https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 21.10.2022

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:02

2022-10-21T12:02

2022-10-21T14:11

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом. — Прим. ред.), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — сказал он после своего визита в Азербайджан.Турецкий лидер добавил, что не теряет надежд организовать встречу коллег."Во время <...> переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", — заявил Эрдоган.Ранее российский лидер на заседании Совбеза заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, "о чем здесь тогда можно говорить?".В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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