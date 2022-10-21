https://ria.ru/20221021/uchenye-1825550195.html

Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма

Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма - РИА Новости, 21.10.2022

Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма

Коллектив российских ученых нашел способ повысить эффективность "ремонта" тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:17

2022-10-21T08:17

2022-10-21T08:18

наука

россия

пущино

московский физико-технический институт

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Коллектив российских ученых нашел способ повысить эффективность "ремонта" тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.В клеточной терапии используются живые клетки фибробласты, вырабатывающие белок коллаген, составляющий основу соединительной ткани организма - сухожилий, костей, хрящей - и обеспечивающий ее прочность. Обычно эти клетки берут у пациента, размножают в лабораторных условиях, после чего внедряют в поврежденные ткани путем инъекции или в составе тканеинженерного трансплантата - ткани, используемой для замены поврежденной части тела при пересадке.Одна из основных проблем, связанных с использованием фибробластов, заключается в низкой скорости деления этих клеток у пожилых пациентов. Кроме того, значительная часть клеток может погибнуть при трансплантации в результате окислительного стресса, который сопровождается воспалением в поврежденной ткани.Ученые Московского физико-технического института (МФТИ), Института биофизики клетки РАН в подмосковном Пущино, МГУ имени Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова разработали технологию модификации клеток фибробластов путем присоединения к их поверхности полимерных "рюкзачков" - микроконтейнеров с многофункциональным белком пероксиредоксином.Отмечается, что присоединение пероксиредоксиновых "рюкзачков" значительно увеличивает жизнеспособность фибробластов в условиях окислительного стресса. К тому же, такой способ доставки фибробластов в организм повышает их подвижность и положительно влияет на способность вырабатывать коллаген. По мнению авторов работы, использование данного подхода позволит фибробластам лучше адаптироваться в организме пациента и не даст им погибнуть при трансплантации, что увеличивает эффективность клеточной терапии.Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20221020/mgimo-1825197638.html

https://ria.ru/20221012/sfu-1823147993.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пущино, московский физико-технический институт, российская академия наук, наука