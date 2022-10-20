https://ria.ru/20221020/puteshestviya-1825171707.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре - РИА Новости, 20.10.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий в ноябре

Определены самые востребованные направления для поездок в последний месяц осени, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T06:31

2022-10-20T06:31

2022-10-20T07:00

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для поездок в последний месяц осени, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что только 44 процента из них интересуются перелетами по России.Среди внутренних авианаправлений наибольшей популярностью пользуется Москва — доля запросов составляет 18 процентов.На втором месте расположился Санкт-Петербург, варианты перелета в который искали 13,5 процента туристов. Замыкает тройку лидеров Сочи — этот город в ноябре хотят посетить 11 процентов клиентов сервиса.В десятку популярных маршрутов вошли Минеральные Воды, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Махачкала и Новосибирск.Турция стала самым желанным направлением для путешествий за рубеж. Далее расположились Узбекистан, Таиланд, Таджикистан и Казахстан.

https://ria.ru/20221019/iordaniya-1824098750.html

россия

москва

санкт-петербург

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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