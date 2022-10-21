https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825549436.html

Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол

Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022

Индонезия обсуждает с Россией использование карт "Мир", заявил посол

Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T08:08

2022-10-21T08:08

2022-10-21T10:26

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Официальные лица, отвечающие за банковскую и финансовую системы Индонезии и России, обсуждают возможность приема карт "Мир" индонезийскими банками, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес."В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу", - сказал собеседник агентства.Он также отметил, что Индонезия знает об обсуждении введения системы "Мир" в отношении нескольких стран, в том числе Вьетнама, Турции, Казахстана и Белоруссии.Отвечая на вопрос агентства о санкциях в отношении системы "Мир", Хосе Антонио Морато Таварес заметил, что "это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения". "Я очень надеюсь, что мы будем принимать "Мир" в Индонезии", - заключил посол.Читайте полный текст интервью >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индонезия, россия, вьетнам, в мире, новости - туризм