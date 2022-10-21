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В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета - РИА Новости, 21.10.2022
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В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета
В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета - РИА Новости, 21.10.2022
В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета
Фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, из бюджета, документ доступен в думской базе... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:54
2022-10-21T14:54
частичная мобилизация в россии
госдума рф
россия
общество
лдпр
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, из бюджета, документ доступен в думской базе данных.Инициатива предусматривает выплату за счет бюджета алиментов за граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и военнослужащих."Полагаем, что для максимально возможного сохранения детям прежнего уровня их обеспечения в сложившихся обстоятельствах, необходимо установить следующие меры государственной поддержки: ежемесячное пособие, в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов за последний календарный год до момента приостановления исполнительного производства либо действия трудового договора плательщица алиментов, в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также участию в специальной военной операции, выплачиваемое получателю алиментов до возобновления исполнительного производства", - говорится в пояснительной записке к документу.Также инициатива предполагает полное гашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, отмечается в пояснительной записке.Между тем, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР) считает неразумным гасить алименты за мобилизованных из бюджета."Те, кто мобилизован, получают гарантированное денежное довольствие, и президент России (Владимир Путин) это денежное довольствие озвучил – 195 тысяч рублей в месяц. То есть, наши граждане получают денежные средства, и нет такого, что они не имеют средств к существованию или к оплате алиментов на своих детей… Поэтому закрывать алименты за счет бюджетных средств сверх того, что получает мобилизованный, это, как минимум, на мой взгляд, неразумно", - сказала она РИА Новости.Она также отметила, что многие мобилизованные граждане передали свои банковские карты, на которые начисляется денежное довольствие, своим женам."Многие мобилизованные свои карты, которые им оформили в ходе подготовки к отправке в зону СВО, отдали своим женам для того, чтобы семья получала эти денежные средства и, соответственно, на эти деньги жила", - добавила она.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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частичная мобилизация в россии, госдума рф, россия, общество, лдпр
Частичная мобилизация в России, Госдума РФ, Россия, Общество, ЛДПР
14:54 21.10.2022
 
В Госдуму внесли проект о выплате алиментов за мобилизованных из госбюджета

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных из госбюджета

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в ГД законопроект о выплатах алиментов за мобилизованных, принимающих участие в спецоперации, из бюджета, документ доступен в думской базе данных.
Инициатива предусматривает выплату за счет бюджета алиментов за граждан, подпавших под частичную мобилизацию, и военнослужащих.
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"Полагаем, что для максимально возможного сохранения детям прежнего уровня их обеспечения в сложившихся обстоятельствах, необходимо установить следующие меры государственной поддержки: ежемесячное пособие, в размере среднемесячной суммы положенных к выплате алиментов за последний календарный год до момента приостановления исполнительного производства либо действия трудового договора плательщица алиментов, в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также участию в специальной военной операции, выплачиваемое получателю алиментов до возобновления исполнительного производства", - говорится в пояснительной записке к документу.
Также инициатива предполагает полное гашение суммы задолженности по алиментам в случае гибели (смерти) военнослужащего, если он погиб (умер) при выполнении задач в период проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, отмечается в пояснительной записке.
Между тем, член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина (ЕР) считает неразумным гасить алименты за мобилизованных из бюджета.
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"Те, кто мобилизован, получают гарантированное денежное довольствие, и президент России (Владимир Путин) это денежное довольствие озвучил – 195 тысяч рублей в месяц. То есть, наши граждане получают денежные средства, и нет такого, что они не имеют средств к существованию или к оплате алиментов на своих детей… Поэтому закрывать алименты за счет бюджетных средств сверх того, что получает мобилизованный, это, как минимум, на мой взгляд, неразумно", - сказала она РИА Новости.
Она также отметила, что многие мобилизованные граждане передали свои банковские карты, на которые начисляется денежное довольствие, своим женам.
"Многие мобилизованные свои карты, которые им оформили в ходе подготовки к отправке в зону СВО, отдали своим женам для того, чтобы семья получала эти денежные средства и, соответственно, на эти деньги жила", - добавила она.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Частичная мобилизация в РоссииГосдума РФРоссияОбществоЛДПР
 
 
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