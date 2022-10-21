Бахрушинский музей запустил проект о театре в Великую Отечественную войну
Бахрушинский музей запустил проект о театральной жизни в Великую Отечественную войну
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. БахрушинаТ.Груберт, Е.Берман, Е.Филиппова, В.Ермолов, Е.Курбатова, Ю.Прибыльский, Л.Полгар
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина запустил онлайн-проект, посвященный хронике театральной жизни времен Великой Отечественной войны. Ряд оцифрованных экспонатов представлен впервые, в том числе дневники, фотографии, театральные афиши и фронтовые газеты, сообщает пресс-служба музея.
"Бахрушинский музей откроет доступ к документальным хроникам времен Великой Отечественной войны. Ранее не публиковавшиеся исторические документы из архивов музея будут выложены в широкий доступ в онлайн-проекте "Фронтовые дороги театра". На портале станут доступны десятки уникальных материалов из фондов музея", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в музее, проект доступен уже с 20 октября. Журнал выдачи дневников фронтовых бригад "Театр на фронте" за 1942-1943 годы, который разработали и выдавали артистам сотрудники Бахрушинского музея, будет показан впервые.
"Сегодня эти 60 сохранившихся рукописных листов с расписками о получении дневников – подлинные свидетельства поддержки наших бойцов театральной общественностью в годы Великой Отечественной войны", – отмечает директор музея Кристина Трубинова, слова которой приводит пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. БахрушинаФотография Дмитриевой Зинаиды Павловны в роли Шуры Азаровой в спектакле "Давным-давно"
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Фотография Дмитриевой Зинаиды Павловны в роли Шуры Азаровой в спектакле "Давным-давно"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Репертуар фронтовой концертной бригады НКВД Центрального управления милиции, 1941-1944
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Репертуар фронтовой концертной бригады НКВД Центрального управления милиции, 1941-1944
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Фотография Дмитриевой Зинаиды Павловны в роли Шуры Азаровой в спектакле "Давным-давно"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Репертуар фронтовой концертной бригады НКВД Центрального управления милиции, 1941-1944
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
Можно будет увидеть фотографии, театральные афиши, программы и репертуар фронтовых бригад Малого театра, Центрального Детского театра и концертной бригады НКВД Центрального управления милиции. Также благодаря уцелевшей расшифровке бесед с артистами, побывавшими на фронте, пользователи портала познакомятся с живым повествованием солистки оперы Государственного академического Большого театра СССР Галины Нечаевой и бригадира фронтовой бригады Ленинградского Большого Драматического театра имени Горького Георгия Самойлова.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. БахрушинаЕ.М.Колосова, Е.С.Никулина, Т.Э.Груберт, В.А.Филиппов и Н.М.Казанский
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Е.М.Колосова, Е.С.Никулина, Т.Э.Груберт, В.А.Филиппов и Н.М.Казанский
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. БахрушинаЕжедневная красноармейская газета Северо-Западного фронта "За Родину"
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Ежедневная красноармейская газета Северо-Западного фронта "За Родину"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Е.М.Колосова, Е.С.Никулина, Т.Э.Груберт, В.А.Филиппов и Н.М.Казанский
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
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Ежедневная красноармейская газета Северо-Западного фронта "За Родину"
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина
"На оцифрованных страницах фронтовых газет "Боевой товарищ", "Боевая кавалерийская", "Красный черноморец", "За Родину", "Боевая Крымская", "Вперед на врага", "Красный Крым", "Знамя Коммуны", "Боевое знамя", "Советская Киргизия" можно прочесть статьи об актерах-фронтовиках, о выступлениях театральных групп театров из Ленинграда, Москвы, Одессы, Днепропетровска и концертной фронтовой бригады мастеров искусств Киргизии", — добавили в музее.
Кроме того, на портале будет выложен альбом хранителя музея Вениамина Ермолова с фотографиями, запечатлевшими жизнь музея в военное время, и дневник фронтового театра "Искра" – ансамбля артистов "Красноармейская эстрада" Московского Государственного театра имени Ленинского комсомола, который вел художественный руководитель театра Григорий Палин. Фронтовая жизнь театра описана на 139 листах в период с сентября 1941 года по июнь 1945 года.
Раздел о постановках военного времени пополнят материалы о спектакле "Давным-давно" по пьесе Александра Гладкова, написанной в 1940 году и впервые поставленной в 1941 году. Также будут опубликованы редкие фотокадры и театральная афиша из коллекции Валентина Плучека, поставившего этот спектакль на сцене Драматического театра Северного флота в 1942-1943 годах.