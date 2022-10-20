Рейтинг@Mail.ru
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/krizis-1825358297.html
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса - РИА Новости, 20.10.2022
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
Пользователи Twitter раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:40
2022-10-20T14:43
урсула фон дер ляйен
европа
венгрия
россия
еврокомиссия
twitter
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе."Мы выдвигаем мощный пакет мер", — написала глава ЕК в своем официальном аккаунте. Среди предложенных решений были совместные покупка и использование газа, экономия энергии, а также регулировка ценовых механизмов для преодоления скачков стоимости топлива.Подписчики фон дер Ляйен, однако, со скепсисом отнеслись к ее идеям."В таком случае бюрократы ЕС начнут нормировать потребление газа", — предположил один из пользователей."Другими словами: платите на 400 процентов больше", — написал второй."Почти как покупка 4,5 миллиарда вакцин для населения в 450 миллионов. Отличная схема", — отметил третий."Прошу прощения, могу ли я выслать вам свои счета за энергию?" — с иронией задал вопрос юзер."Что значит "делиться газом"? Получается, Венгрии нужно будет делиться газом, который она купила у России, с теми, кто от российского газа отказался?" — возмутился читатель."С кем вы собрались делиться, если делиться нечем?" — спросил пользователь."Мы не хотим твоих решений, они нам не нужны; они создают больше тоталитарного контроля над людьми и оставляют их в нищете, пока вы копите все больше власти и богатства", — заключил один из подписчиков.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221020/es-1825330147.html
https://ria.ru/20221019/putin-1825231427.html
https://ria.ru/20221019/patrushev-1825150803.html
европа
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урсула фон дер ляйен, европа, венгрия, россия, еврокомиссия, twitter, евросоюз
Урсула фон дер Ляйен, Европа, Венгрия, Россия, Еврокомиссия, Twitter, Евросоюз
13:40 20.10.2022 (обновлено: 14:43 20.10.2022)
 
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса

Пользователи Twitter осудили идеи председателя ЕК фон дер Ляйен по решению энергокризиса

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе.
"Мы выдвигаем мощный пакет мер", — написала глава ЕК в своем официальном аккаунте. Среди предложенных решений были совместные покупка и использование газа, экономия энергии, а также регулировка ценовых механизмов для преодоления скачков стоимости топлива.
Подписчики фон дер Ляйен, однако, со скепсисом отнеслись к ее идеям.
"В таком случае бюрократы ЕС начнут нормировать потребление газа", — предположил один из пользователей.
"Другими словами: платите на 400 процентов больше", — написал второй.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 12:32
Bloomberg: Европа не контролирует собственные запасы газа
"Почти как покупка 4,5 миллиарда вакцин для населения в 450 миллионов. Отличная схема", — отметил третий.
"Прошу прощения, могу ли я выслать вам свои счета за энергию?" — с иронией задал вопрос юзер.
"Что значит "делиться газом"? Получается, Венгрии нужно будет делиться газом, который она купила у России, с теми, кто от российского газа отказался?" — возмутился читатель.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 21:32
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за слова о Путине
"С кем вы собрались делиться, если делиться нечем?" — спросил пользователь.
"Мы не хотим твоих решений, они нам не нужны; они создают больше тоталитарного контроля над людьми и оставляют их в нищете, пока вы копите все больше власти и богатства", — заключил один из подписчиков.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
19 октября, 16:23
Патрушев заявил о возможной новой волне переселения в Европе из-за кризиса
 
Урсула фон дер ЛяйенЕвропаВенгрияРоссияЕврокомиссияTwitterЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала