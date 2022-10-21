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Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/peregovory-1825614194.html
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 21.10.2022
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:02
2022-10-21T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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владимир зеленский
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским."Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом. — Прим. ред.), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — сказал он после своего визита в Азербайджан.Турецкий лидер добавил, что не теряет надежд организовать встречу коллег."Во время &lt;...&gt; переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", — заявил Эрдоган.Ранее российский лидер на заседании Совбеза заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, "о чем здесь тогда можно говорить?".В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, турция, реджеп тайип эрдоган, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 21.10.2022 (обновлено: 14:11 21.10.2022)
 
Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Эрдоган заявил о планах в ближайшее время поговорить по телефону с Путиным и Зеленским

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров (с Киевом. — Прим. ред.), чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — сказал он после своего визита в Азербайджан.
Турецкий лидер добавил, что не теряет надежд организовать встречу коллег.
"Во время <...> переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", — заявил Эрдоган.
Ранее российский лидер на заседании Совбеза заявил, что киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы. Через несколько дней, по итогам визита в Казахстан, Путин подчеркнул, что Киев принял решение, запрещающее переговоры с Россией, "о чем здесь тогда можно говорить?".
В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия в контексте переговоров по Украине "бегать ни за кем не будет" и рассмотрит только конкретные серьезные предложения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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