21:12 21.10.2022 (обновлено: 21:13 21.10.2022)
Биография Джорджи Мелони
© AP Photo / Gregorio BorgiaДжорджа Мелони
© AP Photo / Gregorio Borgia
Джорджа Мелони. Архивное фото
Итальянский политик, лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) родилась 15 января 1977 года в Риме (Италия).
Получила лингвистическое образование в институте Америго Веспуччи (Istituto Amerigo Vespucci).
Политический путь Мелони начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение – Национальные правые", уходящей своими корнями во времена фашизма. В этот период она основала студенческое объединение "Предки" (Gli Antenati), которое в то время было направлено против проекта школьной реформы, предложенного министром образования Розой Руссо-Ерволино.
В 1996 году Джорджа Мелони стала главой организации "Студенческое действие" (Azione Studentesca).
В 1998 году была избрана в Совет провинции Рим от партии "Национальный альянс". Мелони была членом Комиссии по делам культуры, школы и молодежной политики.
В 2001 году ее назначили координатором организации "Молодежное действие" (Azione Giovani), а в 2004 году на национальном конгрессе в Витербо Мелони избрали ее главой.
В 2006 году она была избрана в Палату депутатов Италии по списку "Национального альянса", став самой молодой женщиной-депутатом того созыва. В 2006-2008 годах была вице-президентом Палаты. Возглавляла Комитет по внешним связям и информации.
В 2008 году она была избрана в Палату депутатов по списку "Народ свободы" (Popolo della Libertà). Был членом Комиссий по финансам и по труду.
С 2008 по 2011 года занимала должность министра без портфеля по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони, став самым молодым министром в истории Итальянской Республики в возрасте 31 года.
В 2009 году основала и возглавила молодежную организацию "Молодая Италия" (Giovane Italia).
В 2012 году Джорджа Мелони покинула организацию. В том же году вместе с политиками Гвидо Крозетто и Иньяцио Ла Русса основала ультраправую партию "Братья Италии" (Fratelli d'Italia).
В 2013 году на выборах в Палату депутатов партия под руководством Мелони набрала 1,95% голосов и получила девять депутатских мест. По итогам выборов в Палате депутатов была сформирована фракция "Братья Италии – Национальный альянс", включавшая 12 депутатов.
В апреле 2016 года Джорджа Мелони выдвинула свою кандидатуру на должность мэра Рима. По результатам выборов она набрала 20,6% голосов избирателей, уступив заместителю председателя Палаты депутатов Италии Роберто Джакетти (24,87 %) и представительнице "Движения 5 звезд" (Movimento 5 Stelle) Вирджинии Раджи (35,25 %).
На европейских выборах 2019 года партию поддержали 1,73 миллиона избирателей, и с результатом 6,4% "Братья Италии" получили пять депутатских мандатов.
В сентябре 2020 года Джорджу Мелони единогласно избрали президентом Европейской партии консерваторов и реформистов (ECR Party). В настоящее время она является единственной женщиной-лидером как европейской политической партии, так и крупной итальянской партии.
В июле 2022 года, в преддверии парламентских выборов, партии "Братья Италии", "Вперед, Италия" (Forza Italia), "Лига Севера" (полное название "Лига Севера за независимость Падании" (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) и "Мы, умеренные" (Noi Moderati) сформировали правоцентристскую коалицию.
По итогам парламентских выборов, прошедших 25 сентября 2022 года, коалиция правоцентристских партий получила 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 43,9% голосов. При этом партия Джорджи Мелони "Братья Италии" получила 26,1%голосов.
Мелони – сторонник НАТО, выступает в защиту границ от неконтролируемой иммиграции, является сторонником итальянской национальной идентичности.
Мелони подчеркивает, что ее партия находится на стороне Запада, и осуждает "жестокую агрессию" России против Украины.
Помимо политической деятельности, Мелони ведет и журналистскую. Автор книг " Мы верим. Путешествие к лучшим молодым людям Италии (Noi Crediamo, viaggio nella meglio gioventù d"Italia, 2011), "Я – Джоржа. Мои корни, мои идеи" (Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, 2021).
Джорджа Мелони не замужем, воспитывает общую дочь Джиневру с итальянским журналистом и телеведущим Андреа Джамбруно.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников