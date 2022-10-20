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В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса - РИА Новости, 20.10.2022
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
Пользователи Twitter раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:40
2022-10-20T13:40
2022-10-20T14:43
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе."Мы выдвигаем мощный пакет мер", — написала глава ЕК в своем официальном аккаунте. Среди предложенных решений были совместные покупка и использование газа, экономия энергии, а также регулировка ценовых механизмов для преодоления скачков стоимости топлива.Подписчики фон дер Ляйен, однако, со скепсисом отнеслись к ее идеям."В таком случае бюрократы ЕС начнут нормировать потребление газа", — предположил один из пользователей."Другими словами: платите на 400 процентов больше", — написал второй."Почти как покупка 4,5 миллиарда вакцин для населения в 450 миллионов. Отличная схема", — отметил третий."Прошу прощения, могу ли я выслать вам свои счета за энергию?" — с иронией задал вопрос юзер."Что значит "делиться газом"? Получается, Венгрии нужно будет делиться газом, который она купила у России, с теми, кто от российского газа отказался?" — возмутился читатель."С кем вы собрались делиться, если делиться нечем?" — спросил пользователь."Мы не хотим твоих решений, они нам не нужны; они создают больше тоталитарного контроля над людьми и оставляют их в нищете, пока вы копите все больше власти и богатства", — заключил один из подписчиков.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221020/es-1825330147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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урсула фон дер ляйен, европа, венгрия, россия, еврокомиссия, twitter, евросоюз
Урсула фон дер Ляйен, Европа, Венгрия, Россия, Еврокомиссия, Twitter, Евросоюз
13:40 20.10.2022 (обновлено: 14:43 20.10.2022)
В Сети возмутились планом фон дер Ляйен по решению энергетического кризиса
Пользователи Twitter осудили идеи председателя ЕК фон дер Ляйен по решению энергокризиса
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по преодолению энергетического кризиса в Европе.
"Мы выдвигаем мощный пакет мер", — написала глава ЕК в своем официальном аккаунте. Среди предложенных решений были совместные покупка и использование газа, экономия энергии, а также регулировка ценовых механизмов для преодоления скачков стоимости топлива.
Подписчики фон дер Ляйен, однако, со скепсисом отнеслись к ее идеям.
"В таком случае бюрократы ЕС
начнут нормировать потребление газа", — предположил один из пользователей.
"Другими словами: платите на 400 процентов больше", — написал второй.
"Почти как покупка 4,5 миллиарда вакцин для населения в 450 миллионов. Отличная схема", — отметил третий.
"Прошу прощения, могу ли я выслать вам свои счета за энергию?" — с иронией задал вопрос юзер.
"Что значит "делиться газом"? Получается, Венгрии
нужно будет делиться газом, который она купила у России
, с теми, кто от российского газа отказался?" — возмутился читатель.
"С кем вы собрались делиться, если делиться нечем?" — спросил пользователь.
"Мы не хотим твоих решений, они нам не нужны; они создают больше тоталитарного контроля над людьми и оставляют их в нищете, пока вы копите все больше власти и богатства", — заключил один из подписчиков.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.