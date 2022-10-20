https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825496349.html

Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны

Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны - РИА Новости, 20.10.2022

Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны

Шансы Бориса Джонсона вернуться на пост премьер-министра Великобритании весьма реальны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:28

2022-10-20T19:28

2022-10-20T19:28

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лиз трасс

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шансы Бориса Джонсона вернуться на пост премьер-министра Великобритании весьма реальны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."You.Gov уже опубликовал опрос какой-то части консерваторов, в котором, как ни странно, лидирует Борис Джонсон. Среди других претендентов, по крайней мере, его назвали как одного из наиболее вероятных претендентов. Поэтому, знаете, ничего невозможного нет. Но вообще было бы очень странно. Они (шансы - ред.) существуют. Если для прошлых премьер-министров такого не было, то здесь они существуют", - заявила заведующая центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Бориса Топорнина, "гипотетически это возможно, в рядах консервативной партии Великобритании сейчас нет такого лидера, который мог бы объединить не только членов партии, но и получить мандат доверия британцев... самый яркий у них - это Борис Джонсон".При этом эксперт предположил, что этого не произойдет, поскольку Джонсон является "фигурой, себя компрометирующей"."Он бы не подавал в отставку, если бы не произошли скандалы с вечеринками, выпивкой. Многие тогда говорили, что Джонсон забыл про внутренние дела Великобритании. Он занимался Украиной, Россией, ЕС, США, много времени уделял внешней политике и практически не реагировал на вызовы со стороны экономического кризиса. Он в рамках нынешнего кризиса неподходящая фигура", - заключил Топорнин.

https://ria.ru/20221018/dzhonson-1824898568.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825438515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

борис джонсон, лиз трасс, великобритания, украина, россия, евросоюз, российская академия наук, мгимо, отставка трасс с поста премьера британии