https://ria.ru/20221021/alimenty-1825683038.html

В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета

В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета - РИА Новости, 21.10.2022

В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета

Фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, из бюджета, документ доступен в думской базе... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

2022-10-21T14:54

частичная мобилизация в россии

госдума рф

россия

общество

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, из бюджета, документ доступен в думской базе данных.Инициатива предусматривает выплату за счет бюджета алиментов за граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и военнослужащих."Полагаем, что для максимально возможного сохранения детям прежнего уровня их обеспечения в сложившихся обстоятельствах, необходимо установить следующие меры государственной поддержки: ежемесячное пособие, в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов за последний календарный год до момента приостановления исполнительного производства либо действия трудового договора плательщица алиментов, в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также участию в специальной военной операции, выплачиваемое получателю алиментов до возобновления исполнительного производства", - говорится в пояснительной записке к документу.Также инициатива предполагает полное гашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, отмечается в пояснительной записке.Между тем, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР) считает неразумным гасить алименты за мобилизованных из бюджета."Те, кто мобилизован, получают гарантированное денежное довольствие, и президент России (Владимир Путин) это денежное довольствие озвучил – 195 тысяч рублей в месяц. То есть, наши граждане получают денежные средства, и нет такого, что они не имеют средств к существованию или к оплате алиментов на своих детей… Поэтому закрывать алименты за счет бюджетных средств сверх того, что получает мобилизованный, это, как минимум, на мой взгляд, неразумно", - сказала она РИА Новости.Она также отметила, что многие мобилизованные граждане передали свои банковские карты, на которые начисляется денежное довольствие, своим женам."Многие мобилизованные свои карты, которые им оформили в ходе подготовки к отправке в зону СВО, отдали своим женам для того, чтобы семья получала эти денежные средства и, соответственно, на эти деньги жила", - добавила она.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221021/nalog-1825582826.html

https://ria.ru/20221021/putin-1825588767.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818474003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, общество, лдпр