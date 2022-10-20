https://ria.ru/20221020/obse-1825451101.html
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата - РИА Новости, 20.10.2022
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата
Миссия экспертов ОБСЕ, направляемая в Армению с целью оценки ситуации в приграничных районах, не обладает мандатом организации и должна оцениваться как частный... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:42
2022-10-20T17:42
2022-10-20T17:42
в мире
армения
азербайджан
баку
обсе
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
евросоюз
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БАКУ, 20 окт – РИА Новости. Миссия экспертов ОБСЕ, направляемая в Армению с целью оценки ситуации в приграничных районах, не обладает мандатом организации и должна оцениваться как частный визит, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.Ранее сообщалось, что ОБСЕ 21-27 октября направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в определенных приграничных районах."В связи с отправкой в Армению группы Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), получившей название "миссия ОБСЕ по оценке потребностей", следует отметить, что вопрос о такой миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и никаких решений по этому поводу принято не было. При этом какая-либо группа, именуемая "миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, является не чем иным, как личным визитом группы из нескольких государств-участников."Подобные односторонние действия председательства и Секретариата ОБСЕ, среди прочего, противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права", - говорится в сообщении.Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20221020/missiya-1825421589.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, обсе, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, ОБСЕ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Евросоюз
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата
МИД Азербайджана: миссия ОБСЕ, направляемая в Армению, не имеет мандата организации
БАКУ, 20 окт – РИА Новости.
Миссия экспертов ОБСЕ, направляемая в Армению с целью оценки ситуации в приграничных районах, не обладает мандатом организации и должна оцениваться как частный визит, сообщили
в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ 21-27 октября направит в Армению группу экспертов для оценки ситуации в определенных приграничных районах.
"В связи с отправкой в Армению группы Секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), получившей название "миссия ОБСЕ по оценке потребностей", следует отметить, что вопрос о такой миссии никогда не обсуждался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, принимающим решения, и никаких решений по этому поводу принято не было. При этом какая-либо группа, именуемая "миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, является не чем иным, как личным визитом группы из нескольких государств-участников.
"Подобные односторонние действия председательства и Секретариата ОБСЕ, среди прочего, противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права", - говорится в сообщении.
Ранее главы МИД ЕС
на заседании в Люксембурге
официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном. В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван
для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.