае и средневековой Европе погибших от чумы лошадей и коров использовали для заражения источников питьевой воды противника — об этом есть письменные свидетельства. Так же поступали гунны, турки и монголы.
По одной из версий, пандемия Черной смерти в Европе началась после осады генуэзской крепости Каффа в Крыму золотоордынским ханом Джанибеком в 1346 году. Генуэзский нотариус Габриэль де Мюсси, находящийся в то время в Каффе, записал, что, когда в монгольском войске появилась чума, хан приказал забрасывать катапультами погибших людей и грызунов в крепость. Покидающие город жители на кораблях перевезли заразу в Константинополь, откуда она и разошлась по Европе.
Во время Второй мировой войны японцы в Китае разрабатывали биологическое оружие на основе новых особо вирулентных штаммов чумной палочки. Испытывали на военнопленных, а также экспериментировали с массовым заражением мирного населения. По жестокости это превосходит даже средневековые "клинические" опыты с отравляющими веществами.
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Жестокие нравы

В Средние века яды применяли широко — как для защиты от грызунов, так и для устранения соперников. Изготавливали смертельное зелье не только колдуны и алхимики, но и лекари. В недавно вышедшей книге "Испытания ядов" американский историк из Университета Тафтса Алиша Ранкин отмечает, что в ту эпоху на этот счет не было никаких законов или ограничений. Уважаемые врачи устраивали на ярмарках представления с постановочными отравлениями и чудесными исцелениями, и к ним выстраивались очереди за противоядиями.
Конечно, были опыты на людях. В европейских архивах — более десятка отчетов о подобных экспериментах. Одно из них приводит Ранкин.
В 1524 году папа римский Климент VII передал своему врачу Грегорио Каравита двух осужденных преступников, чтобы тот испытал на них противоядие от аконита — растения семейства лютиковые. После того как оба съели по куску марципанового торта, отравленного аконитом, один получил противоядие и выжил, а другой скончался в мучениях.
Затем "исследователи" решили проверить эффективность "эликсира Каравиты" против других ядов. В качестве "общественных наблюдателей" присутствовали папский фармацевт и один из римских сенаторов. Осужденному за убийство дали смесь из сырых яиц, сахара и мышьяка, а когда он начал корчиться и кричать от боли, врач помазал его противоядием. Испытуемый выжил — чтобы провести остаток дней на галерах.
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По просьбе Климента VII оба эксперимента тщательно документировали. Две недели спустя его авторы представили четырехстраничный отчет с подробным описанием действия ядов и противоядия. Тогда многие опасались отравлений, и действенное лекарство в руках духовенства, по мнению папы, должно было повысить лояльность прихожан и вернуть в лоно церкви тех, кто верил колдунам больше, чем священникам.
Ранкин считает, что это первое официально задокументированное клиническое испытание. Была "контрольная группа", соблюдались определенные этические нормы — все участники были осужденными. Кроме того, на эксперименте присутствовали "благочестивые люди", которые молились за то, чтобы противоядие подействовало.
 
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