https://ria.ru/20220926/meloni-1819480893.html

Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера

Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера - РИА Новости, 26.09.2022

Лидер "Братьев Италии" Мелони может стать первой женщиной на посту премьера

Правая партия "Братья Италии" по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов стала самой популярной силой страны, а ее лидер, 45-летняя Джорджа... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:22

2022-09-26T13:52

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италия

бенито муссолини

братья италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Правая партия "Братья Италии" по итогам состоявшихся в воскресенье внеочередных выборов стала самой популярной силой страны, а ее лидер, 45-летняя Джорджа Мелони теперь имеет все шансы стать первой женщиной на посту премьер-министра Италии.Политический путь Мелони начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение - Национальные правые", уходящей своими корнями во времена фашизма. Радикальное прошлое Джордже Мелони еще припомнят перед нынешним голосованием, вытащив на свет отрывок из старого репортажа французского телевидения, где 19-летняя Мелони называет Бенито Муссолини "хорошим политиком", потому что "все, что он делал, он делал ради Италии".Уже войдя во "взрослую" политику, Мелони изменила свои публичные суждения об итальянском диктаторе: по ее словам, Муссолини совершал ошибки, такие, как вступление во Вторую мировую и расовые законы, но при этом был частью национальной истории.В 2006 году Мелони победила на выборах в парламент от "Национального альянса", став самой молодой женщиной-депутатом того созыва. Голоса за нее отдали жители родного Рима: до сих пор в ее речи, особенно в самых пламенных выступлениях, слышится специфический римский говор. Следующий возрастной рекорд она побила спустя два года, когда в новом правительстве получила пост министра без портфеля по делам молодежи. Так в 31 год она стала самым молодым министром в истории Итальянской республики.За десять лет существования "Братьев Италии" Мелони довела их результаты на выборах со скромных 1,9% до нынешних 26%. К этому успеху, по мнению местных наблюдателей, она пришла в том числе благодаря отходу от ультраправых взглядов к более сдержанным. Примером такого подхода стала позиция по ЛГБТ-повестке: если раньше Мелони выступала против однополых браков, то сейчас готова смириться с "гражданскими союзами", но продолжает отрицать усыновление детей родителями одного пола. Новый виток эта история получила в начале осени, когда в мультике "Свинка Пеппа" один персонаж получил двух мам. Мелони тогда выразилась на тему предельно аккуратно, выразив беспокойство по поводу влияния мультфильмов на трехлетних детей.Аналогичный переход случился с позициями в европейской политике: в 2014 году Мелони даже высказывалась в пользу выхода Италии из зоны евро, в 2022 же году лейтмотивом ее выступлений обращение к европейским и американским партнерам с призывом не испытывать сомнений относительно взглядов правых на геополитический выбор Италии и их приверженности евроатлантическим ценностям.Неизменными остаются основные жизненные принципы Мелони: на одном из митингов в 2019 году с трибуны она сформулировала их в виде простого утверждения: "Я Джорджа! Я женщина! Я мать! Я христианка!". Фраза оказалась настолько запоминающейся, что была положена на танцевальную музыку. Клип с кричащей со сцены Мелони за три года набрал в Youtube более 12 миллионов просмотров.Матерью Мелони стала в 2016 году. Дочка Джиневра часто появляется на фотографиях в маминых соцсетях и даже удостоилась благодарности в победной речи Мелони после объявления результатов выборов. Примечательно, что лидер "Братьев" ранее уже сравнивала управление страной с родительством. Тогда она сказала, что подготовку к премьерскому посту нельзя пройти на учебе, как и в случае с материнством."Если к нации подойти с той же любовью, с которой ты обращаешься с ребенком, школа не нужна, нужны храбрость, здравый смысл и справедливость", - сказала Мелони."Братья Италии" с 26,1% голосов показали лучший результат из отдельных политических сил, а коалиция правоцентристских партий, куда они входят, победила в обеих палатах парламента, получив около 44% голосов. Это должно позволить правоцентристской коалиции иметь почти трехкратное преимущество над левыми в законодательном органе.Сможет ли Мелони получить мандат на формирование правительства, покажут консультации ближайших дней.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406932.html

https://ria.ru/20220926/italiya-1819407225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, бенито муссолини, братья италии