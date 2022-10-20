Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825496349.html
Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны
Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны - РИА Новости, 20.10.2022
Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны
Шансы Бориса Джонсона вернуться на пост премьер-министра Великобритании весьма реальны, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:28
2022-10-20T19:28
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
украина
россия
евросоюз
российская академия наук
мгимо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шансы Бориса Джонсона вернуться на пост премьер-министра Великобритании весьма реальны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."You.Gov уже опубликовал опрос какой-то части консерваторов, в котором, как ни странно, лидирует Борис Джонсон. Среди других претендентов, по крайней мере, его назвали как одного из наиболее вероятных претендентов. Поэтому, знаете, ничего невозможного нет. Но вообще было бы очень странно. Они (шансы - ред.) существуют. Если для прошлых премьер-министров такого не было, то здесь они существуют", - заявила заведующая центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Бориса Топорнина, "гипотетически это возможно, в рядах консервативной партии Великобритании сейчас нет такого лидера, который мог бы объединить не только членов партии, но и получить мандат доверия британцев... самый яркий у них - это Борис Джонсон".При этом эксперт предположил, что этого не произойдет, поскольку Джонсон является "фигурой, себя компрометирующей"."Он бы не подавал в отставку, если бы не произошли скандалы с вечеринками, выпивкой. Многие тогда говорили, что Джонсон забыл про внутренние дела Великобритании. Он занимался Украиной, Россией, ЕС, США, много времени уделял внешней политике и практически не реагировал на вызовы со стороны экономического кризиса. Он в рамках нынешнего кризиса неподходящая фигура", - заключил Топорнин.
https://ria.ru/20221018/dzhonson-1824898568.html
https://ria.ru/20221020/trass-1825438515.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7b3984a150a23d78a197a6239e0f4e2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис джонсон, лиз трасс, великобритания, украина, россия, евросоюз, российская академия наук, мгимо, отставка трасс с поста премьера британии
Борис Джонсон, Лиз Трасс, Великобритания, Украина, Россия, Евросоюз, Российская академия наук, МГИМО, Отставка Трасс с поста премьера Британии
19:28 20.10.2022
 
Эксперты: шансы Джонсона вернуться на пост премьера Британии весьма реальны

Эксперты считают шансы Джонсона вернуться на пост премьер-министра Британии реальными

© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Шансы Бориса Джонсона вернуться на пост премьер-министра Великобритании весьма реальны, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
18 октября, 15:54
Британцы хотят вернуть Джонсона на пост премьер-министра
"You.Gov уже опубликовал опрос какой-то части консерваторов, в котором, как ни странно, лидирует Борис Джонсон. Среди других претендентов, по крайней мере, его назвали как одного из наиболее вероятных претендентов. Поэтому, знаете, ничего невозможного нет. Но вообще было бы очень странно. Они (шансы - ред.) существуют. Если для прошлых премьер-министров такого не было, то здесь они существуют", - заявила заведующая центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина.
По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Бориса Топорнина, "гипотетически это возможно, в рядах консервативной партии Великобритании сейчас нет такого лидера, который мог бы объединить не только членов партии, но и получить мандат доверия британцев... самый яркий у них - это Борис Джонсон".
При этом эксперт предположил, что этого не произойдет, поскольку Джонсон является "фигурой, себя компрометирующей".
"Он бы не подавал в отставку, если бы не произошли скандалы с вечеринками, выпивкой. Многие тогда говорили, что Джонсон забыл про внутренние дела Великобритании. Он занимался Украиной, Россией, ЕС, США, много времени уделял внешней политике и практически не реагировал на вызовы со стороны экономического кризиса. Он в рамках нынешнего кризиса неподходящая фигура", - заключил Топорнин.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 17:16
Срок пребывания Трасс на посту премьера Британии может стать рекордным
 
Борис ДжонсонЛиз ТрассВеликобританияУкраинаРоссияЕвросоюзРоссийская академия наукМГИМООтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала