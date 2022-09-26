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Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера - РИА Новости, 26.09.2022
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Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера
Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера - РИА Новости, 26.09.2022
Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера
Правая партия "Братья Италии" по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов стала самой популярной силой страны, а ее лидер, 45-летняя Джорджа... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:22
2022-09-26T13:52
в мире
италия
бенито муссолини
братья италии
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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Правая партия "Братья Италии" по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов стала самой популярной силой страны, а ее лидер, 45-летняя Джорджа Мелони теперь имеет все шансы стать первой женщиной на посту премьер-министра Италии.Политический путь Мелони начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение - Национальные правые", уходящей своими корнями во времена фашизма. Радикальное прошлое Джордже Мелони еще припомнят перед нынешним голосованием, вытащив на свет отрывок из старого репортажа французского телевидения, где 19-летняя Мелони называет Бенито Муссолини "хорошим политиком", потому что "все, что он делал, он делал ради Италии".Уже войдя во "взрослую" политику, Мелони изменила свои публичные суждения об итальянском диктаторе: по ее словам, Муссолини совершал ошибки, такие, как вступление во Вторую мировую и расовые законы, но при этом был частью национальной истории.В 2006 году Мелони победила на выборах в парламент от "Национального альянса", став самой молодой женщиной-депутатом того созыва. Голоса за нее отдали жители родного Рима: до сих пор в ее речи, особенно в самых пламенных выступлениях, слышится специфический римский говор. Следующий возрастной рекорд она побила спустя два года, когда в новом правительстве получила пост министра без портфеля по делам молодежи. Так в 31 год она стала самым молодым министром в истории Итальянской республики.За десять лет существования "Братьев Италии" Мелони довела их результаты на выборах со скромных 1,9% до нынешних 26%. К этому успеху, по мнению местных наблюдателей, она пришла в том числе благодаря отходу от ультраправых взглядов к более сдержанным. Примером такого подхода стала позиция по ЛГБТ-повестке: если раньше Мелони выступала против однополых браков, то сейчас готова смириться с "гражданскими союзами", но продолжает отрицать усыновление детей родителями одного пола. Новый виток эта история получила в начале осени, когда в мультике "Свинка Пеппа" один персонаж получил двух мам. Мелони тогда выразилась на тему предельно аккуратно, выразив беспокойство по поводу влияния мультфильмов на трехлетних детей.Аналогичный переход случился с позициями в европейской политике: в 2014 году Мелони даже высказывалась в пользу выхода Италии из зоны евро, в 2022 же году лейтмотивом ее выступлений обращение к европейским и американским партнерам с призывом не испытывать сомнений относительно взглядов правых на геополитический выбор Италии и их приверженности евроатлантическим ценностям.Неизменными остаются основные жизненные принципы Мелони: на одном из митингов в 2019 году с трибуны она сформулировала их в виде простого утверждения: "Я Джорджа! Я женщина! Я мать! Я христианка!". Фраза оказалась настолько запоминающейся, что была положена на танцевальную музыку. Клип с кричащей со сцены Мелони за три года набрал в Youtube более 12 миллионов просмотров.Матерью Мелони стала в 2016 году. Дочка Джиневра часто появляется на фотографиях в маминых соцсетях и даже удостоилась благодарности в победной речи Мелони после объявления результатов выборов. Примечательно, что лидер "Братьев" ранее уже сравнивала управление страной с родительством. Тогда она сказала, что подготовку к премьерскому посту нельзя пройти на учебе, как и в случае с материнством."Если к нации подойти с той же любовью, с которой ты обращаешься с ребенком, школа не нужна, нужны храбрость, здравый смысл и справедливость", - сказала Мелони."Братья Италии" с 26,1% голосов показали лучший результат из отдельных политических сил, а коалиция правоцентристских партий, куда они входят, победила в обеих палатах парламента, получив около 44% голосов. Это должно позволить правоцентристской коалиции иметь почти трехкратное преимущество над левыми в законодательном органе.Сможет ли Мелони получить мандат на формирование правительства, покажут консультации ближайших дней.
https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html
https://ria.ru/20220926/italiya-1819406932.html
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в мире, италия, бенито муссолини, братья италии
В мире, Италия, Бенито Муссолини, Братья Италии
12:22 26.09.2022 (обновлено: 13:52 26.09.2022)
 
Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера

Правая партия "Братья Италии" по итогам выборов стала самой популярной силой страны

© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони держит плакат с надписью "Спасибо, Италия" в избирательном штабе своей партии в Риме
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони держит плакат с надписью "Спасибо, Италия" в избирательном штабе своей партии в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 26 сен – РИА Новости. Правая партия "Братья Италии" по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов стала самой популярной силой страны, а ее лидер, 45-летняя Джорджа Мелони теперь имеет все шансы стать первой женщиной на посту премьер-министра Италии.
Политический путь Мелони начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение - Национальные правые", уходящей своими корнями во времена фашизма. Радикальное прошлое Джордже Мелони еще припомнят перед нынешним голосованием, вытащив на свет отрывок из старого репортажа французского телевидения, где 19-летняя Мелони называет Бенито Муссолини "хорошим политиком", потому что "все, что он делал, он делал ради Италии".
Житель Рима на одном из избирательных участков города изучает список партий, выдвинувших кандидатуры будущих депутатов и сенаторов на парламентских выборов в Италии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Уже войдя во "взрослую" политику, Мелони изменила свои публичные суждения об итальянском диктаторе: по ее словам, Муссолини совершал ошибки, такие, как вступление во Вторую мировую и расовые законы, но при этом был частью национальной истории.
В 2006 году Мелони победила на выборах в парламент от "Национального альянса", став самой молодой женщиной-депутатом того созыва. Голоса за нее отдали жители родного Рима: до сих пор в ее речи, особенно в самых пламенных выступлениях, слышится специфический римский говор. Следующий возрастной рекорд она побила спустя два года, когда в новом правительстве получила пост министра без портфеля по делам молодежи. Так в 31 год она стала самым молодым министром в истории Итальянской республики.
За десять лет существования "Братьев Италии" Мелони довела их результаты на выборах со скромных 1,9% до нынешних 26%. К этому успеху, по мнению местных наблюдателей, она пришла в том числе благодаря отходу от ультраправых взглядов к более сдержанным. Примером такого подхода стала позиция по ЛГБТ-повестке: если раньше Мелони выступала против однополых браков, то сейчас готова смириться с "гражданскими союзами", но продолжает отрицать усыновление детей родителями одного пола. Новый виток эта история получила в начале осени, когда в мультике "Свинка Пеппа" один персонаж получил двух мам. Мелони тогда выразилась на тему предельно аккуратно, выразив беспокойство по поводу влияния мультфильмов на трехлетних детей.
Аналогичный переход случился с позициями в европейской политике: в 2014 году Мелони даже высказывалась в пользу выхода Италии из зоны евро, в 2022 же году лейтмотивом ее выступлений обращение к европейским и американским партнерам с призывом не испытывать сомнений относительно взглядов правых на геополитический выбор Италии и их приверженности евроатлантическим ценностям.
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Неизменными остаются основные жизненные принципы Мелони: на одном из митингов в 2019 году с трибуны она сформулировала их в виде простого утверждения: "Я Джорджа! Я женщина! Я мать! Я христианка!". Фраза оказалась настолько запоминающейся, что была положена на танцевальную музыку. Клип с кричащей со сцены Мелони за три года набрал в Youtube более 12 миллионов просмотров.
Матерью Мелони стала в 2016 году. Дочка Джиневра часто появляется на фотографиях в маминых соцсетях и даже удостоилась благодарности в победной речи Мелони после объявления результатов выборов. Примечательно, что лидер "Братьев" ранее уже сравнивала управление страной с родительством. Тогда она сказала, что подготовку к премьерскому посту нельзя пройти на учебе, как и в случае с материнством.
"Если к нации подойти с той же любовью, с которой ты обращаешься с ребенком, школа не нужна, нужны храбрость, здравый смысл и справедливость", - сказала Мелони.
"Братья Италии" с 26,1% голосов показали лучший результат из отдельных политических сил, а коалиция правоцентристских партий, куда они входят, победила в обеих палатах парламента, получив около 44% голосов. Это должно позволить правоцентристской коалиции иметь почти трехкратное преимущество над левыми в законодательном органе.
Сможет ли Мелони получить мандат на формирование правительства, покажут консультации ближайших дней.
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