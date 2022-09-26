https://ria.ru/20220926/salvini-1819516359.html

Лидер итальянской партии "Лига" пообещал стране пять лет стабильности

Лидер итальянской партии "Лига" пообещал стране пять лет стабильности - РИА Новости, 26.09.2022

Лидер итальянской партии "Лига" пообещал стране пять лет стабильности

Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламенте позволяют стране рассчитывать на многолетнюю... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:51

2022-09-26T13:51

2022-09-26T13:51

в мире

маттео сальвини

италия

движение 5 звезд

милан

марио драги

братья италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламенте позволяют стране рассчитывать на многолетнюю политическую стабильность.По словам лидера "Лиги", итальянцы наконец получат правительство, избранное гражданами, с четким большинством правоцентристских сил в обеих палатах парламента. Сальвини также поздравил с успехом своих союзников по коалиции, партию "Братья Италии"."Мы будем работать долго и вместе. Говоря политически, мне кажется, что было вознаграждено пребывание в оппозиции. "Братья Италии" хорошо проявили себя в сильной оппозиции. Для "Лиги" и ее электората работать в правительстве с Демпартией, "Движением 5 звезд" и Марио Драги было непросто. Если меня спросили, поступил ли я бы так же, я отвечу "да", потому что когда Италия была закрыта на локдаун из-за ковида, я посчитал правильным быть на месте", - сказал Сальвини, выступление которого показал новостной телеканал Rainews24."Это хороший день для Италии, потому что у нее впереди пять лет стабильности", - подчеркнул лидер "Лиги". Вместе с тем, он остался недоволен результатами своей партии, получившей на выборах порядка 9% голосов.Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа, свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате - Сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819500853.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, маттео сальвини, италия, движение 5 звезд, милан, марио драги, братья италии