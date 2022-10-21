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Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма - РИА Новости, 21.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221021/uchenye-1825550195.html
Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма
Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма - РИА Новости, 21.10.2022
Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма
Коллектив российских ученых нашел способ повысить эффективность "ремонта" тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:17
2022-10-21T08:18
наука
россия
пущино
московский физико-технический институт
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Коллектив российских ученых нашел способ повысить эффективность "ремонта" тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.В клеточной терапии используются живые клетки фибробласты, вырабатывающие белок коллаген, составляющий основу соединительной ткани организма - сухожилий, костей, хрящей - и обеспечивающий ее прочность. Обычно эти клетки берут у пациента, размножают в лабораторных условиях, после чего внедряют в поврежденные ткани путем инъекции или в составе тканеинженерного трансплантата - ткани, используемой для замены поврежденной части тела при пересадке.Одна из основных проблем, связанных с использованием фибробластов, заключается в низкой скорости деления этих клеток у пожилых пациентов. Кроме того, значительная часть клеток может погибнуть при трансплантации в результате окислительного стресса, который сопровождается воспалением в поврежденной ткани.Ученые Московского физико-технического института (МФТИ), Института биофизики клетки РАН в подмосковном Пущино, МГУ имени Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова разработали технологию модификации клеток фибробластов путем присоединения к их поверхности полимерных "рюкзачков" - микроконтейнеров с многофункциональным белком пероксиредоксином.Отмечается, что присоединение пероксиредоксиновых "рюкзачков" значительно увеличивает жизнеспособность фибробластов в условиях окислительного стресса. К тому же, такой способ доставки фибробластов в организм повышает их подвижность и положительно влияет на способность вырабатывать коллаген. По мнению авторов работы, использование данного подхода позволит фибробластам лучше адаптироваться в организме пациента и не даст им погибнуть при трансплантации, что увеличивает эффективность клеточной терапии.Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.
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россия, пущино, московский физико-технический институт, российская академия наук, наука
Наука, Россия, Пущино, Московский физико-технический институт, Российская академия наук, Наука
08:17 21.10.2022 (обновлено: 08:18 21.10.2022)
 
Российские ученые придумали, как эффективно "чинить" ткани организма

Российские ученые придумали способ повысить эффективность клеточной терапии

© Фото : пресс-служба ТПУЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : пресс-служба ТПУ
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Коллектив российских ученых нашел способ повысить эффективность "ремонта" тканей живых организмов с помощью клеточной терапии, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
В клеточной терапии используются живые клетки фибробласты, вырабатывающие белок коллаген, составляющий основу соединительной ткани организма - сухожилий, костей, хрящей - и обеспечивающий ее прочность. Обычно эти клетки берут у пациента, размножают в лабораторных условиях, после чего внедряют в поврежденные ткани путем инъекции или в составе тканеинженерного трансплантата - ткани, используемой для замены поврежденной части тела при пересадке.
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Одна из основных проблем, связанных с использованием фибробластов, заключается в низкой скорости деления этих клеток у пожилых пациентов. Кроме того, значительная часть клеток может погибнуть при трансплантации в результате окислительного стресса, который сопровождается воспалением в поврежденной ткани.
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ), Института биофизики клетки РАН в подмосковном Пущино, МГУ имени Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова разработали технологию модификации клеток фибробластов путем присоединения к их поверхности полимерных "рюкзачков" - микроконтейнеров с многофункциональным белком пероксиредоксином.
Отмечается, что присоединение пероксиредоксиновых "рюкзачков" значительно увеличивает жизнеспособность фибробластов в условиях окислительного стресса. К тому же, такой способ доставки фибробластов в организм повышает их подвижность и положительно влияет на способность вырабатывать коллаген. По мнению авторов работы, использование данного подхода позволит фибробластам лучше адаптироваться в организме пациента и не даст им погибнуть при трансплантации, что увеличивает эффективность клеточной терапии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.
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