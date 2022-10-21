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Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022
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Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол
Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022
Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол
Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:08
2022-10-21T10:26
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес."В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что Индонезия знает об обсуждении введения системы "Мир" в отношении нескольких стран, в том числе Вьетнама, Турции, Казахстана и Белоруссии.Отвечая на вопрос агентства о санкциях в отношении системы "Мир", Хосе Антонио Морато Таварес заметил, что "это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения". "Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии", - заключил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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индонезия, россия, вьетнам, в мире, новости - туризм
Индонезия, Россия, Вьетнам, В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:08 21.10.2022 (обновлено: 10:26 21.10.2022)
 
Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол

Посол Индонезии Таварес: Джакарта обсуждает с Москвой использование карт "Мир"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.
"В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.
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Он также отметил, что Индонезия знает об обсуждении введения системы "Мир" в отношении нескольких стран, в том числе Вьетнама, Турции, Казахстана и Белоруссии.
"Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "Мир", - заявил дипломат, добавив, что российская платежная система была бы чрезвычайно полезна туристам РФ, приезжающим в Индонезию. - Насколько я знаю, многие люди (в России – ред.) пользуются картами "Мир", и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране".
Отвечая на вопрос агентства о санкциях в отношении системы "Мир", Хосе Антонио Морато Таварес заметил, что "это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения". "Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии", - заключил посол.
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