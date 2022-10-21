https://ria.ru/20221021/teatr-1825471512.html

Бахрушинский музей запустил проект о театре в Великую Отечественную войну

Бахрушинский музей запустил проект о театре в Великую Отечественную войну - РИА Новости, 21.10.2022

Бахрушинский музей запустил проект о театре в Великую Отечественную войну

Театральный музей имени Бахрушина запустил онлайн-проект, посвященный хронике театральной жизни времен Великой Отечественной войны. Ряд оцифрованных экспонатов... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T00:16

2022-10-21T00:16

2022-10-21T00:16

культура

новости культуры

театральный музей имени бахрушина

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

театр

выставки

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина запустил онлайн-проект, посвященный хронике театральной жизни времен Великой Отечественной войны. Ряд оцифрованных экспонатов представлен впервые, в том числе дневники, фотографии, театральные афиши и фронтовые газеты, сообщает пресс-служба музея.Как уточнили РИА Новости в музее, проект доступен уже с 20 октября. Журнал выдачи дневников фронтовых бригад "Театр на фронте" за 1942-1943 годы, который разработали и выдавали артистам сотрудники Бахрушинского музея, будет показан впервые."Сегодня эти 60 сохранившихся рукописных листов с расписками о получении дневников – подлинные свидетельства поддержки наших бойцов театральной общественностью в годы Великой Отечественной войны", – отмечает директор музея Кристина Трубинова, слова которой приводит пресс-служба.Можно будет увидеть фотографии, театральные афиши, программы и репертуар фронтовых бригад Малого театра, Центрального Детского театра и концертной бригады НКВД Центрального управления милиции. Также благодаря уцелевшей расшифровке бесед с артистами, побывавшими на фронте, пользователи портала познакомятся с живым повествованием солистки оперы Государственного академического Большого театра СССР Галины Нечаевой и бригадира фронтовой бригады Ленинградского Большого Драматического театра имени Горького Георгия Самойлова."На оцифрованных страницах фронтовых газет "Боевой товарищ", "Боевая кавалерийская", "Красный черноморец", "За Родину", "Боевая Крымская", "Вперед на врага", "Красный Крым", "Знамя Коммуны", "Боевое знамя", "Советская Киргизия" можно прочесть статьи об актерах-фронтовиках, о выступлениях театральных групп театров из Ленинграда, Москвы, Одессы, Днепропетровска и концертной фронтовой бригады мастеров искусств Киргизии", — добавили в музее.Кроме того, на портале будет выложен альбом хранителя музея Вениамина Ермолова с фотографиями, запечатлевшими жизнь музея в военное время, и дневник фронтового театра "Искра" – ансамбля артистов "Красноармейская эстрада" Московского Государственного театра имени Ленинского комсомола, который вел художественный руководитель театра Григорий Палин. Фронтовая жизнь театра описана на 139 листах в период с сентября 1941 года по июнь 1945 года.Раздел о постановках военного времени пополнят материалы о спектакле "Давным-давно" по пьесе Александра Гладкова, написанной в 1940 году и впервые поставленной в 1941 году. Также будут опубликованы редкие фотокадры и театральная афиша из коллекции Валентина Плучека, поставившего этот спектакль на сцене Драматического театра Северного флота в 1942-1943 годах.

https://ria.ru/20221012/kalatozov-1822855276.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, театральный музей имени бахрушина, ссср, великая отечественная война (1941-1945), театр, выставки